https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/interpol-tarafindan-araniyordu-adanada-yakalandi-1108141420.html

Interpol tarafından aranıyordu: Adana'da yakalandı

Interpol tarafından aranıyordu: Adana'da yakalandı

Sputnik Türkiye

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan firari "uyuşturucu ticareti" hükümlüsü, Adana'da yakalandı. 21.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-21T10:42+0300

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Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu ticareti hükümlüsü Adana'da yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan hakkında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ve kırmızı bültenle arama kaydı bulunan M.K'nin Adana'da olduğunu belirledi.Ekipler, yaptıkları çalışmayla M.K'nin saklandığı adresi tespit etti.Firari M.K, bulunduğu adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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