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Müstehcenlik suçlamasıyla ifade veren Mabel Matiz'e yurt dışı çıkış yasağı
Müstehcenlik suçlamasıyla ifade veren Mabel Matiz'e yurt dışı çıkış yasağı
Sputnik Türkiye
Şarkıcı Mabel Matiz, 'Ha Leylim' şarkısının sözlerinin ve müzik klibinin 'müstehcenlik' suçu içerdiği iddiasıyla savcılığa ifade vermek üzere adliyeye gitti... 21.08.2026, Sputnik Türkiye
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"Ha Leylim" şarkısının sözleri ve klibine ilişkin ifade veren Mabel Matiz, yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.Mabel Matiz neden ifade verdi?Mabel Matiz'in yeni şarkısı "Ha Leylim" şarkısının sözlerine ve klibine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 13 Ağustos tarihinde soruşturma başlatılmıştı.Başsavcılıktan yapılan açıklamada, kamuoyunda Mabel Matiz olarak tanınan şarkıcı tarafından seslendirilen ve dijital platformlarda yayımlanan "Ha Leylim" isimli şarkıya ait video klibinin şarkı sözleri ile birlikte görselinin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesinde düzenlenen "müstehcenlik" suçu kapsamında kaldığının değerlendirildiği belirtilmişti.
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mabel matiz, müstehcenlik, müstehcen video, müstehcen görüntü, klip

Müstehcenlik suçlamasıyla ifade veren Mabel Matiz'e yurt dışı çıkış yasağı

13:03 21.08.2026 (güncellendi: 13:22 21.08.2026)
© Fotoğraf : TwitterMabel Matiz
Mabel Matiz - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2026
© Fotoğraf : Twitter
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Şarkıcı Mabel Matiz, 'Ha Leylim' şarkısının sözlerinin ve müzik klibinin 'müstehcenlik' suçu içerdiği iddiasıyla savcılığa ifade vermek üzere adliyeye gitti. Matiz ifadesinin ardından yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
"Ha Leylim" şarkısının sözleri ve klibine ilişkin ifade veren Mabel Matiz, yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Mabel Matiz neden ifade verdi?

Mabel Matiz'in yeni şarkısı "Ha Leylim" şarkısının sözlerine ve klibine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 13 Ağustos tarihinde soruşturma başlatılmıştı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, kamuoyunda Mabel Matiz olarak tanınan şarkıcı tarafından seslendirilen ve dijital platformlarda yayımlanan "Ha Leylim" isimli şarkıya ait video klibinin şarkı sözleri ile birlikte görselinin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesinde düzenlenen "müstehcenlik" suçu kapsamında kaldığının değerlendirildiği belirtilmişti.
Mabel Matiz - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2026
TÜRKİYE
Mabel Matiz hakkında 'Ha Leylim' isimli şarkısı ve klibi nedeniyle soruşturma başlatıldı
13 Ağustos, 12:13
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