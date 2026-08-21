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Interpol tarafından aranıyordu: Adana'da yakalandı
Interpol tarafından aranıyordu: Adana'da yakalandı
Sputnik Türkiye
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan firari "uyuşturucu ticareti" hükümlüsü, Adana'da yakalandı. 21.08.2026, Sputnik Türkiye
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Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu ticareti hükümlüsü Adana'da yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan hakkında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ve kırmızı bültenle arama kaydı bulunan M.K'nin Adana'da olduğunu belirledi.Ekipler, yaptıkları çalışmayla M.K'nin saklandığı adresi tespit etti.Firari M.K, bulunduğu adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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kırmızı bülten
kırmızı bülten

Interpol tarafından aranıyordu: Adana'da yakalandı

10:42 21.08.2026 (güncellendi: 10:43 21.08.2026)
kırmızı bültenle aranan şahıs Adana'da yakalandı
kırmızı bültenle aranan şahıs Adana'da yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2026
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Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan firari "uyuşturucu ticareti" hükümlüsü, Adana'da yakalandı.
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu ticareti hükümlüsü Adana'da yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan hakkında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ve kırmızı bültenle arama kaydı bulunan M.K'nin Adana'da olduğunu belirledi.
Ekipler, yaptıkları çalışmayla M.K'nin saklandığı adresi tespit etti.
Firari M.K, bulunduğu adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.
Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2026
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