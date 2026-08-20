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Galatasaray, Aleksey Batrakov transferini resmen açıkladı
Galatasaray, Aleksey Batrakov transferini resmen açıkladı
Sputnik Türkiye
Galatasaray, Rus futbolcu Aleksey Batrakov'un transferi için Lokomotiv Moskova'yla 25 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağlandığını açıkladı. 20.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-20T22:47+0300
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spor
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transfer
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Galatasaray, Rus futbolcu Aleksey Batrakov'la 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.Sarı-kırmızılı kulübün KAP'a yaptığı açıklamaya göre, 21 yaşındaki futbolcunun bonservisi için Lokomotiv Moskova'ya 25 milyon euro ödenecek. Batrakov'un sonraki satışından elde edilecek kârın yüzde 15'i de Rus kulübüne verilecek.Batrakov'a ise yıllık 3 milyon 250 bin euro garanti ücret ödeneceği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/aleksey-batrakov-galatasaray-icin-istanbula-geliyor--1108064944.html
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galatasaray, transfer, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, kap, kamuyu aydınlatma platformu (kap)
galatasaray, transfer, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, kap, kamuyu aydınlatma platformu (kap)

Galatasaray, Aleksey Batrakov transferini resmen açıkladı

22:47 20.08.2026
© Fotoğraf : GalatasarayAleksey Batrakov
Aleksey Batrakov - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2026
© Fotoğraf : Galatasaray
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Galatasaray, Rus futbolcu Aleksey Batrakov'un transferi için Lokomotiv Moskova'yla 25 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağlandığını açıkladı.
Galatasaray, Rus futbolcu Aleksey Batrakov'la 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulübün KAP'a yaptığı açıklamaya göre, 21 yaşındaki futbolcunun bonservisi için Lokomotiv Moskova'ya 25 milyon euro ödenecek. Batrakov'un sonraki satışından elde edilecek kârın yüzde 15'i de Rus kulübüne verilecek.
Batrakov'a ise yıllık 3 milyon 250 bin euro garanti ücret ödeneceği belirtildi.
Aleksey Batrakov - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2026
SPOR
Aleksey Batrakov Galatasaray için İstanbul’a geliyor
18 Ağustos, 00:29
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