https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/beyoglunda-tramvay-raydan-cikti-yolcular-tahliye-edildi-1108119462.html
Beyoğlu’nda tramvay raydan çıktı: Yolcular tahliye edildi
Beyoğlu’nda tramvay raydan çıktı: Yolcular tahliye edildi
Sputnik Türkiye
İstanbul Beyoğlu Fındıklı’da tramvay raydan çıktı. Olayın ardından bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, tramvayda bulunan yolcular tahliye... 20.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-20T11:49+0300
2026-08-20T11:49+0300
2026-08-20T12:10+0300
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İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde tramvay raydan çıktı. Fındıklı’da meydana gelen olayın ardından tramvaydaki yolcular tahliye edildi.İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yolcular tramvaydan tahliye edildiRaydan çıkan tramvayda bulunan yolcular tahliye edildi. Olayın ardından ekipler bölgede çalışma başlattı.Raydan çıkan tramvay nedeniyle seferler Fındıklı-Bağcılar istasyonları arasında yapılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/bakanlik-duyurdu-aksesuar-konusunda-uyardi-4-farkli-bebek-giyim-urunu-toplatilacak-1108118394.html
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tramvay, i̇stanbul, ray
Beyoğlu’nda tramvay raydan çıktı: Yolcular tahliye edildi
11:49 20.08.2026 (güncellendi: 12:10 20.08.2026)
İstanbul Beyoğlu Fındıklı’da tramvay raydan çıktı. Olayın ardından bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, tramvayda bulunan yolcular tahliye edildi.
İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde tramvay raydan çıktı. Fındıklı’da meydana gelen olayın ardından tramvaydaki yolcular tahliye edildi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yolcular tramvaydan tahliye edildi
Raydan çıkan tramvayda bulunan yolcular tahliye edildi. Olayın ardından ekipler bölgede çalışma başlattı.
Raydan çıkan tramvay nedeniyle seferler Fındıklı-Bağcılar istasyonları arasında yapılıyor.