https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/petrol-fiyatlari-firladi-hurmuz-kriziyle-94-dolara-dayandi-1108139185.html

Petrol fiyatları fırladı: Hürmüz kriziyle 94 dolara dayandı

Petrol fiyatları fırladı: Hürmüz kriziyle 94 dolara dayandı

Sputnik Türkiye

Ortadoğu'da tırmanan gerilim ve kritik geçiş noktası Hürmüz Boğazı'nda tanker trafiğinin durma noktasına gelmesi petrol fiyatlarını uçurdu. Brent petrol 93,82... 21.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-21T07:41+0300

2026-08-21T07:41+0300

2026-08-21T07:41+0300

ekonomi̇

abd

birleşik arap emirlikleri (bae)

i̇ran

hürmüz boğazı

petrol

brent petrol

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Küresel enerji piyasalarında tansiyon yeniden zirveye çıktı. ABD-İran çatışmasının Orta Doğu’daki petrol sevkiyat hatlarını tehdit etmesiyle birlikte petrol fiyatları üst üste ikinci haftayı da sert kazançla tamamlamaya hazırlanıyor. Kritik su yollarında yaşanan tıkanıklık ve üretici ülkelerden yapılan ihracatın sekteye uğrayabileceği korkusu, gösterge fiyatları aylar sonra yeniden zirve seviyelere taşıdı.Brent petrol 93 doları, WTI 86 doları aştıHaftanın son işlem gününde Brent petrolün varil fiyatı 93,82 dolara, ABD ham petrolü WTI ise 86,78 dolara yükseldi. Son beş işlem gününde Brent petrolde yüzde 7'yi, WTI tarafında ise yüzde 8'i aşan değer artışları kaydedildi. Her iki gösterge de böylece 24 Temmuz'dan bu yana görülen en yüksek seviyeleri test etmiş oldu.Fiyatlardaki bu sert tırmanışta; Suudi Arabistan, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt gibi bölgenin dev üreticilerinden yapılacak ham petrol sevkiyatının kısıtlanabileceği yönündeki kaygılar başrol oynuyor. Daha önce uygulanan ateşkes sürecinin sona ermesine rağmen tarafların masaya dönmemesi risk algısını canlı tutuyor.Hürmüz Boğazı'nda trafik çöktü: Günde yalnızca 9 gemiEnerji piyasalarını sarsan en kritik gelişme ise dünya petrol tüketiminin yaklaşık beşte birinin taşındığı Hürmüz Boğazı'ndaki tanker trafiğinin sert düşmesi oldu. Güvenlik riskleri nedeniyle boğazdan çarşamba günü yalnızca 9 geminin geçiş yapabildiği bildirildi. Bu daralma, küresel rafinerilere ulaşan ham petrol akışında ciddi bir tıkanıklık tehdidi doğuruyor.Trump'tan i̇zolasyon tehdidi, BAE'den finansal yaptırımJeopolitik gerilim siyasi ve ekonomik hamlelerle daha da alevlendi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a destek sağlayan tüm ülkelere yönelik "benzeri görülmemiş ölçekte ekonomik savaş ve izolasyon" uygulanacağını duyurdu.Bu restin ardından Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran ile olan tüm ekonomik ve finansal operasyonlarını askıya aldığını açıkladı. Bölgedeki diplomatik ve ticari bağların kopması, petrol arzındaki risk primini daha da tırmandırıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/abdnin-tahvil-mudahalesi-ters-tepti-dolar-cakildi-1108138994.html

birleşik arap emirlikleri (bae)

i̇ran

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abd, birleşik arap emirlikleri (bae), i̇ran, hürmüz boğazı, petrol, brent petrol