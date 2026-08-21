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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/pezeskiyan-guc-ve-itibar-sahibi-oldugumuz-bu-donemde-savasi-bitirmeliyiz-1108150155.html
Pezeşkiyan: Güç ve itibar sahibi olduğumuz bu dönemde savaşı bitirmeliyiz
Pezeşkiyan: Güç ve itibar sahibi olduğumuz bu dönemde savaşı bitirmeliyiz
Sputnik Türkiye
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile savaşın sona erdirilmesi gerektiğini belirterek, 'Güç ve itibar sahibi olduğumuz bir dönemde savaşı bitirmemiz... 21.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-21T14:42+0300
2026-08-21T14:42+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
ortadoğu
mesud pezeşkiyan
i̇ran
abd
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile devam eden savaşın bir noktada sona erdirilmesi gerektiğini söyledi. İran'ın ISNA haber ajansına göre Pezeşkiyan, Tahran'da düzenlenen İslam Tabipler Birliği Genel Kurulu'nda ABD ile savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Savaşın devamının İran açısından kaçınılmaz bir hedef olmadığını belirten Pezeşkiyan, ülkenin gücünü ve elde ettiği kazanımları koruyarak savaşın sona erdirilmesi gerektiğini ifade etti.Pezeşkiyan, "Savaş bir noktada sona ermeli. Bugün güç ve itibar sahibi olduğumuz, tüm dünyanın zaferimizi kabul ettiği bir dönemde savaşı bitirmemiz daha iyi" dedi.Zorbalık karşısında başımızı eğmeyeceğizPezeşkiyan, savaşın sona erdirilmesi yönündeki açıklamasının İran'ın olası saldırılar karşısında geri adım atacağı şeklinde yorumlanmaması gerektiğini söyledi.İran Cumhurbaşkanı, "Zorbalık karşısında hiçbir şekilde başımızı eğmeyeceğiz. Son nefesimize kadar karşılarında duracağız ve onlara ezici bir karşılık vereceğiz." ifadelerini kullandı.Mutabakat İran açısından onurlu ve değerliPezeşkiyan, ABD ile Pakistan'ın aracılığında 17 Haziran'da imzalanan ancak taraflar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle uygulanmayan mutabakata da değindi.Söz konusu mutabakatın İran açısından "onurlu ve değerli" olduğunu belirten Pezeşkiyan, anlaşmanın Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyinde "birlik ve dayanışma" içerisinde onaylandığını söyledi.Pezeşkiyan, "Bu anlaşmada teslimiyet anlamına gelen tek bir madde bile bulamazlar. Tüm yükümlülükler karşı tarafa ait" ifadelerini kullandı.Savaş ve müzakere süreçlerinin birbirinin alternatifi olmadığını vurgulayan Pezeşkiyan, Hazreti Ali'nin barış konusundaki yaklaşımına atıfta bulunarak yapılan anlaşmalara bağlı kalınması gerektiğini belirtti.Konuşmasında birlik mesajı da veren Pezeşkiyan, "Birlikte olursak güçlüyüz, ayrılık olursa yok oluruz" değerlendirmesinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/iran-meclis-baskani-kalibaftan-abd-yaptirimlarina-karsi-ulusal-para-cagrisi-1108146134.html
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ortadoğu, mesud pezeşkiyan, i̇ran, abd
ortadoğu, mesud pezeşkiyan, i̇ran, abd

Pezeşkiyan: Güç ve itibar sahibi olduğumuz bu dönemde savaşı bitirmeliyiz

14:42 21.08.2026
© AA / İran Cumhurbaşkanlığı - Handoutİran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2026
© AA / İran Cumhurbaşkanlığı - Handout
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile savaşın sona erdirilmesi gerektiğini belirterek, 'Güç ve itibar sahibi olduğumuz bir dönemde savaşı bitirmemiz daha iyi' ifadelerini kullandı.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile devam eden savaşın bir noktada sona erdirilmesi gerektiğini söyledi. İran'ın ISNA haber ajansına göre Pezeşkiyan, Tahran'da düzenlenen İslam Tabipler Birliği Genel Kurulu'nda ABD ile savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Savaşın devamının İran açısından kaçınılmaz bir hedef olmadığını belirten Pezeşkiyan, ülkenin gücünü ve elde ettiği kazanımları koruyarak savaşın sona erdirilmesi gerektiğini ifade etti.
Pezeşkiyan, "Savaş bir noktada sona ermeli. Bugün güç ve itibar sahibi olduğumuz, tüm dünyanın zaferimizi kabul ettiği bir dönemde savaşı bitirmemiz daha iyi" dedi.

Zorbalık karşısında başımızı eğmeyeceğiz

Pezeşkiyan, savaşın sona erdirilmesi yönündeki açıklamasının İran'ın olası saldırılar karşısında geri adım atacağı şeklinde yorumlanmaması gerektiğini söyledi.
İran Cumhurbaşkanı, "Zorbalık karşısında hiçbir şekilde başımızı eğmeyeceğiz. Son nefesimize kadar karşılarında duracağız ve onlara ezici bir karşılık vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Mutabakat İran açısından onurlu ve değerli

Pezeşkiyan, ABD ile Pakistan'ın aracılığında 17 Haziran'da imzalanan ancak taraflar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle uygulanmayan mutabakata da değindi.
Söz konusu mutabakatın İran açısından "onurlu ve değerli" olduğunu belirten Pezeşkiyan, anlaşmanın Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyinde "birlik ve dayanışma" içerisinde onaylandığını söyledi.
Pezeşkiyan, "Bu anlaşmada teslimiyet anlamına gelen tek bir madde bile bulamazlar. Tüm yükümlülükler karşı tarafa ait" ifadelerini kullandı.
Savaş ve müzakere süreçlerinin birbirinin alternatifi olmadığını vurgulayan Pezeşkiyan, Hazreti Ali'nin barış konusundaki yaklaşımına atıfta bulunarak yapılan anlaşmalara bağlı kalınması gerektiğini belirtti.
Konuşmasında birlik mesajı da veren Pezeşkiyan, "Birlikte olursak güçlüyüz, ayrılık olursa yok oluruz" değerlendirmesinde bulundu.
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2026
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
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