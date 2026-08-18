https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/giresunda-sel-felaketi-16-yasindaki-gencin-cansiz-bedeni-5-gunde-bulundu-dayi-araniyor-1108078748.html

Giresun'da sel felaketi: 16 yaşındaki gencin cansız bedeni 5. günde bulundu, dayı aranıyor

Giresun'da sel felaketi: 16 yaşındaki gencin cansız bedeni 5. günde bulundu, dayı aranıyor

Sputnik Türkiye

Giresun'un Keşap ilçesinde selde kaybolan 2 kişiden birinin cansız bedeni bulundu. 18.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-18T13:51+0300

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Giresun'un Keşap ilçesinde selde kaybolan 2 kişiden birinin cansız bedeni bulundu.Karadere köyü mevkisinde 13 Ağustos'ta sele kapılan araçtaki 3 kişiden Mehmet Akkaya (45) ve yeğeni Muhammet Abdullah Hakkıoğlu'na (16) ulaşmak için ekipler çalışmalarını sürdürdü.Ekipler, aracın bulunduğu yerden yaklaşık 100 metre uzaklıkta, dere kenarında toprak altında bir kişinin cansız bedenine ulaştı.Bulunduğu alandan çıkarılan cenazenin, 16 yaşındaki Muhammet Abdullah Hakkıoğlu'na ait olduğu belirlendi.Yeğen bulundu, dayısı hala aranıyorEkipler, Hakkıoğlu'nun dayısı Mehmet Akkaya'ya ulaşmak için bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor.Aracı kullanan Ahmet Yılmaz (50), sel sularından kendi imkanlarıyla kurtulmayı başarmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/giresunda-sel-felaketi-dayi-ve-yegeni-sel-sularina-kapildi-1108049586.html

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