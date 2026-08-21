https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/iran-genelkurmay-baskani-dusmanin-yeni-tehditlerine-yikici-karsilik-verecegiz-1108145022.html

İran Genelkurmay Başkanı: Düşmanın yeni tehditlerine yıkıcı karşılık vereceğiz

İran Genelkurmay Başkanı: Düşmanın yeni tehditlerine yıkıcı karşılık vereceğiz

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İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Abdullahi, İran Silahlı Kuvvetlerinin düşmanın 'yanlış hesaplamalarına' ve yeni tehditlerine 'ezici, pişman edici ve... 21.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-21T12:13+0300

2026-08-21T12:13+0300

2026-08-21T12:13+0300

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İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Abdullahi, düşmanın "yanlış hesaplamalarına" ve yeni tehditlerine "yıkıcı" karşılık vereceklerini belirtti.İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre Abdullahi, Savunma Sanayi Günü dolayısıyla Savunma Bakanlığına mesaj gönderdi. Savunma sanayisini "milli gücün" yeri doldurulamaz bir sütunu olarak nitelendiren Abdullahi, bu alanın İran'ın güvenliğinin ve onurunun güçlendirilmesinde önemli rol oynadığını ifade etti.Abdullahi, son yıllarda Savunma Bakanlığında askeri teçhizat üretiminin ötesinde gelişmeler yaşandığını belirterek bunları "caydırıcı savunma sanayi devrimi" olarak tanımladı.'Her türlü tehdide karşılık vereceğiz'ABD'nin İran'a yönelik tehditlerine de değinen Abdullahi, İran Silahlı Kuvvetlerinin farklı alanlarda hazırlıklı olduğunu savundu. Abdullahi, şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/trump-iranla-muzakereler-liderlik-belirsizligi-nedeniyle-zorlasiyor-1108137862.html

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