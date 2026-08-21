https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/estetik-operasyonlariyla-dikkat-cekmisti-sosyal-medya-fenomeni-pinar-ozkurteller-goz-rengi-1108147708.html

Estetik operasyonlarıyla dikkat çekmişti: Sosyal medya fenomeni Pınar Özkurteller, 'göz rengi değiştirme' ameliyatı oldu

Estetik operasyonlarıyla dikkat çekmişti: Sosyal medya fenomeni Pınar Özkurteller, 'göz rengi değiştirme' ameliyatı oldu

Sputnik Türkiye

Yaptırdığı estetik operasyonları sayarak gündem olan sosyal medya fenomeni Pınar Özkurteller, göz rengi değiştirme ameliyatı olduğunu söyledi. 21.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-21T13:34+0300

2026-08-21T13:34+0300

2026-08-21T13:34+0300

sağlik

azerbaycan

göz rengi değiştirme

göz rengini kalıcı değiştirme

estetik operasyon

pınar özkurteller

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Katıldığı Yemekteyiz programıyla tanınan ve daha sonra sosyal medyadaki paylaşımlarıyla üne kavuşan Pınar Özkurteller, göz rengi değiştirme ameliyatı olduğunu açıkladı. Fenomen isim koyu renk olan gözlerini maviye döndürürken son hali sosyal medyada da gündem oldu. Estetiklerini tek tek sıralamıştıKatıldığı yarışma programı sonrası estetikleriyle sıkça konuşulan fenomen Pınar Özkurteller, yıllardır istediği mavi gözlere kavuşmak için Azerbaycan’da göz rengi değiştirme ameliyatı oldu. Koyu renkli gözlerini maviye çeviren Özkurteller'ın son haline yorum yağdı.Defalarca estetik olduğunu açıklamıştıDaha önce estetiklerini tek tek sıralayan Özkurteller, "Ben 5 kere burnumu yaptırdım sonra şakak germe yaptırdım. Kaburga aldırdım, belimi incelttim sonra göğüs silikonu. Yağ aldırma, popo estetiği... Lift lip yaptırdım o da ne burun ve dudak arasındaki mesafeyi kısaltma..." ifadelerini kullanmıştı.Gözlerini maviye boyattıFenomen isim şimdi de tıp dünyasında kimilerinin mesafeli yaklaştığı göz rengi değiştirme ameliyatı için masaya yattı. Yıllardır mavi gözlere sahip olmak istediğini belirten Özkurteller, yaptığı araştırmaların ardından göz rengi değiştirme operasyonu için Azerbaycan'a gitti.Operasyon sonrası gözlerinin yeni rengini takipçileriyle paylaşan Özkurteller, geçirdiği işlemle ilgili deneyimini de "20 dakikada yaptırdım göz rengimi maviye, ağrı sızı olmadı. Dün ameliyat oldum, bugün makyajımı yaptım. İlk gün sadece yanma ve bulanıklık oluyor" diyerek anlattı.

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azerbaycan, göz rengi değiştirme, göz rengini kalıcı değiştirme, estetik operasyon, pınar özkurteller