https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/alnindaki-lekeyi-onemsemedi-26-yasinda-hayatini-kaybetti-1107753147.html

Alnındaki lekeyi önemsemedi: 26 yaşında hayatını kaybetti

Alnındaki lekeyi önemsemedi: 26 yaşında hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Alnındaki lekeyi 3 yıl ihmal eden 26 yaşındaki Alondra Sierra evre 4 melanomdan öldü. Genç kadının yürek dağlayan son uyarısı ve kanserin tüm detayları!

2026-08-04T08:42+0300

2026-08-04T08:42+0300

2026-08-04T08:42+0300

sağlik

cilt kanseri

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ABD’nin Teksas eyaletinde yaşamını sürdüren 26 yaşındaki Alondra Sierra, henüz 19 yaşındayken alnında fark ettiği küçük ve çil benzeri bir lekeyi yıllarca önemsemedi. Lekenin zamanla büyüdüğünü ve renginin belirgin şekilde koyulaştığını görmesine rağmen sağlık kuruluşlarına başvurmayan genç kadın, 2022 yılında doktora gittiğinde hayatının şokunu yaşadı.Yapılan detaylı tetkikler sonucunda Alondra Sierra'ya en tehlikeli cilt kanseri türlerinden biri olan melanom teşhisi konuldu. Hastalığın teşhisten önceki üç yıllık süreç boyunca vücudunda hızla ilerlediği saptandı.Tüm vücuduna yayıldı: Ameliyat ve i̇mmünoterapi yanıt vermediCilde rengini veren melanosit hücreleri üzerinde gelişen ve diğer cilt kanseri türlerine göre organlara çok daha hızlı yayılabilen melanom, 2024 yılına gelindiğinde genç kadının tüm bedenini sardı. Kanser hücrelerinin kafatası, omurga, kaburgalar, pelvis, mide ve son olarak beyin dokusuna sıçradığı tespit edildi.Hastalığın dördüncü evreye ulaşmasının ardından Alondra Sierra'ya cerrahi ameliyatların yanı sıra immünoterapi ve yoğun radyoterapi tedavileri uygulandı. Ancak beyne yayılan tümörlerin ilerlemesi tüm tıbbi müdahalelere rağmen durdurulamadı.Yaşamını yitirmeden 3 ay önce uyardı: "Kanser yaşınıza bakmıyor"Hayatını kaybetmeden yaklaşık üç ay önce sosyal medya hesabından duygusal bir video yayımlayan Sierra, erken teşhisin önemine dikkat çekerek takipçilerini uyardı. Hastalığı genç yaşı nedeniyle kendisine yakıştıramadığını belirten Sierra, şu ifadeleri kullandı:"Bu durum çok daha erken fark edilebilirdi. Cilt kanseri kaç yaşında olduğunuzu veya kendinizi ne kadar sağlıklı hissettiğinizi önemsemiyor, beklemiyor. Rahatsız olmayı göze alın ve mutlaka cilt kontrolü yaptırın."Genç kadın ayrıca kontrollerde sadece görünür benlere bakılmaması gerektiğini; saç derisi, kulak arkası, sırt, ayak tabanı ve tırnak çevresi gibi gözden kaçabilen bölgelerin de incelenmesini istedi.Melanom Belirtilerinde Hayat Kurtaran "ABCDE" KuralıUzmanlar, melanom hastalığının erken dönemde tespit edilebilmesi için cildin düzenli olarak incelenmesi ve "ABCDE" yöntemi olarak adlandırılan şu kriterlerin takip edilmesi gerektiğini vurguluyor:

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cilt kanseri