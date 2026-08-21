Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/israil-yanlisi-gruplarin-destegine-ragmen-kazandi-abd-kongresine-ilk-kez-afgan-kokenli-bir-1108149490.html
'İsrail yanlısı grupların desteğine rağmen kazandı': ABD Kongresine ilk kez Afgan kökenli bir siyasetçi seçildi
'İsrail yanlısı grupların desteğine rağmen kazandı': ABD Kongresine ilk kez Afgan kökenli bir siyasetçi seçildi
Sputnik Türkiye
Kaliforniya'daki özel seçimi kazanan Aisha Wahab, ABD Temsilciler Meclisine seçilen ilk Afgan kökenli siyasetçi oldu. ABD medyasındaki bilgilere göre, Wahab'ın... 21.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-21T14:22+0300
2026-08-21T14:22+0300
dünya
abd
i̇srail
kaliforniya
temsilciler meclisi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/15/1108147984_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_bb8cd9e93f9f3862093e2e2af0ac2eb9.jpg
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen özel seçimi Demokrat aday Aisha Wahab kazanarak ABD Kongresine seçilen ilk Afgan kökenli siyasetçi oldu. Kaliforniya'da Temsilciler Meclisi üyesi Eric Swalwell'in hakkındaki cinsel taciz iddialarının ardından nisanda görevinden istifa etmesi üzerine özel seçim düzenlendi.Afgan kökenli siyasetçi Wahab, rakibi Melissa Hernandez'i geride bırakarak seçimi kazandı. Böylece Wahab, ABD Temsilciler Meclisi tarihinde Afgan kökenli ilk siyasetçi olarak kayıtlara geçti.Seçimin ardından açıklama yapan Wahab, "Beni yetiştiren bölge için mücadele vereceğim" ifadelerini kullandı. Wahab, ocak ayına kadar Kaliforniya'nın 14. bölgesini Temsilciler Meclisinde temsil edecek.'İsrail yanlısı grupların desteğine rağmen kazandı'Wahab'ın seçim zaferi, rakibi Hernandez'e İsrail yanlısı lobi grupları tarafından sağlanan mali destek nedeniyle de dikkati çekti. Washington Post'un haberine göre, İsrail yanlısı Amerikan lobi grubu Amerikan-İsrail Kamu İşleri Komitesi (AIPAC) ile bağlantılı gruplar, Hernandez'in seçimi kazanması için yaklaşık 2.5 milyon dolar harcadı. Buna rağmen Wahab, özel seçimden zaferle ayrıldı.Wahab, nisanda verdiği bir röportajda İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarının "soykırım" olduğunu düşünüp düşünmediği sorusuna "Evet" yanıtını vermişti. Wahab ve Hernandez'in, kasım ayında yapılacak Kongre ara seçimlerinde bu kez Temsilciler Meclisinde iki yıllık görev için yeniden karşı karşıya gelmesi bekleniyor.Haberde ayrıca AIPAC'ın kasım seçimlerinde İsrail yanlısı adayların, İsrail politikalarını eleştiren adaylara karşı seçimi kazanması için milyonlarca dolar harcamayı planladığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/iran-meclis-baskani-kalibaftan-abd-yaptirimlarina-karsi-ulusal-para-cagrisi-1108146134.html
i̇srail
kaliforniya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/15/1108147984_0:0:910:682_1920x0_80_0_0_cf67d30b5c8ac1c7fc3ef5196a5416a2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, i̇srail, kaliforniya, temsilciler meclisi
abd, i̇srail, kaliforniya, temsilciler meclisi

'İsrail yanlısı grupların desteğine rağmen kazandı': ABD Kongresine ilk kez Afgan kökenli bir siyasetçi seçildi

14:22 21.08.2026
© AP Photo / Annie BarkerABD siyasetinde bir ilk: Afgan kökenli Aisha Wahab Kongreye seçildi
ABD siyasetinde bir ilk: Afgan kökenli Aisha Wahab Kongreye seçildi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2026
© AP Photo / Annie Barker
Abone ol
Kaliforniya'daki özel seçimi kazanan Aisha Wahab, ABD Temsilciler Meclisine seçilen ilk Afgan kökenli siyasetçi oldu. ABD medyasındaki bilgilere göre, Wahab'ın rakibi Melissa Hernandez'e İsrail yanlısı lobi grupları tarafından yaklaşık 2.5 milyon dolar destek sağlanmasına rağmen seçimi kazandı.
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen özel seçimi Demokrat aday Aisha Wahab kazanarak ABD Kongresine seçilen ilk Afgan kökenli siyasetçi oldu. Kaliforniya'da Temsilciler Meclisi üyesi Eric Swalwell'in hakkındaki cinsel taciz iddialarının ardından nisanda görevinden istifa etmesi üzerine özel seçim düzenlendi.
Afgan kökenli siyasetçi Wahab, rakibi Melissa Hernandez'i geride bırakarak seçimi kazandı. Böylece Wahab, ABD Temsilciler Meclisi tarihinde Afgan kökenli ilk siyasetçi olarak kayıtlara geçti.
Seçimin ardından açıklama yapan Wahab, "Beni yetiştiren bölge için mücadele vereceğim" ifadelerini kullandı. Wahab, ocak ayına kadar Kaliforniya'nın 14. bölgesini Temsilciler Meclisinde temsil edecek.

'İsrail yanlısı grupların desteğine rağmen kazandı'

Wahab'ın seçim zaferi, rakibi Hernandez'e İsrail yanlısı lobi grupları tarafından sağlanan mali destek nedeniyle de dikkati çekti. Washington Post'un haberine göre, İsrail yanlısı Amerikan lobi grubu Amerikan-İsrail Kamu İşleri Komitesi (AIPAC) ile bağlantılı gruplar, Hernandez'in seçimi kazanması için yaklaşık 2.5 milyon dolar harcadı. Buna rağmen Wahab, özel seçimden zaferle ayrıldı.
Wahab, nisanda verdiği bir röportajda İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarının "soykırım" olduğunu düşünüp düşünmediği sorusuna "Evet" yanıtını vermişti. Wahab ve Hernandez'in, kasım ayında yapılacak Kongre ara seçimlerinde bu kez Temsilciler Meclisinde iki yıllık görev için yeniden karşı karşıya gelmesi bekleniyor.
Haberde ayrıca AIPAC'ın kasım seçimlerinde İsrail yanlısı adayların, İsrail politikalarını eleştiren adaylara karşı seçimi kazanması için milyonlarca dolar harcamayı planladığı belirtildi.
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2026
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran Meclis Başkanı Kalibaf'tan ABD yaptırımlarına karşı 'ulusal para' çağrısı
12:37
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала