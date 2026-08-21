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İstanbul’da mezarlık manzaralı sıfır daireler gündem oldu
İstanbul’da mezarlık manzaralı sıfır daireler gündem oldu
Sputnik Türkiye
İstanbul Avcılar’da Ambarlı Mezarlığı’nın yanında kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilen yeni binalar dikkat çekti. Yapıların bazı pencere ve balkonlarının... 21.08.2026, Sputnik Türkiye
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mezarlık
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İstanbul’un Avcılar ilçesinde, Ambarlı Mezarlığı’nın hemen yanında kentsel dönüşüm kapsamında yükselen yeni binalar, konumlarıyla dikkat çekti.İnşaat halindeki yapılardaki bazı dairelerin pencere ve balkonlarının doğrudan mezarlığa baktığı görüldü. Paylaşılan görüntülerde, yeni binaların mezarlık alanına oldukça yakın olduğu, bazı noktalarda yapı ile mezarlar arasında yalnızca dar bir geçiş alanının bulunduğu görülüyor. Mezarlığın hemen yanında yükselen sıfır dairelere ilişkin görüntüler sosyal medyada da gündem oldu. İnşaatın dış duvarı ile mezar taşları arasında birkaç metre bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/antalya-havalimaninda-silahli-saldiri-bir-kadin-hayatini-kaybetti-1108147390.html
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i̇stanbul, mezarlık
i̇stanbul, mezarlık

İstanbul’da mezarlık manzaralı sıfır daireler gündem oldu

14:04 21.08.2026
© Sosyal medyaİstanbul mezarlık
İstanbul mezarlık - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2026
© Sosyal medya
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İstanbul Avcılar’da Ambarlı Mezarlığı’nın yanında kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilen yeni binalar dikkat çekti. Yapıların bazı pencere ve balkonlarının doğrudan mezarlığa baktığı, mezar taşları ile inşaatın dış duvarı arasında birkaç metre bulunduğu görüldü. Görüntüler sosyal medyada da gündem oldu.
İstanbul’un Avcılar ilçesinde, Ambarlı Mezarlığı’nın hemen yanında kentsel dönüşüm kapsamında yükselen yeni binalar, konumlarıyla dikkat çekti.
İnşaat halindeki yapılardaki bazı dairelerin pencere ve balkonlarının doğrudan mezarlığa baktığı görüldü. Paylaşılan görüntülerde, yeni binaların mezarlık alanına oldukça yakın olduğu, bazı noktalarda yapı ile mezarlar arasında yalnızca dar bir geçiş alanının bulunduğu görülüyor.

Mezarlığın hemen yanında yükselen sıfır dairelere ilişkin görüntüler sosyal medyada da gündem oldu. İnşaatın dış duvarı ile mezar taşları arasında birkaç metre bulunuyor.
Antalya Havalimanı’nda silahlı saldırı: 38 yaşındaki kadın hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2026
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