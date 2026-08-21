https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/israil-yanlisi-gruplarin-destegine-ragmen-kazandi-abd-kongresine-ilk-kez-afgan-kokenli-bir-1108149490.html

'İsrail yanlısı grupların desteğine rağmen kazandı': ABD Kongresine ilk kez Afgan kökenli bir siyasetçi seçildi

'İsrail yanlısı grupların desteğine rağmen kazandı': ABD Kongresine ilk kez Afgan kökenli bir siyasetçi seçildi

Sputnik Türkiye

Kaliforniya'daki özel seçimi kazanan Aisha Wahab, ABD Temsilciler Meclisine seçilen ilk Afgan kökenli siyasetçi oldu. ABD medyasındaki bilgilere göre, Wahab'ın... 21.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-21T14:22+0300

2026-08-21T14:22+0300

2026-08-21T14:22+0300

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kaliforniya

temsilciler meclisi

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ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen özel seçimi Demokrat aday Aisha Wahab kazanarak ABD Kongresine seçilen ilk Afgan kökenli siyasetçi oldu. Kaliforniya'da Temsilciler Meclisi üyesi Eric Swalwell'in hakkındaki cinsel taciz iddialarının ardından nisanda görevinden istifa etmesi üzerine özel seçim düzenlendi.Afgan kökenli siyasetçi Wahab, rakibi Melissa Hernandez'i geride bırakarak seçimi kazandı. Böylece Wahab, ABD Temsilciler Meclisi tarihinde Afgan kökenli ilk siyasetçi olarak kayıtlara geçti.Seçimin ardından açıklama yapan Wahab, "Beni yetiştiren bölge için mücadele vereceğim" ifadelerini kullandı. Wahab, ocak ayına kadar Kaliforniya'nın 14. bölgesini Temsilciler Meclisinde temsil edecek.'İsrail yanlısı grupların desteğine rağmen kazandı'Wahab'ın seçim zaferi, rakibi Hernandez'e İsrail yanlısı lobi grupları tarafından sağlanan mali destek nedeniyle de dikkati çekti. Washington Post'un haberine göre, İsrail yanlısı Amerikan lobi grubu Amerikan-İsrail Kamu İşleri Komitesi (AIPAC) ile bağlantılı gruplar, Hernandez'in seçimi kazanması için yaklaşık 2.5 milyon dolar harcadı. Buna rağmen Wahab, özel seçimden zaferle ayrıldı.Wahab, nisanda verdiği bir röportajda İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarının "soykırım" olduğunu düşünüp düşünmediği sorusuna "Evet" yanıtını vermişti. Wahab ve Hernandez'in, kasım ayında yapılacak Kongre ara seçimlerinde bu kez Temsilciler Meclisinde iki yıllık görev için yeniden karşı karşıya gelmesi bekleniyor.Haberde ayrıca AIPAC'ın kasım seçimlerinde İsrail yanlısı adayların, İsrail politikalarını eleştiren adaylara karşı seçimi kazanması için milyonlarca dolar harcamayı planladığı belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/iran-meclis-baskani-kalibaftan-abd-yaptirimlarina-karsi-ulusal-para-cagrisi-1108146134.html

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