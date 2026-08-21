https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/abdnin-tahvil-mudahalesi-ters-tepti-dolar-cakildi-1108138994.html

ABD'nin tahvil müdahalesi ters tepti: Dolar çakıldı

ABD'nin tahvil müdahalesi ters tepti: Dolar çakıldı

Sputnik Türkiye

ABD Hazinesi uzun vadeli tahvil faizlerini düşürmek için geri alım limitini 4 milyar dolara çıkardı ancak rahatlama yalnızca bir gün sürdü. 40 trilyon dolarlık... 21.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-21T07:24+0300

2026-08-21T07:24+0300

2026-08-21T07:24+0300

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abd

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hazine

fed

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Küresel piyasaların gözü kulağı Washington’dan gelen müdahale kararına kilitlenmişti. ABD Hazine Bakanlığı, uzun vadeli tahvil faizlerindeki tırmanışı dizginlemek amacıyla likidite destekli geri alım limitini iki katına çıkarma kararı aldı. Ancak piyasaların bu adıma verdiği olumlu tepki yalnızca 24 saat sürdü. 30 yıllık tahvil faizleri hızla yeniden yüzde 5,25 seviyesine çıkarken, küresel piyasalarda dolar endeksi son üç ayın en zayıf seyrini görerek 98,82 seviyesine indi.Geri alım sınırı 4 milyar dolara çıkarıldıABD Hazinesi, 19 Ağustos'ta aldığı kararla 10-20 yıl ve 20-30 yıl vadeli tahvillerde işlem başına uygulanan 2 milyar dolarlık tavanı, 9 Eylül'den itibaren en az 4 milyar dolara yükselteceğini duyurdu. 4 Kasım'a kadar sürecek olan operasyonun faiz baskısını kırması hedefleniyordu. Hazine Bakanı Scott Bessent, tutarın 4 milyar doların da üzerine çıkabileceğinin sinyalini verse de piyasa bunu yapısal bir çözüm olarak görmedi.Geri alım programı Fed’in parasal genişleme hamlelerinden farklı olarak borç ihtiyacını sıfırlamıyor; Hazine eski tahvilleri toplarken bütçe açığını kapatmak için piyasaya yeni tahvil ihraç etmeyi sürdürüyor.Faiz artarken dolar neden geriliyor?Alışılagelmiş piyasa dinamiklerinde tahvil faizlerinin yükselmesi doları güçlendirirken, bu kez tablo tersine döndü. Yatırımcılar faiz artışını güçlü büyümeden ziyade artan borç arzı ve bütçe açığı riski olarak fiyatlıyor. Dolar haftalık bazda yüzde 0,8'in üzerinde değer kaybederken; Euro/Dolar paritesi 1,1685 ile üç ayın zirvesine, Sterlin/Dolar ise 1,3643 ile altı ayın en yüksek seviyelerine ulaştı.Dolar ve tahvilden çıkan sermayenin bir kısmı güvenli limanlara yöneldi. Ons altın haftalık bazda yüzde 3'ün üzerinde prim yaparken, Bitcoin aynı süreçte yüzde 17'lik sıçrama kaydetti.40 trilyon dolarlık borç yükü piyasayı kilitlediTahvil piyasasındaki satış dalgasının merkezinde 40 trilyon dolar sınırını aşan ABD federal borcu yer alıyor. Kongre Bütçe Ofisi verilerine göre, 2026 mali yılı bütçe açığının 1,9 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Hazine'nin yalnızca temmuz-aralık döneminde 1,3 trilyon doların üzerinde net piyasa borçlanması yapacak olması, likidite adımlarının etkisini sınırlandırıyor.Türk yatırımcısı i̇çin tablo ne anlama geliyor?Dolar endeksindeki zayıflama içeride Dolar/TL kuruna doğrudan birebir düşüş olarak yansımasa da emtia cephesini hareketlendiriyor. Küresel doların değer kaybetmesi ve ons altındaki güçlenme, kur sabit kalsa dahi gram altın fiyatlarını yukarı taşıyan temel dinamik haline geliyor. Buna karşın ABD tahvil faizlerinin yüksek kalması, gelişmekte olan piyasalara yönelik yabancı sermaye girişleri üzerinde baskı unsuru olmayı sürdürüyor.

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