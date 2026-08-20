https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/galatasaray-aleksey-batrakov-transferini-resmen-acikladi-1108135968.html

Galatasaray, Aleksey Batrakov transferini resmen açıkladı

Galatasaray, Aleksey Batrakov transferini resmen açıkladı

Sputnik Türkiye

Galatasaray, Rus futbolcu Aleksey Batrakov'un transferi için Lokomotiv Moskova'yla 25 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağlandığını açıkladı. 20.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-20T22:47+0300

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2026-08-20T22:47+0300

spor

galatasaray

transfer

futbol

futbol maçı

türkiye futbol federasyonu

kap

kamuyu aydınlatma platformu (kap)

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Galatasaray, Rus futbolcu Aleksey Batrakov'la 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.Sarı-kırmızılı kulübün KAP'a yaptığı açıklamaya göre, 21 yaşındaki futbolcunun bonservisi için Lokomotiv Moskova'ya 25 milyon euro ödenecek. Batrakov'un sonraki satışından elde edilecek kârın yüzde 15'i de Rus kulübüne verilecek.Batrakov'a ise yıllık 3 milyon 250 bin euro garanti ücret ödeneceği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/aleksey-batrakov-galatasaray-icin-istanbula-geliyor--1108064944.html

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galatasaray, transfer, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, kap, kamuyu aydınlatma platformu (kap)