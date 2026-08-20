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Kavga ettiği midyecinin kız kardeşini bıçakladı: Markete kaçan şüpheli yakalandı
Kavga ettiği midyecinin kız kardeşini bıçakladı: Markete kaçan şüpheli yakalandı
Sputnik Türkiye
İstanbul Fatih'te bir kişi midyeciyi ve ardından midyecinin kız kardeşini bıçakla yaraladı. 20.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-20T01:44+0300
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midye
bıçaklı kavga
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Nişanca Mahallesi İsmail Sefa Sokak'ta midyeci ile yanına gelen kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda şüpheli, midyeciye bıçakla saldırdı.Ağabeyini korumak için araya giren satıcının kız kardeşi bıçakla yaralandı.Şüpheli, olayın ardından kaçarak yakındaki bir markete gitti.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı hastaneye kaldırıldı. Şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/detayli-aramada-ortaya-cikti-otomobiline-ozel-duzenekle-acilan-gizli-bolme-yaptirmis-1108107561.html
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midye, bıçaklı kavga, bıçaklı saldırgan
midye, bıçaklı kavga, bıçaklı saldırgan

Kavga ettiği midyecinin kız kardeşini bıçakladı: Markete kaçan şüpheli yakalandı

01:44 20.08.2026 (güncellendi: 01:48 20.08.2026)
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© AA
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İstanbul Fatih'te bir kişi midyeciyi ve ardından midyecinin kız kardeşini bıçakla yaraladı.
Nişanca Mahallesi İsmail Sefa Sokak'ta midyeci ile yanına gelen kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda şüpheli, midyeciye bıçakla saldırdı.
Ağabeyini korumak için araya giren satıcının kız kardeşi bıçakla yaralandı.
Şüpheli, olayın ardından kaçarak yakındaki bir markete gitti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı hastaneye kaldırıldı. Şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
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