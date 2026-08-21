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Milli halterciler Kosova'da 6 altın madalya kazandı
Milli halterciler Kosova'da 6 altın madalya kazandı
Sputnik Türkiye
Milli halterciler Ecrin Naz Şahin ve Asel Şenel 15 Yaş Altı ve Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda 6 altın madalya kazandı. 21.08.2026, Sputnik Türkiye
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spor
halter
türkiye halter federasyonu
altın madalya
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Türkiye Halter Federasyonu'nun açıklamasına göre başkent Priştine'de gerçekleştirilen Avrupa Halter Şampiyonası'nda 45 kiloda mücadele eden Ecrin Naz Şahin, koparmada 65, silkmede 79, toplamda ise 144 kilo kaldırarak 3 altın madalya kazandı.Ecrin Naz Şahin, koparma ve silkmedeki dereceleriyle 2 Avrupa rekoru kırdı.Yıldızlar kategorisi 45 kiloda podyuma çıkan Asel Şenel de koparmada 66, silkmede 76, toplamda 142 kilo kaldırarak 3 altın madalyanın sahibi oldu.Milli sporcu, koparmada kaldırdığı 66 kiloyla Avrupa rekoru kırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/galatasaray-aleksey-batrakov-transferini-resmen-acikladi-1108135968.html
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halter, türkiye halter federasyonu, altın madalya
halter, türkiye halter federasyonu, altın madalya

Milli halterciler Kosova'da 6 altın madalya kazandı

00:32 21.08.2026
© AA / Türkiye Halter FederasyonuMilli halterciler Ecrin Naz Şahin ve Asel Şenel, Kosova'da düzenlenen 15 Yaş Altı ve Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda 6 altın madalya elde etti
Milli halterciler Ecrin Naz Şahin ve Asel Şenel, Kosova'da düzenlenen 15 Yaş Altı ve Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda 6 altın madalya elde etti - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2026
© AA / Türkiye Halter Federasyonu
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Milli halterciler Ecrin Naz Şahin ve Asel Şenel 15 Yaş Altı ve Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda 6 altın madalya kazandı.
Türkiye Halter Federasyonu'nun açıklamasına göre başkent Priştine'de gerçekleştirilen Avrupa Halter Şampiyonası'nda 45 kiloda mücadele eden Ecrin Naz Şahin, koparmada 65, silkmede 79, toplamda ise 144 kilo kaldırarak 3 altın madalya kazandı.
Ecrin Naz Şahin, koparma ve silkmedeki dereceleriyle 2 Avrupa rekoru kırdı.
Yıldızlar kategorisi 45 kiloda podyuma çıkan Asel Şenel de koparmada 66, silkmede 76, toplamda 142 kilo kaldırarak 3 altın madalyanın sahibi oldu.
Milli sporcu, koparmada kaldırdığı 66 kiloyla Avrupa rekoru kırdı.
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