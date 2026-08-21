https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/giresunda-sele-kapilmisti-trabzonda-cansiz-bedeni-bulundu-1108136922.html

Giresun'da sele kapılmıştı: Trabzon'da cansız bedeni bulundu

Giresun'da sele kapılmıştı: Trabzon'da cansız bedeni bulundu

Sputnik Türkiye

Giresun'da 13 Ağustos'taki sel felaketinde kaybolan 45 yaşındaki Mehmet Akkaya'nın cansız bedeni, Trabzon'da denizde bulundu. 21.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-21T00:01+0300

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Keşap ilçesinde Karabulduk Deresi'nin taşması sonucu suya kapılan araçtaki 3 kişiden biri kurtulurken, 45 yaşındaki Mehmet Akkaya ve 16 yaşındaki Muhammet Abdullah Hakkıoğlu için arama çalışması başlatılmıştı. 18 Ağustos'ta dere kenarında bulunan Hakkıoğlu’nun cesedinin ardından Trabzon’da bulunan cansız bedenin de Adli Tıp raporuyla Mehmet Akkaya’ya ait olduğu kesinleşti.Akkaya için yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonlandırıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/giresunda-sel-felaketi-16-yasindaki-gencin-cansiz-bedeni-5-gunde-bulundu-dayi-araniyor-1108078748.html

türki̇ye

trabzon

giresun

akkaya

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trabzon, giresun, akkaya , adli tıp kurumu, türkiye, ceset, dere, deniz, sel, sel felaketi