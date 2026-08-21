https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/eskisehir-buyuksehir-belediye-baskani-ayse-unluce-chpden-istifa-etti-ayriliklar-da-sevdaya-dahil-1108143606.html

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, CHP'den istifa etti: 'Ayrılıklar da sevdaya dahil' dedi

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, CHP'den istifa etti: 'Ayrılıklar da sevdaya dahil' dedi

Sputnik Türkiye

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, CHP'den istifa etti. Ünlüce Yeni Parti'ye katıldığını duyurdu. 21.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-21T11:12+0300

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yeni parti

eskişehir büyükşehir belediyesi

ayşe ünlüce

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Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, CHP üyeliğinden istifa ederek Yeni Parti’ye katıldığını açıkladı. Ünlüce, CHP çatısı altında geçirdiği dönemi saygıyla hatırlayacağını söylerken, 'Şairin dediği gibi ayrılık da sevdaya dahil' ifadelerini kullandı. Ayrılıklar da sevdaya dahil diyerek duyurduEskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile CHP’den istifa ettiğini duyurdu. Ünlüce şu ifadeleri kullandı: "Bugün itibarı ile Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyorum ve Yeni Parti’ye katılıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında paylaştığımız emek, kurduğumuz dostluklar ve verdiğimiz mücadeleyi her zaman saygıyla hatırlayacağım. Şairin dediği gibi 'ayrılık da sevdaya dahil.'Dün olduğu gibi bugün de tek gayem; Yeni Parti çatısı altında kimseyi ötekileştirmeden, dayanışma ve adaletle ‘hep birlikle’ güzel bir gelecek inşa etmek olacak. Hiçbir zaman değişmeyecek bir şey var: Gücümü her zaman olduğu gibi siz hemşehrilerimden alarak, şehrime ve vatanıma layıkıyla hizmet etmeyi sürdüreceğim."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/bursa-buyuksehir-belediye-baskani-bozbey-chpden-istifa-etti-1108082110.html

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