https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/kavga-ettigi-midyecinin-kiz-kardesini-bicakladi-1108108856.html

Kavga ettiği midyecinin kız kardeşini bıçakladı: Markete kaçan şüpheli yakalandı

Kavga ettiği midyecinin kız kardeşini bıçakladı: Markete kaçan şüpheli yakalandı

Sputnik Türkiye

İstanbul Fatih'te bir kişi midyeciyi ve ardından midyecinin kız kardeşini bıçakla yaraladı. 20.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-20T01:44+0300

2026-08-20T01:44+0300

2026-08-20T01:48+0300

türki̇ye

midye

bıçaklı kavga

bıçaklı saldırgan

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Nişanca Mahallesi İsmail Sefa Sokak'ta midyeci ile yanına gelen kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda şüpheli, midyeciye bıçakla saldırdı.Ağabeyini korumak için araya giren satıcının kız kardeşi bıçakla yaralandı.Şüpheli, olayın ardından kaçarak yakındaki bir markete gitti.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı hastaneye kaldırıldı. Şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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midye, bıçaklı kavga, bıçaklı saldırgan