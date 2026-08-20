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Beyoğlu’nda tramvay raydan çıktı: Yolcular tahliye edildi
Beyoğlu’nda tramvay raydan çıktı: Yolcular tahliye edildi
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İstanbul Beyoğlu Fındıklı’da tramvay raydan çıktı. Olayın ardından bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, tramvayda bulunan yolcular tahliye... 20.08.2026, Sputnik Türkiye
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İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde tramvay raydan çıktı. Fındıklı’da meydana gelen olayın ardından tramvaydaki yolcular tahliye edildi.İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yolcular tramvaydan tahliye edildiRaydan çıkan tramvayda bulunan yolcular tahliye edildi. Olayın ardından ekipler bölgede çalışma başlattı.Raydan çıkan tramvay nedeniyle seferler Fındıklı-Bağcılar istasyonları arasında yapılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/bakanlik-duyurdu-aksesuar-konusunda-uyardi-4-farkli-bebek-giyim-urunu-toplatilacak-1108118394.html
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tramvay, i̇stanbul, ray
tramvay, i̇stanbul, ray

Beyoğlu’nda tramvay raydan çıktı: Yolcular tahliye edildi

11:49 20.08.2026 (güncellendi: 12:10 20.08.2026)
© AATramvay
Tramvay - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2026
© AA
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İstanbul Beyoğlu Fındıklı’da tramvay raydan çıktı. Olayın ardından bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, tramvayda bulunan yolcular tahliye edildi.
İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde tramvay raydan çıktı. Fındıklı’da meydana gelen olayın ardından tramvaydaki yolcular tahliye edildi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yolcular tramvaydan tahliye edildi

Raydan çıkan tramvayda bulunan yolcular tahliye edildi. Olayın ardından ekipler bölgede çalışma başlattı.
Raydan çıkan tramvay nedeniyle seferler Fındıklı-Bağcılar istasyonları arasında yapılıyor.
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