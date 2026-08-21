https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/pezeskiyan-guc-ve-itibar-sahibi-oldugumuz-bu-donemde-savasi-bitirmeliyiz-1108150155.html
Pezeşkiyan: Güç ve itibar sahibi olduğumuz bu dönemde savaşı bitirmeliyiz
Pezeşkiyan: Güç ve itibar sahibi olduğumuz bu dönemde savaşı bitirmeliyiz
Sputnik Türkiye
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile savaşın sona erdirilmesi gerektiğini belirterek, 'Güç ve itibar sahibi olduğumuz bir dönemde savaşı bitirmemiz... 21.08.2026, Sputnik Türkiye
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2026-08-21T14:42+0300
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mesud pezeşkiyan
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile devam eden savaşın bir noktada sona erdirilmesi gerektiğini söyledi. İran'ın ISNA haber ajansına göre Pezeşkiyan, Tahran'da düzenlenen İslam Tabipler Birliği Genel Kurulu'nda ABD ile savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Savaşın devamının İran açısından kaçınılmaz bir hedef olmadığını belirten Pezeşkiyan, ülkenin gücünü ve elde ettiği kazanımları koruyarak savaşın sona erdirilmesi gerektiğini ifade etti.Pezeşkiyan, "Savaş bir noktada sona ermeli. Bugün güç ve itibar sahibi olduğumuz, tüm dünyanın zaferimizi kabul ettiği bir dönemde savaşı bitirmemiz daha iyi" dedi.Zorbalık karşısında başımızı eğmeyeceğizPezeşkiyan, savaşın sona erdirilmesi yönündeki açıklamasının İran'ın olası saldırılar karşısında geri adım atacağı şeklinde yorumlanmaması gerektiğini söyledi.İran Cumhurbaşkanı, "Zorbalık karşısında hiçbir şekilde başımızı eğmeyeceğiz. Son nefesimize kadar karşılarında duracağız ve onlara ezici bir karşılık vereceğiz." ifadelerini kullandı.Mutabakat İran açısından onurlu ve değerliPezeşkiyan, ABD ile Pakistan'ın aracılığında 17 Haziran'da imzalanan ancak taraflar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle uygulanmayan mutabakata da değindi.Söz konusu mutabakatın İran açısından "onurlu ve değerli" olduğunu belirten Pezeşkiyan, anlaşmanın Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyinde "birlik ve dayanışma" içerisinde onaylandığını söyledi.Pezeşkiyan, "Bu anlaşmada teslimiyet anlamına gelen tek bir madde bile bulamazlar. Tüm yükümlülükler karşı tarafa ait" ifadelerini kullandı.Savaş ve müzakere süreçlerinin birbirinin alternatifi olmadığını vurgulayan Pezeşkiyan, Hazreti Ali'nin barış konusundaki yaklaşımına atıfta bulunarak yapılan anlaşmalara bağlı kalınması gerektiğini belirtti.Konuşmasında birlik mesajı da veren Pezeşkiyan, "Birlikte olursak güçlüyüz, ayrılık olursa yok oluruz" değerlendirmesinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/iran-meclis-baskani-kalibaftan-abd-yaptirimlarina-karsi-ulusal-para-cagrisi-1108146134.html
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ortadoğu, mesud pezeşkiyan, i̇ran, abd
ortadoğu, mesud pezeşkiyan, i̇ran, abd
Pezeşkiyan: Güç ve itibar sahibi olduğumuz bu dönemde savaşı bitirmeliyiz
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile savaşın sona erdirilmesi gerektiğini belirterek, 'Güç ve itibar sahibi olduğumuz bir dönemde savaşı bitirmemiz daha iyi' ifadelerini kullandı.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile devam eden savaşın bir noktada sona erdirilmesi gerektiğini söyledi. İran'ın ISNA haber ajansına göre Pezeşkiyan, Tahran'da düzenlenen İslam Tabipler Birliği Genel Kurulu'nda ABD ile savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Savaşın devamının İran açısından kaçınılmaz bir hedef olmadığını belirten Pezeşkiyan, ülkenin gücünü ve elde ettiği kazanımları koruyarak savaşın sona erdirilmesi gerektiğini ifade etti.
Pezeşkiyan, "Savaş bir noktada sona ermeli. Bugün güç ve itibar sahibi olduğumuz, tüm dünyanın zaferimizi kabul ettiği bir dönemde savaşı bitirmemiz daha iyi" dedi.
Zorbalık karşısında başımızı eğmeyeceğiz
Pezeşkiyan, savaşın sona erdirilmesi yönündeki açıklamasının İran'ın olası saldırılar karşısında geri adım atacağı şeklinde yorumlanmaması gerektiğini söyledi.
İran Cumhurbaşkanı, "Zorbalık karşısında hiçbir şekilde başımızı eğmeyeceğiz. Son nefesimize kadar karşılarında duracağız ve onlara ezici bir karşılık vereceğiz." ifadelerini kullandı.
Mutabakat İran açısından onurlu ve değerli
Pezeşkiyan, ABD ile Pakistan'ın aracılığında 17 Haziran'da imzalanan ancak taraflar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle uygulanmayan mutabakata da değindi.
Söz konusu mutabakatın İran açısından "onurlu ve değerli" olduğunu belirten Pezeşkiyan, anlaşmanın Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyinde "birlik ve dayanışma" içerisinde onaylandığını söyledi.
Pezeşkiyan, "Bu anlaşmada teslimiyet anlamına gelen tek bir madde bile bulamazlar. Tüm yükümlülükler karşı tarafa ait" ifadelerini kullandı.
Savaş ve müzakere süreçlerinin birbirinin alternatifi olmadığını vurgulayan Pezeşkiyan, Hazreti Ali'nin barış konusundaki yaklaşımına atıfta bulunarak yapılan anlaşmalara bağlı kalınması gerektiğini belirtti.
Konuşmasında birlik mesajı da veren Pezeşkiyan, "Birlikte olursak güçlüyüz, ayrılık olursa yok oluruz" değerlendirmesinde bulundu.