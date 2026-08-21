https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/interpol-tarafindan-araniyordu-adanada-yakalandi-1108141420.html
Interpol tarafından aranıyordu: Adana'da yakalandı
Interpol tarafından aranıyordu: Adana'da yakalandı
Sputnik Türkiye
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan firari "uyuşturucu ticareti" hükümlüsü, Adana'da yakalandı. 21.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-21T10:42+0300
2026-08-21T10:42+0300
2026-08-21T10:43+0300
türki̇ye
kırmızı bülten
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/15/1108141265_0:96:866:583_1920x0_80_0_0_9a66524a66a719b631cfab92ed47e7d7.png
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu ticareti hükümlüsü Adana'da yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan hakkında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ve kırmızı bültenle arama kaydı bulunan M.K'nin Adana'da olduğunu belirledi.Ekipler, yaptıkları çalışmayla M.K'nin saklandığı adresi tespit etti.Firari M.K, bulunduğu adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/kavga-ettigi-midyecinin-kiz-kardesini-bicakladi-1108108856.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/15/1108141265_0:15:866:664_1920x0_80_0_0_937085721e94bdae7a79716c8572fca5.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kırmızı bülten
Interpol tarafından aranıyordu: Adana'da yakalandı
10:42 21.08.2026 (güncellendi: 10:43 21.08.2026)
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan firari "uyuşturucu ticareti" hükümlüsü, Adana'da yakalandı.
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu ticareti hükümlüsü Adana'da yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan hakkında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ve kırmızı bültenle arama kaydı bulunan M.K'nin Adana'da olduğunu belirledi.
Ekipler, yaptıkları çalışmayla M.K'nin saklandığı adresi tespit etti.
Firari M.K, bulunduğu adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.
Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.