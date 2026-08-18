https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/bursa-buyuksehir-belediye-baskani-bozbey-chpden-istifa-etti-1108082110.html

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey CHP'den istifa etti

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey CHP'den istifa etti

Sputnik Türkiye

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey CHP'den istifa etti. Bozbey tutuklanmış ve görevden uzaklaştırılmıştı. 18.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-18T15:43+0300

2026-08-18T15:43+0300

2026-08-18T16:01+0300

türki̇ye

bursa

cumhuriyet halk partisi (chp)

mustafa bozbey

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Tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini duyurdu. Bozbey yaptığı açıklamada, "Yıllarca, hatta ömrümün büyük bölümünde cumhuriyet halk partisi içinde inanarak ve mücadele ederek siyaset yaptım. ancak bugün, benimle ilgili değerlendirmelerin parti yöneticileri tarafından kamuoyu önünde tartışıldığı bir ortamın, devam eden hukuki sürecin selameti açısından doğru olmadığına inanıyorum. Yıllarımı verdiğim bir siyasi yapının içinde, hakkımdaki hukuki süreç devam ederken bu tartışmaların bir parçası olmayı ve bu yaklaşımı kabul etmeyi doğru bulmuyorum. Bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa etme kararı aldım" ifadelerini kullandı.

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bursa, cumhuriyet halk partisi (chp), mustafa bozbey