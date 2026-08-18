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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/giresunda-sel-felaketi-16-yasindaki-gencin-cansiz-bedeni-5-gunde-bulundu-dayi-araniyor-1108078748.html
Giresun'da sel felaketi: 16 yaşındaki gencin cansız bedeni 5. günde bulundu, dayı aranıyor
Giresun'da sel felaketi: 16 yaşındaki gencin cansız bedeni 5. günde bulundu, dayı aranıyor
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Giresun'un Keşap ilçesinde selde kaybolan 2 kişiden birinin cansız bedeni bulundu. 18.08.2026, Sputnik Türkiye
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Giresun'un Keşap ilçesinde selde kaybolan 2 kişiden birinin cansız bedeni bulundu.Karadere köyü mevkisinde 13 Ağustos'ta sele kapılan araçtaki 3 kişiden Mehmet Akkaya (45) ve yeğeni Muhammet Abdullah Hakkıoğlu'na (16) ulaşmak için ekipler çalışmalarını sürdürdü.Ekipler, aracın bulunduğu yerden yaklaşık 100 metre uzaklıkta, dere kenarında toprak altında bir kişinin cansız bedenine ulaştı.Bulunduğu alandan çıkarılan cenazenin, 16 yaşındaki Muhammet Abdullah Hakkıoğlu'na ait olduğu belirlendi.Yeğen bulundu, dayısı hala aranıyorEkipler, Hakkıoğlu'nun dayısı Mehmet Akkaya'ya ulaşmak için bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor.Aracı kullanan Ahmet Yılmaz (50), sel sularından kendi imkanlarıyla kurtulmayı başarmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/giresunda-sel-felaketi-dayi-ve-yegeni-sel-sularina-kapildi-1108049586.html
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türkiye, ahmet yılmaz, giresun
türkiye, ahmet yılmaz, giresun

Giresun'da sel felaketi: 16 yaşındaki gencin cansız bedeni 5. günde bulundu, dayı aranıyor

13:51 18.08.2026 (güncellendi: 13:54 18.08.2026)
© Giresun ValiliğiGiresun'da sel felaketi
Giresun'da sel felaketi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2026
© Giresun Valiliği
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Giresun'un Keşap ilçesinde selde kaybolan 2 kişiden birinin cansız bedeni bulundu.
Giresun'un Keşap ilçesinde selde kaybolan 2 kişiden birinin cansız bedeni bulundu.
Karadere köyü mevkisinde 13 Ağustos'ta sele kapılan araçtaki 3 kişiden Mehmet Akkaya (45) ve yeğeni Muhammet Abdullah Hakkıoğlu'na (16) ulaşmak için ekipler çalışmalarını sürdürdü.
Ekipler, aracın bulunduğu yerden yaklaşık 100 metre uzaklıkta, dere kenarında toprak altında bir kişinin cansız bedenine ulaştı.
Bulunduğu alandan çıkarılan cenazenin, 16 yaşındaki Muhammet Abdullah Hakkıoğlu'na ait olduğu belirlendi.

Yeğen bulundu, dayısı hala aranıyor

Ekipler, Hakkıoğlu'nun dayısı Mehmet Akkaya'ya ulaşmak için bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor.
Aracı kullanan Ahmet Yılmaz (50), sel sularından kendi imkanlarıyla kurtulmayı başarmıştı.
Giresun'da sel felaketi: Dayı ve yeğeni sel sularına kapıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2026
TÜRKİYE
Giresun'da sel felaketi: Dayı ve yeğenini arama çalışmaları 4. gününde
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