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İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
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İran Genelkurmay Başkanı: Düşmanın yeni tehditlerine yıkıcı karşılık vereceğiz
İran Genelkurmay Başkanı: Düşmanın yeni tehditlerine yıkıcı karşılık vereceğiz
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İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Abdullahi, İran Silahlı Kuvvetlerinin düşmanın 'yanlış hesaplamalarına' ve yeni tehditlerine 'ezici, pişman edici ve... 21.08.2026, Sputnik Türkiye
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i̇ran
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İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Abdullahi, düşmanın "yanlış hesaplamalarına" ve yeni tehditlerine "yıkıcı" karşılık vereceklerini belirtti.İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre Abdullahi, Savunma Sanayi Günü dolayısıyla Savunma Bakanlığına mesaj gönderdi. Savunma sanayisini "milli gücün" yeri doldurulamaz bir sütunu olarak nitelendiren Abdullahi, bu alanın İran'ın güvenliğinin ve onurunun güçlendirilmesinde önemli rol oynadığını ifade etti.Abdullahi, son yıllarda Savunma Bakanlığında askeri teçhizat üretiminin ötesinde gelişmeler yaşandığını belirterek bunları "caydırıcı savunma sanayi devrimi" olarak tanımladı.'Her türlü tehdide karşılık vereceğiz'ABD'nin İran'a yönelik tehditlerine de değinen Abdullahi, İran Silahlı Kuvvetlerinin farklı alanlarda hazırlıklı olduğunu savundu. Abdullahi, şu ifadeleri kullandı:
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i̇ran, abd, i̇ran silahlı kuvvetleri
i̇ran, abd, i̇ran silahlı kuvvetleri

İran Genelkurmay Başkanı: Düşmanın yeni tehditlerine yıkıcı karşılık vereceğiz

12:13 21.08.2026
© İHAİran bayrak, İran bayrağı
İran bayrak, İran bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2026
© İHA
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İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Abdullahi, İran Silahlı Kuvvetlerinin düşmanın 'yanlış hesaplamalarına' ve yeni tehditlerine 'ezici, pişman edici ve yıkıcı' karşılık vereceğini söyledi.
İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Abdullahi, düşmanın "yanlış hesaplamalarına" ve yeni tehditlerine "yıkıcı" karşılık vereceklerini belirtti.
İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre Abdullahi, Savunma Sanayi Günü dolayısıyla Savunma Bakanlığına mesaj gönderdi. Savunma sanayisini "milli gücün" yeri doldurulamaz bir sütunu olarak nitelendiren Abdullahi, bu alanın İran'ın güvenliğinin ve onurunun güçlendirilmesinde önemli rol oynadığını ifade etti.
Abdullahi, son yıllarda Savunma Bakanlığında askeri teçhizat üretiminin ötesinde gelişmeler yaşandığını belirterek bunları "caydırıcı savunma sanayi devrimi" olarak tanımladı.

'Her türlü tehdide karşılık vereceğiz'

ABD'nin İran'a yönelik tehditlerine de değinen Abdullahi, İran Silahlı Kuvvetlerinin farklı alanlarda hazırlıklı olduğunu savundu. Abdullahi, şu ifadeleri kullandı:

İran Silahlı Kuvvetleri, kara, deniz, hava, savunma, uzay ve siber alanların tümünde kapsamlı, akıllı ve güncel hazırlığıyla, düşmanın her türlü yanlış hesaplamasına, geleneksel ve yeni tehditlerine devrimci, ezici, pişman edici ve yıkıcı karşılıklar verecektir.

Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2026
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