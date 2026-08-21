https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/prof-dr-gulten-kazgan-hayatini-kaybetti-1108139341.html

Prof. Dr. Gülten Kazgan hayatını kaybetti

Prof. Dr. Gülten Kazgan hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

İktisatçı ve yazar Prof. Dr. Gülten Kazgan 99 yaşında hayatını kaybetti. 21.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-21T07:47+0300

2026-08-21T07:47+0300

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İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nin duayen akademisyenlerinden, iktisatçı ve yazar Prof. Dr. Gülten Kazgan hayatını kaybetti.Kazgan'ın vefatına ilişkin İÜ İktisat Fakültesi Mezunları Cemiyeti'nin sosyal medya hesabındanyapılan duyuruda, "İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nin duayen akademisyenlerinden, değerli bilim insanı, sevgili hocamız, hocaların hocası Prof. Dr. Gülten Kazgan’ı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Değerli hocamızın cenazesi ile ilgili bilgiler daha sonra paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.Prof. Dr. Gülten Kazgan kimdir?5 Haziran 1927'de İstanbul'da doğan Gülten Kazgan, Amerikan Kız Koleji'nin ardından İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden 1950 yılında mezun oldu. Aynı fakültede doktorasını tamamlayan Kazgan, Rockefeller bursuyla ABD'ye giderek Chicago Üniversitesi'nde, daha sonra Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanacak Theodore W. Schultz ile çalıştı.Türkiye'ye döndükten sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ndeki akademik kariyerini sürdüren Kazgan, 1961 yılında doçent oldu ve daha sonra profesörlüğe yükseldi. Akademik çalışmalarında özellikle tarım ekonomisi, kalkınma, Türkiye ekonomisi, iktisadi düşünce ve küreselleşme konularına yoğunlaştı.Uzun yıllar İstanbul Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapan Kazgan, 1994 yılında emekli oldu. Akademik yaşamını daha sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde sürdüren Kazgan, üniversitenin kuruluşunda önemli rol oynadı ve İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin Kurucu Rektörü olarak görev yaptı. 2010 yılında ise Emeritus Profesör unvanını aldı.

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