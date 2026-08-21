Köy öğretmeni İhsan Kartoğlu'ndan velilere öneri: 'Çocuklarınızı yazın çalıştırın'

Şimdi ben bunu fark ettiğimde dedim ki ya çocukların ya onlarla bir bağ kurmam gerekiyor. Ben bir öğretmenim, iyi hatırlanmak istiyorum. Ya bir öğretmen nasıl iyi hatırlanır diye düşündüm. Sonra dedim bu çocukların her sene doğum günü oluyor. Bir öğrencim vardı. Bana geldi dedi ki öğretmenim benim doğum günüm var işte kutlayabilir misiniz? Ben dedim o çocuğu o zaman doğum gününe götüreyim. Aldım onu köyden şehir merkezine götürdüm, doğum gününü kutladım. Bir gün boyunca ne istiyorsa yaptım. Sonra bu anları sosyal medyada paylaştım. İnsanlar çok büyük ilgi gösterdiler. Ama şimdi bir çocuk için bir şey yaptığınız zaman bütün çocuklar yapmanızı. Tabii ki tabii. Bir liste oluştu önümde. O çocukların da doğum gününü kutlayacak. Seve seve kutluyorum tabii ki. Her çocuğun doğum günü geldiğinde yanıma geldi. Öğretmenim benim doğum günümü kutlar mısınız? Tabii kutlarım dedim. Ve yıllardır çocukların doğum gününü kutluyorum. Ama hesaplayamadığım bir şey vardı. Dedim ki yani mezun ettikten sonra bu çocukları illaki daha kutlamam. Hala arıyorlar mesela. Ben ilkokul öğretmeniyim. Liseye giden öğrencilerim var. Doğum günü geldiğinde hala beni arayıp öğretmenim kutlayalım. Ben senede kırk elli doğum günü kutluyorum. Aslında biz bu yaptığımız çalışmalarla velilere de örnek olduk. Önceleri bir çocuğun doğum günü pastası ya da o çocuğa bir hediye alınması velilerin çok fazla inisiyatifinde olan bir durum değildi ama şimdi şunu görüyorum, çocuğu alıyorum ben Kars'a götürüyorum. Diyorum ne oluyor evde? Diyor ki öğretmenim işte annem de bana pasta yapıyor, işte beni bekliyorlar doğum günümü kutlayacaklar diyor. Mutlu oluyorum tabii ki. Ya tabii ki. Veli şunu görüyor artık, ya oradan gelmiş Rize'den Kars'ta benim çocuğumun doğum gününe ona önem veriyor. Ya ben de bir şeyler yapayım çocuğum için diyorlar. Onlar da elinden geleni yapıyorlar. Beraber çocukları mutlu ediyoruz.