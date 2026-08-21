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Giresun'da sele kapılmıştı: Trabzon'da cansız bedeni bulundu
Giresun'da sele kapılmıştı: Trabzon'da cansız bedeni bulundu
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Giresun'da 13 Ağustos'taki sel felaketinde kaybolan 45 yaşındaki Mehmet Akkaya'nın cansız bedeni, Trabzon'da denizde bulundu. 21.08.2026, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
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giresun
akkaya
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ceset
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sel
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Keşap ilçesinde Karabulduk Deresi'nin taşması sonucu suya kapılan araçtaki 3 kişiden biri kurtulurken, 45 yaşındaki Mehmet Akkaya ve 16 yaşındaki Muhammet Abdullah Hakkıoğlu için arama çalışması başlatılmıştı. 18 Ağustos'ta dere kenarında bulunan Hakkıoğlu’nun cesedinin ardından Trabzon’da bulunan cansız bedenin de Adli Tıp raporuyla Mehmet Akkaya’ya ait olduğu kesinleşti.Akkaya için yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonlandırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/giresunda-sel-felaketi-16-yasindaki-gencin-cansiz-bedeni-5-gunde-bulundu-dayi-araniyor-1108078748.html
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giresun
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trabzon, giresun, akkaya , adli tıp kurumu, türkiye, ceset, dere, deniz, sel, sel felaketi
trabzon, giresun, akkaya , adli tıp kurumu, türkiye, ceset, dere, deniz, sel, sel felaketi

Giresun'da sele kapılmıştı: Trabzon'da cansız bedeni bulundu

00:01 21.08.2026
© AAGiresun'da 13 Ağustos'taki sel felaketinde kaybolan 45 yaşındaki Mehmet Akkaya'nın cansız bedeni, Trabzon'da denizde bulundu
Giresun'da 13 Ağustos'taki sel felaketinde kaybolan 45 yaşındaki Mehmet Akkaya'nın cansız bedeni, Trabzon'da denizde bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2026
© AA
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Giresun'da 13 Ağustos'taki sel felaketinde kaybolan 45 yaşındaki Mehmet Akkaya'nın cansız bedeni, Trabzon'da denizde bulundu.
Keşap ilçesinde Karabulduk Deresi'nin taşması sonucu suya kapılan araçtaki 3 kişiden biri kurtulurken, 45 yaşındaki Mehmet Akkaya ve 16 yaşındaki Muhammet Abdullah Hakkıoğlu için arama çalışması başlatılmıştı.
18 Ağustos'ta dere kenarında bulunan Hakkıoğlu’nun cesedinin ardından Trabzon’da bulunan cansız bedenin de Adli Tıp raporuyla Mehmet Akkaya’ya ait olduğu kesinleşti.
Akkaya için yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonlandırıldı.
Giresun'da sel felaketi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2026
TÜRKİYE
Giresun'da sel felaketi: 16 yaşındaki gencin cansız bedeni 5. günde bulundu, dayı aranıyor
18 Ağustos, 13:51
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