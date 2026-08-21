https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/personelin-psikolojik-durumu-tartisma-konusu-olmustu-abd-ucak-gemisi-uss-abraham-lincoln-eve-donus-1108141952.html
Personelin psikolojik durumu tartışma konusu olmuştu: ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln eve dönüş yolunda
Personelin psikolojik durumu tartışma konusu olmuştu: ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln eve dönüş yolunda
Sputnik Türkiye
ABD ile İran arasındaki gerilim sürerken, yaklaşık 250 gündür bölgede görev yapan USS Abraham Lincoln uçak gemisinin birkaç gün önce eve dönüş için yola... 21.08.2026, Sputnik Türkiye
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ABD ile İran arasındaki gerilim devam ederken, uzun süredir bölgede görev yapan ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln'ün eve dönüş yolculuğuna başladığı bildirildi.NBC News'in haberine göre, ismi açıklanmayan ABD'li bir yetkili, USS Abraham Lincoln'ün uzun süren görevinin ardından birkaç gün önce bölgeden ayrılarak ABD'ye doğru hareket ettiğini söyledi.Yetkili, uçak gemisinin birkaç haftalık seyir sürecinin ardından San Diego'ya ulaşmasının beklendiğini belirtti.USS Abraham Lincoln'ün yerine görevlendirilmesi planlanan USS George Washington uçak gemisinin ise dün Orta Doğu'ya ulaştığı bildirildi.USS Abraham Lincoln’da ruh sağlığı kriziABD Donanması, İran'a yönelik operasyonlar ve dünyanın farklı bölgelerindeki görevleri nedeniyle son dönemde yoğun baskı altında bulunuyor. Özellikle Orta Doğu'da görev yapan USS Abraham Lincoln uçak gemisindeki mürettebatın uzun süre liman ziyareti yapmadan görevde kalması, personelin moral ve psikolojik durumu konusunda endişelere yol açmıştı.Yaklaşık 250 gündür aralıksız görev yapan USS Abraham Lincoln'deki personelin psikolojik durumuna ilişkin tartışmaların ardından ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), geminin yerine USS George Washington'ı bölgeye gönderme kararı aldığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/abd-ucak-gemisi-uss-abraham-lincolnda-ruh-sagligi-krizi-1107966062.html
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i̇ran, abd, san diego, nbc news, abd donanması, uss abraham lincoln
i̇ran, abd, san diego, nbc news, abd donanması, uss abraham lincoln
Personelin psikolojik durumu tartışma konusu olmuştu: ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln eve dönüş yolunda
ABD ile İran arasındaki gerilim sürerken, yaklaşık 250 gündür bölgede görev yapan USS Abraham Lincoln uçak gemisinin birkaç gün önce eve dönüş için yola çıktığı ve önümüzdeki haftalarda San Diego'ya ulaşmasının beklendiği bildirildi.
ABD ile İran arasındaki gerilim devam ederken, uzun süredir bölgede görev yapan ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln'ün eve dönüş yolculuğuna başladığı bildirildi.
NBC News'in haberine göre, ismi açıklanmayan ABD'li bir yetkili, USS Abraham Lincoln'ün uzun süren görevinin ardından birkaç gün önce bölgeden ayrılarak ABD'ye doğru hareket ettiğini söyledi.
Yetkili, uçak gemisinin birkaç haftalık seyir sürecinin ardından San Diego'ya ulaşmasının beklendiğini belirtti.
USS Abraham Lincoln'ün yerine görevlendirilmesi planlanan USS George Washington uçak gemisinin ise dün Orta Doğu'ya ulaştığı bildirildi.
USS Abraham Lincoln’da ruh sağlığı krizi
ABD Donanması, İran'a yönelik operasyonlar ve dünyanın farklı bölgelerindeki görevleri nedeniyle son dönemde yoğun baskı altında bulunuyor. Özellikle Orta Doğu'da görev yapan USS Abraham Lincoln uçak gemisindeki mürettebatın uzun süre liman ziyareti yapmadan görevde kalması, personelin moral ve psikolojik durumu konusunda endişelere yol açmıştı.
Yaklaşık 250 gündür aralıksız görev yapan USS Abraham Lincoln'deki personelin psikolojik durumuna ilişkin tartışmaların ardından ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), geminin yerine USS George Washington'ı bölgeye gönderme kararı aldığı belirtildi.