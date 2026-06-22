https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/ozel-okullar-fiyatlari-cep-yakiyor-sadece-egitim-ucreti-3-milyon-liraya-dayandi--1106685833.html

Özel okul fiyatları cep yakıyor: Sadece eğitim ücreti 3 milyon liraya dayandı

Özel okul fiyatları cep yakıyor: Sadece eğitim ücreti 3 milyon liraya dayandı

Sputnik Türkiye

Özel okulların yeni eğitim dönemine dair öğrenim ücretleri netleşiyor. Sadece uluslararası öğrencilere kabul eden okulun yıllık ücreti 2.7 milyon lirayı... 22.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-22T11:03+0300

2026-06-22T11:03+0300

2026-06-22T11:08+0300

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Önümüzdeki eğitim döneminde çocuklarını özel okullara göndermek isteyen velileri kara kara düşündüren fiyatlar açıklanmaya başlandı. Sadece uluslararası öğrencileri kabul edildiği British International School İstanbul'un yıllık ücreti 2.7 milyonu bulurken, BIS Okulları ise yıllık ücreti 2.5 milyon olarak duyurdu. Robert Kolej’de ise eğitim ücreti 2.4 milyon TL olarak belirlendi. Alman Lisesi'nin eğitim ücreti 2 milyonu geçerken Üsküdar Amerikan Lisesi'nin fiyatı 1.5 milyon olarak açıklandı. 5 yıllık eğitim maliyeti 17 milyon 390 bin lirayı buluyorSözcü'den Sultan Uçar'ın haberine göre, Amerikan Robert Kolej, 1 milyon 728 bin 900 TL olan hazırlık sınıfı öğrenim ücretini 2026-27 yılı kayıtlarında 2 milyon 619 bin TL’ye çıkardı. Buna 7 gün yatılı yemek ücreti 859 bin TL eklenince okumanın bedeli 3 milyon 478 bin TL oldu. 1 kuruş zam yapılmasa bile bir öğrencinin Robert’teki 5 yıllık eğitiminin maliyeti 17 milyon 390 bin liraya ulaşıyor. Örneğin Robert Koleji’nde yemek ve yurt ücreti peşin 631 bin 300 TL iken, taksitli ücreti 664 bin TL’ye çıkıyor. Okulun aylık yemek ve ranza bedeli 66 bin TL.Türkiye'nin en pahalı okulu olduTürkiye’de en pahalı okul ise British International School İstanbul. Sadece uluslararası öğrencilerin kabul edildiği kurumun 52.500 dolarlık eğitim ücretine ek olarak 6.750 dolarlık başvuru ve kayıt ücretiyle birlikte toplam maliyet 59.250 dolar (2.751.000 TL). Okulun Türk öğrencilerinin kabul edildiği BIS Okulları da yine en pahalı Türk kolej oldu. Okulun lise eğitim ücreti bu yıl 2.550.000 TL olarak duyuruldu.Bazı okulların eğitim ücretleri şöyle: Ücretler ne kadar?Kolejlerde lise eğitim ücretleri şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/turkiyenin-koklu-okulunda-kural-degisti-galatasaray-lisesine-direkt-gecis-kalkiyor-merkezi-sinav-1106638242.html

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