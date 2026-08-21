https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/milli-halterciler-kosovada-6-altin-madalya-kazandi-1108137215.html

Milli halterciler Kosova'da 6 altın madalya kazandı

Milli halterciler Kosova'da 6 altın madalya kazandı

Sputnik Türkiye

Milli halterciler Ecrin Naz Şahin ve Asel Şenel 15 Yaş Altı ve Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda 6 altın madalya kazandı. 21.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-21T00:32+0300

2026-08-21T00:32+0300

2026-08-21T00:32+0300

spor

halter

türkiye halter federasyonu

altın madalya

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Türkiye Halter Federasyonu'nun açıklamasına göre başkent Priştine'de gerçekleştirilen Avrupa Halter Şampiyonası'nda 45 kiloda mücadele eden Ecrin Naz Şahin, koparmada 65, silkmede 79, toplamda ise 144 kilo kaldırarak 3 altın madalya kazandı.Ecrin Naz Şahin, koparma ve silkmedeki dereceleriyle 2 Avrupa rekoru kırdı.Yıldızlar kategorisi 45 kiloda podyuma çıkan Asel Şenel de koparmada 66, silkmede 76, toplamda 142 kilo kaldırarak 3 altın madalyanın sahibi oldu.Milli sporcu, koparmada kaldırdığı 66 kiloyla Avrupa rekoru kırdı.

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