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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/petrol-fiyatlari-oynadi-motorine-zam-geliyor-1108139836.html
Motorine zam geliyor
Motorine zam geliyor
Sputnik Türkiye
Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına artış yapılacak. 21.08.2026, Sputnik Türkiye
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ekonomi̇
abd
i̇ran
ankara
motorin
akaryakıt
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Petrol fiyatlarındaki yükseliş akaryakıt pompalarına artış olarak yansıyor. ABD ve İran arasındaki gerilim küresel ekonomilerde akaryakıt fiyatlarına yükseliş olarak etki ediyor.Motorine zam: Ne kadar artış olacak?Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 2.92 lira artış yapılması bekleniyor.Motorin ne kadar olacak?İstanbul'da motorinin litresi 82,65 liraya, Ankara'da 83,75 liraya, İzmir'de 84,04 liraya, doğu illerinde ise 85,5 liraya çıkması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/petrol-fiyatlari-firladi-hurmuz-kriziyle-94-dolara-dayandi-1108139185.html
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abd, i̇ran, ankara, motorin, akaryakıt
abd, i̇ran, ankara, motorin, akaryakıt

Motorine zam geliyor

09:14 21.08.2026 (güncellendi: 09:15 21.08.2026)
© AABenzin, motorin, akaryakıt
Benzin, motorin, akaryakıt - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2026
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına artış yapılacak.
Petrol fiyatlarındaki yükseliş akaryakıt pompalarına artış olarak yansıyor. ABD ve İran arasındaki gerilim küresel ekonomilerde akaryakıt fiyatlarına yükseliş olarak etki ediyor.

Motorine zam: Ne kadar artış olacak?

Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 2.92 lira artış yapılması bekleniyor.

Motorin ne kadar olacak?

İstanbul'da motorinin litresi 82,65 liraya, Ankara'da 83,75 liraya, İzmir'de 84,04 liraya, doğu illerinde ise 85,5 liraya çıkması bekleniyor.
Petrol varili - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2026
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