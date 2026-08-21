https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/istanbul-ulasimina-yeni-duzenleme-150-gun-surecek-calisma-icin-tarih-verildi-1108151627.html

İstanbul ulaşımına yeni düzenleme: Çalışma 150 gün sürecek

İstanbul ulaşımına yeni düzenleme: Çalışma 150 gün sürecek

Sputnik Türkiye

İstanbul'un ulaşımının büyük yükünü çeken hatta 150 günlük bakım, revizyon çalışması başlatılacak. Asfalttan elektrik tesisatına kadar birçok iş yapılacak. 21.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-21T16:14+0300

2026-08-21T16:14+0300

2026-08-21T16:14+0300

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İstanbul'da yoğun olarak kullanılan T1 Tramvay Hattı'na ilişkin peron revizyonu ve yenileme yapım işi ihalesi yapılacak.İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden Metro İstanbul, T1 Tramvay Hattı Aksaray İstasyonu Peron Revizyonu ve Yenileme Yapım İşi yapım işini ihale edecek.Yaklaşık 513 metrekare alan, peron revizyon ve yenileme için inşaat, elektrik ve elektronik işleri gerçekleştirilecek.150 gün sürecekİhalenin tamamlanması sonrasında yer teslimiyle birlikte 150 günde işin tamamlanması gerekecek.Neler yapılacak?Ray hattına asfalt kaplama, peron platformuna granit kaplama, peron kenar elemanları, görme engeli ikaz bantları, granit agregalı düz bordür, çimento esaslı sürme su yalıtımı, çelik telli esnek hortumlar, tuğla duvar, alçı sıvası, plastik boya işi, sac kanatlı kapı takılması, ısı yalıtımlı alüminyum pencere, serigrafik desenli temperli lamine cam panel, idare odası, güvenlik kabini, bilgi panosu, reklam panoları, teknik kabin, katener direği gibi işler yapılacak.İhale ne zaman yapılacak?İhale 10 Eylül 2026 tarihinde saat 10:00'da Esenler-Yavuz Selim Mah. Metro Sok. No:3 -C Blok - İhaleler Şefliği'nde gerçekleşecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/beyoglunda-tramvay-raydan-cikti-yolcular-tahliye-edildi-1108119462.html

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