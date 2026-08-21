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Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, CHP'den istifa etti: 'Ayrılıklar da sevdaya dahil' dedi
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, CHP'den istifa etti: 'Ayrılıklar da sevdaya dahil' dedi
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Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, CHP'den istifa etti. Ünlüce Yeni Parti'ye katıldığını duyurdu. 21.08.2026, Sputnik Türkiye
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Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, CHP üyeliğinden istifa ederek Yeni Parti’ye katıldığını açıkladı. Ünlüce, CHP çatısı altında geçirdiği dönemi saygıyla hatırlayacağını söylerken, 'Şairin dediği gibi ayrılık da sevdaya dahil' ifadelerini kullandı. Ayrılıklar da sevdaya dahil diyerek duyurduEskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile CHP’den istifa ettiğini duyurdu. Ünlüce şu ifadeleri kullandı: "Bugün itibarı ile Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyorum ve Yeni Parti’ye katılıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında paylaştığımız emek, kurduğumuz dostluklar ve verdiğimiz mücadeleyi her zaman saygıyla hatırlayacağım. Şairin dediği gibi 'ayrılık da sevdaya dahil.'Dün olduğu gibi bugün de tek gayem; Yeni Parti çatısı altında kimseyi ötekileştirmeden, dayanışma ve adaletle ‘hep birlikle’ güzel bir gelecek inşa etmek olacak. Hiçbir zaman değişmeyecek bir şey var: Gücümü her zaman olduğu gibi siz hemşehrilerimden alarak, şehrime ve vatanıma layıkıyla hizmet etmeyi sürdüreceğim."
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cumhuriyet halk partisi (chp), chp, yeni parti, eskişehir büyükşehir belediyesi, ayşe ünlüce
cumhuriyet halk partisi (chp), chp, yeni parti, eskişehir büyükşehir belediyesi, ayşe ünlüce

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, CHP'den istifa etti: 'Ayrılıklar da sevdaya dahil' dedi

11:12 21.08.2026 (güncellendi: 11:13 21.08.2026)
© İHA-AW260532AYŞE ÜNLÜCE
AYŞE ÜNLÜCE - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2026
© İHA-AW260532
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Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, CHP'den istifa etti. Ünlüce Yeni Parti'ye katıldığını duyurdu.
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, CHP üyeliğinden istifa ederek Yeni Parti’ye katıldığını açıkladı. Ünlüce, CHP çatısı altında geçirdiği dönemi saygıyla hatırlayacağını söylerken, 'Şairin dediği gibi ayrılık da sevdaya dahil' ifadelerini kullandı.

Ayrılıklar da sevdaya dahil diyerek duyurdu

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile CHP’den istifa ettiğini duyurdu. Ünlüce şu ifadeleri kullandı:
"Bugün itibarı ile Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyorum ve Yeni Parti’ye katılıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında paylaştığımız emek, kurduğumuz dostluklar ve verdiğimiz mücadeleyi her zaman saygıyla hatırlayacağım. Şairin dediği gibi 'ayrılık da sevdaya dahil.'
Dün olduğu gibi bugün de tek gayem; Yeni Parti çatısı altında kimseyi ötekileştirmeden, dayanışma ve adaletle ‘hep birlikle’ güzel bir gelecek inşa etmek olacak. Hiçbir zaman değişmeyecek bir şey var: Gücümü her zaman olduğu gibi siz hemşehrilerimden alarak, şehrime ve vatanıma layıkıyla hizmet etmeyi sürdüreceğim."
Mustafa Bozbey - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2026
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey CHP'den istifa etti
18 Ağustos, 15:43
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