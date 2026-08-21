https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/iran-meclis-baskani-kalibaftan-abd-yaptirimlarina-karsi-ulusal-para-cagrisi-1108146134.html
İran Meclis Başkanı Kalibaf'tan ABD yaptırımlarına karşı 'ulusal para' çağrısı
İran Meclis Başkanı Kalibaf'tan ABD yaptırımlarına karşı 'ulusal para' çağrısı
Sputnik Türkiye
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin Tahran'a yönelik yeni yaptırımlarını aşmak için planlama yapılması gerektiğini belirterek, ticarette ulusal... 21.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-21T12:37+0300
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2026-08-21T12:37+0300
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İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin İran'a yönelik yeni yaptırımlarının ardından bu yaptırımların etkilerini azaltmak için yeni planlar geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.Kalibaf'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İran Meclis Başkanı, Bağdat'taki İran Büyükelçiliğinde İranlı ve Iraklı iş insanlarıyla bir araya geldi.Görüşmede ABD ile yaşanan gerilime değinen Kalibaf, İran'ın savaş aramadığını ancak ülkenin "şeref ve haysiyetini" savunacağını söyledi.'Ulusal para birimleriyle ticaret yapmak mümkün'ABD'nin İran'a yönelik yeni yaptırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kalibaf, yaptırımların aşılması için ekonomik planlama yapılması gerektiğini belirtti.Kalibaf, Müslüman ülkelerin doğal kaynakları ve ham maddelerine işaret ederek, bu kaynakların dış güçler tarafından kullanılmak istendiğini savundu.İran Meclis Başkanı, "Bu şartlar altında, haksız yaptırımlara karşı planlama yapmalı ve bunların üstesinden gelebilmeliyiz. Bugün, ulusal para birimleriyle ticaret işlemleri yapmak ve Amerikan para birimine darbe vurmak mümkün" dedi.Kalibaf: Askeri güç tek başına yeterli değilİran'ın askeri gücünün yerinde olduğunu belirten Kalibaf, bununla birlikte askeri gücün tek başına ülkenin sürdürülebilirliğini garanti edemeyeceğini söyledi.Güvenlik ile ekonominin birbirini tamamladığını vurgulayan Kalibaf, ekonomik büyüme, finansal dolaşım ve iç üretim olmadan askeri gücün kalıcı güvenlik sağlamayacağını ifade etti.Kalibaf, "Ne kadar askeri güce sahip olursak olalım, eğer halk açsa ve finansal dolaşım, ekonomik büyüme ve iç üretim yoksa sürdürülebilir olmaz" değerlendirmesinde bulundu.ABD'nin askeri yöntemlerle sonuç alamadığını gördüğünü ve yeniden ekonomik savaşa yöneldiğini savunan Kalibaf, İranlı ve Iraklı iş insanlarını bu mücadelenin önemli aktörleri olarak nitelendirdi. Kalibaf, iş insanlarının "bu savaşın asker ve komutanları" olduğunu söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/iran-genelkurmay-baskani-dusmanin-yeni-tehditlerine-yikici-karsilik-verecegiz-1108145022.html
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i̇ran, abd, muhammed bakır kalibaf
i̇ran, abd, muhammed bakır kalibaf
İran Meclis Başkanı Kalibaf'tan ABD yaptırımlarına karşı 'ulusal para' çağrısı
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin Tahran'a yönelik yeni yaptırımlarını aşmak için planlama yapılması gerektiğini belirterek, ticarette ulusal para birimlerinin kullanılabileceğini ve bunun Amerikan dolarına 'darbe vurabileceğini' söyledi.
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin İran'a yönelik yeni yaptırımlarının ardından bu yaptırımların etkilerini azaltmak için yeni planlar geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.
Kalibaf'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İran Meclis Başkanı, Bağdat'taki İran Büyükelçiliğinde İranlı ve Iraklı iş insanlarıyla bir araya geldi.
Görüşmede ABD ile yaşanan gerilime değinen Kalibaf, İran'ın savaş aramadığını ancak ülkenin "şeref ve haysiyetini" savunacağını söyledi.
'Ulusal para birimleriyle ticaret yapmak mümkün'
ABD'nin İran'a yönelik yeni yaptırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kalibaf, yaptırımların aşılması için ekonomik planlama yapılması gerektiğini belirtti.
Kalibaf, Müslüman ülkelerin doğal kaynakları ve ham maddelerine işaret ederek, bu kaynakların dış güçler tarafından kullanılmak istendiğini savundu.
İran Meclis Başkanı, "Bu şartlar altında, haksız yaptırımlara karşı planlama yapmalı ve bunların üstesinden gelebilmeliyiz. Bugün, ulusal para birimleriyle ticaret işlemleri yapmak ve Amerikan para birimine darbe vurmak mümkün" dedi.
Kalibaf: Askeri güç tek başına yeterli değil
İran'ın askeri gücünün yerinde olduğunu belirten Kalibaf, bununla birlikte askeri gücün tek başına ülkenin sürdürülebilirliğini garanti edemeyeceğini söyledi.
Güvenlik ile ekonominin birbirini tamamladığını vurgulayan Kalibaf, ekonomik büyüme, finansal dolaşım ve iç üretim olmadan askeri gücün kalıcı güvenlik sağlamayacağını ifade etti.
Kalibaf, "Ne kadar askeri güce sahip olursak olalım, eğer halk açsa ve finansal dolaşım, ekonomik büyüme ve iç üretim yoksa sürdürülebilir olmaz" değerlendirmesinde bulundu.
ABD'nin askeri yöntemlerle sonuç alamadığını gördüğünü ve yeniden ekonomik savaşa yöneldiğini savunan Kalibaf, İranlı ve Iraklı iş insanlarını bu mücadelenin önemli aktörleri olarak nitelendirdi. Kalibaf, iş insanlarının "bu savaşın asker ve komutanları" olduğunu söyledi.