https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/petrol-fiyatlari-oynadi-motorine-zam-geliyor-1108139836.html

Motorine zam geliyor

Motorine zam geliyor

Sputnik Türkiye

Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına artış yapılacak. 21.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-21T09:14+0300

2026-08-21T09:14+0300

2026-08-21T09:15+0300

ekonomi̇

abd

i̇ran

ankara

motorin

akaryakıt

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Petrol fiyatlarındaki yükseliş akaryakıt pompalarına artış olarak yansıyor. ABD ve İran arasındaki gerilim küresel ekonomilerde akaryakıt fiyatlarına yükseliş olarak etki ediyor.Motorine zam: Ne kadar artış olacak?Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 2.92 lira artış yapılması bekleniyor.Motorin ne kadar olacak?İstanbul'da motorinin litresi 82,65 liraya, Ankara'da 83,75 liraya, İzmir'de 84,04 liraya, doğu illerinde ise 85,5 liraya çıkması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/petrol-fiyatlari-firladi-hurmuz-kriziyle-94-dolara-dayandi-1108139185.html

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abd, i̇ran, ankara, motorin, akaryakıt