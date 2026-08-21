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Çankırı'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Çankırı'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, saat 05.06'da kaydedilen depremin yerin 12,01 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini... 21.08.2026, Sputnik Türkiye
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Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde saat 05.06'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.06'da, merkez üssü Ilgaz olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin yerin 12,01 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/valilikten-uyari-zonguldakta-denize-girmek-yasaklandi-1108138316.html
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çankırı, afad, deprem, deprem, deprem son dakika
çankırı, afad, deprem, deprem, deprem son dakika

Çankırı'da 4.2 büyüklüğünde deprem

07:18 21.08.2026
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Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2026
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Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, saat 05.06'da kaydedilen depremin yerin 12,01 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.
Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde saat 05.06'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.06'da, merkez üssü Ilgaz olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin yerin 12,01 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
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