https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/mustehcenlik-suclamasiyla-ifade-veren-mabel-matize-yurt-disi-cikis-yasagi-1108146784.html

Müstehcenlik suçlamasıyla ifade veren Mabel Matiz'e yurt dışı çıkış yasağı

Müstehcenlik suçlamasıyla ifade veren Mabel Matiz'e yurt dışı çıkış yasağı

Sputnik Türkiye

Şarkıcı Mabel Matiz, 'Ha Leylim' şarkısının sözlerinin ve müzik klibinin 'müstehcenlik' suçu içerdiği iddiasıyla savcılığa ifade vermek üzere adliyeye gitti... 21.08.2026, Sputnik Türkiye

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klip

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"Ha Leylim" şarkısının sözleri ve klibine ilişkin ifade veren Mabel Matiz, yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.Mabel Matiz neden ifade verdi?Mabel Matiz'in yeni şarkısı "Ha Leylim" şarkısının sözlerine ve klibine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 13 Ağustos tarihinde soruşturma başlatılmıştı.Başsavcılıktan yapılan açıklamada, kamuoyunda Mabel Matiz olarak tanınan şarkıcı tarafından seslendirilen ve dijital platformlarda yayımlanan "Ha Leylim" isimli şarkıya ait video klibinin şarkı sözleri ile birlikte görselinin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesinde düzenlenen "müstehcenlik" suçu kapsamında kaldığının değerlendirildiği belirtilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/mabel-matiz-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1107974484.html

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