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Antalya Havalimanı’nda silahlı saldırı: Bir kadın hayatını kaybetti
Antalya Havalimanı’nda silahlı saldırı: Bir kadın hayatını kaybetti
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Antalya Havalimanı 2. Dış Hatlar Terminali yolcu indirme bölümündeki peronda emekli polis memuru H.D. (51), havalimanında bir mağazada satış danışmanı olarak... 21.08.2026, Sputnik Türkiye
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Antalya Havalimanı’nda silahlı saldırıya uğrayan 38 yaşındaki E.Ş., kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şüpheli H.D. (51) ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.Olay, Antalya Havalimanı 2. Dış Hatlar Terminali yolcu indirme bölümündeki peronda meydana geldi.Havalimanında silahla ateş açtıEmekli polis memuru H.D., havalimanındaki bir mağazada satış danışmanı olarak çalışan E.Ş’ye silahla ateş açtı.İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Hastanede hayatını kaybettiSaldırıda başından vurularak ağır yaralanan E.Ş., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.E.Ş., hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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antalya, havalimanı, cinayet
antalya, havalimanı, cinayet

Antalya Havalimanı’nda silahlı saldırı: Bir kadın hayatını kaybetti

13:28 21.08.2026
© AA / Bahriye YıldırımAntalya Havalimanı’nda silahlı saldırı: 38 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Antalya Havalimanı’nda silahlı saldırı: 38 yaşındaki kadın hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2026
© AA / Bahriye Yıldırım
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Antalya Havalimanı 2. Dış Hatlar Terminali yolcu indirme bölümündeki peronda emekli polis memuru H.D. (51), havalimanında bir mağazada satış danışmanı olarak çalışan E.Ş’ye (38) silahla ateş açtı. Başından ağır yaralanan E.Ş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Antalya Havalimanı’nda silahlı saldırıya uğrayan 38 yaşındaki E.Ş., kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şüpheli H.D. (51) ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olay, Antalya Havalimanı 2. Dış Hatlar Terminali yolcu indirme bölümündeki peronda meydana geldi.

Havalimanında silahla ateş açtı

Emekli polis memuru H.D., havalimanındaki bir mağazada satış danışmanı olarak çalışan E.Ş’ye silahla ateş açtı.
İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastanede hayatını kaybetti

Saldırıda başından vurularak ağır yaralanan E.Ş., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.
E.Ş., hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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