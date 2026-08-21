https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/cezaevindeki-eski-pakistan-basbakani-imran-han-hastaneye-goturuldu-1108141607.html

Cezaevindeki eski Pakistan Başbakanı İmran Han hastaneye götürüldü

Cezaevindeki eski Pakistan Başbakanı İmran Han hastaneye götürüldü

Sputnik Türkiye

Pakistan'da tutuklu eski Başbakan ve Pakistan Adalet Hareketi (PTI) kurucusu İmran Han, hastanede göz, kalp ve genel sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra... 21.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-21T10:32+0300

2026-08-21T10:32+0300

2026-08-21T10:32+0300

dünya

pakistan

i̇mran han

i̇slamabad

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/14/1102006158_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_283945552e8df9ede045ed861c143ba1.jpg

Pakistan'da tutuklu eski Başbakan ve Pakistan Adalet Hareketi (PTI) kurucusu İmran Han, hastanede yapılan sağlık kontrollerinin ardından cezaevine geri götürüldü.Dawn gazetesinin haberine göre Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, Han'ın Pakistan Tıp Bilimleri Enstitüsünde (PIMS) yapılan muayenesinin ardından Adiala Hapishanesi'ne nakledildiğini açıkladı.Tarar, Han'ın Al Shifa Hastanesi'ne götürülmesi planlanırken hastane dışında PTI destekçilerinin oluşturduğu "güvenlik durumu" nedeniyle PIMS'e sevk edildiğini belirtti.Han'ın, Yargıtay kararı doğrultusunda gerekli güvenlik önlemleri alınarak gece saatlerinde hastaneye götürüldüğünü ifade eden Tarar, doktorların eski başbakanı "sağlıklı" olarak değerlendirdiğini söyledi.Göz ve kalp kontrolleri yapıldıTarar, Han'ın bir göz doktoru, bir kardiyolog ve bir pratisyen hekimden oluşan ekip tarafından muayene edildiğini, kız kardeşinin de muayene sırasında hastanede bulunduğunu aktardı. Muayene ve diğer işlemlerin tamamlanmasının ardından Han'ın tekrardan hapishaneye geri götürüldüğü belirtildi.İmran Han neden cezaevinde?Pakistan'ın eski Başbakanı İmran Han, Nisan 2022'de Ulusal Mecliste yapılan güven oylamasını kaybederek görevinden uzaklaştırılmıştı.Han, 9 Mayıs 2023'te başkent İslamabad'da paramiliter birlikler tarafından tutuklanmış, tutuklanmasının ardından ülke genelinde protestolar başlamıştı. İslamabad, Ravalpindi, Lahor, Karaçi ve Peşaver başta olmak üzere birçok kentte düzenlenen gösterilerde 9 kişi hayatını kaybetmiş, 290'dan fazla kişi yaralanmıştı.Mahkeme kararıyla 12 Mayıs 2023'te serbest bırakılan Han, yolsuzluk davasında verilen tutuklama kararının ardından 5 Ağustos 2023'te yeniden gözaltına alınarak cezaevine gönderilmişti.Çeşitli davalar kapsamında yargılanan ve hakkında hapis cezaları bulunan Han, o tarihten bu yana cezaevinde tutuluyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251220/eski-pakistan-basbakani-imran-han-ve-esi-17ser-yil-hapis-cezasina-carptirildi-1102006369.html

pakistan

i̇slamabad

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

pakistan, i̇mran han, i̇slamabad