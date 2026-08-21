https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/giresunda-sele-kapilmisti-trabzonda-cansiz-bedeni-bulundu-1108136922.html
Giresun'da sele kapılmıştı: Trabzon'da cansız bedeni bulundu
Giresun'da sele kapılmıştı: Trabzon'da cansız bedeni bulundu
Sputnik Türkiye
Giresun'da 13 Ağustos'taki sel felaketinde kaybolan 45 yaşındaki Mehmet Akkaya'nın cansız bedeni, Trabzon'da denizde bulundu. 21.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-21T00:01+0300
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2026-08-21T00:01+0300
türki̇ye
trabzon
giresun
akkaya
adli tıp kurumu
türkiye
ceset
dere
deniz
sel
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Keşap ilçesinde Karabulduk Deresi'nin taşması sonucu suya kapılan araçtaki 3 kişiden biri kurtulurken, 45 yaşındaki Mehmet Akkaya ve 16 yaşındaki Muhammet Abdullah Hakkıoğlu için arama çalışması başlatılmıştı. 18 Ağustos'ta dere kenarında bulunan Hakkıoğlu’nun cesedinin ardından Trabzon’da bulunan cansız bedenin de Adli Tıp raporuyla Mehmet Akkaya’ya ait olduğu kesinleşti.Akkaya için yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonlandırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/giresunda-sel-felaketi-16-yasindaki-gencin-cansiz-bedeni-5-gunde-bulundu-dayi-araniyor-1108078748.html
türki̇ye
trabzon
giresun
akkaya
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trabzon, giresun, akkaya , adli tıp kurumu, türkiye, ceset, dere, deniz, sel, sel felaketi
trabzon, giresun, akkaya , adli tıp kurumu, türkiye, ceset, dere, deniz, sel, sel felaketi
Giresun'da sele kapılmıştı: Trabzon'da cansız bedeni bulundu
Giresun'da 13 Ağustos'taki sel felaketinde kaybolan 45 yaşındaki Mehmet Akkaya'nın cansız bedeni, Trabzon'da denizde bulundu.
Keşap ilçesinde Karabulduk Deresi'nin taşması sonucu suya kapılan araçtaki 3 kişiden biri kurtulurken, 45 yaşındaki Mehmet Akkaya ve 16 yaşındaki Muhammet Abdullah Hakkıoğlu için arama çalışması başlatılmıştı.
18 Ağustos'ta dere kenarında bulunan Hakkıoğlu’nun cesedinin ardından Trabzon’da bulunan cansız bedenin de Adli Tıp raporuyla Mehmet Akkaya’ya ait olduğu kesinleşti.
Akkaya için yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonlandırıldı.