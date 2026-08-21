https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/cezaevindeki-eski-pakistan-basbakani-imran-han-hastaneye-goturuldu-1108141607.html
Cezaevindeki eski Pakistan Başbakanı İmran Han hastaneye götürüldü
Cezaevindeki eski Pakistan Başbakanı İmran Han hastaneye götürüldü
Sputnik Türkiye
Pakistan'da tutuklu eski Başbakan ve Pakistan Adalet Hareketi (PTI) kurucusu İmran Han, hastanede göz, kalp ve genel sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra... 21.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-21T10:32+0300
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Pakistan'da tutuklu eski Başbakan ve Pakistan Adalet Hareketi (PTI) kurucusu İmran Han, hastanede yapılan sağlık kontrollerinin ardından cezaevine geri götürüldü.Dawn gazetesinin haberine göre Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, Han'ın Pakistan Tıp Bilimleri Enstitüsünde (PIMS) yapılan muayenesinin ardından Adiala Hapishanesi'ne nakledildiğini açıkladı.Tarar, Han'ın Al Shifa Hastanesi'ne götürülmesi planlanırken hastane dışında PTI destekçilerinin oluşturduğu "güvenlik durumu" nedeniyle PIMS'e sevk edildiğini belirtti.Han'ın, Yargıtay kararı doğrultusunda gerekli güvenlik önlemleri alınarak gece saatlerinde hastaneye götürüldüğünü ifade eden Tarar, doktorların eski başbakanı "sağlıklı" olarak değerlendirdiğini söyledi.Göz ve kalp kontrolleri yapıldıTarar, Han'ın bir göz doktoru, bir kardiyolog ve bir pratisyen hekimden oluşan ekip tarafından muayene edildiğini, kız kardeşinin de muayene sırasında hastanede bulunduğunu aktardı. Muayene ve diğer işlemlerin tamamlanmasının ardından Han'ın tekrardan hapishaneye geri götürüldüğü belirtildi.İmran Han neden cezaevinde?Pakistan'ın eski Başbakanı İmran Han, Nisan 2022'de Ulusal Mecliste yapılan güven oylamasını kaybederek görevinden uzaklaştırılmıştı.Han, 9 Mayıs 2023'te başkent İslamabad'da paramiliter birlikler tarafından tutuklanmış, tutuklanmasının ardından ülke genelinde protestolar başlamıştı. İslamabad, Ravalpindi, Lahor, Karaçi ve Peşaver başta olmak üzere birçok kentte düzenlenen gösterilerde 9 kişi hayatını kaybetmiş, 290'dan fazla kişi yaralanmıştı.Mahkeme kararıyla 12 Mayıs 2023'te serbest bırakılan Han, yolsuzluk davasında verilen tutuklama kararının ardından 5 Ağustos 2023'te yeniden gözaltına alınarak cezaevine gönderilmişti.Çeşitli davalar kapsamında yargılanan ve hakkında hapis cezaları bulunan Han, o tarihten bu yana cezaevinde tutuluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251220/eski-pakistan-basbakani-imran-han-ve-esi-17ser-yil-hapis-cezasina-carptirildi-1102006369.html
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pakistan, i̇mran han, i̇slamabad
pakistan, i̇mran han, i̇slamabad
Cezaevindeki eski Pakistan Başbakanı İmran Han hastaneye götürüldü
Pakistan'da tutuklu eski Başbakan ve Pakistan Adalet Hareketi (PTI) kurucusu İmran Han, hastanede göz, kalp ve genel sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra Adiala Hapishanesi'ne nakledildi. Doktorların Han'ın sağlık durumunun iyi olduğunu belirttiği bildirildi.
Pakistan'da tutuklu eski Başbakan ve Pakistan Adalet Hareketi (PTI) kurucusu İmran Han, hastanede yapılan sağlık kontrollerinin ardından cezaevine geri götürüldü.
Dawn gazetesinin haberine göre Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, Han'ın Pakistan Tıp Bilimleri Enstitüsünde (PIMS) yapılan muayenesinin ardından Adiala Hapishanesi'ne nakledildiğini açıkladı.
Tarar, Han'ın Al Shifa Hastanesi'ne götürülmesi planlanırken hastane dışında PTI destekçilerinin oluşturduğu "güvenlik durumu" nedeniyle PIMS'e sevk edildiğini belirtti.
Han'ın, Yargıtay kararı doğrultusunda gerekli güvenlik önlemleri alınarak gece saatlerinde hastaneye götürüldüğünü ifade eden Tarar, doktorların eski başbakanı "sağlıklı" olarak değerlendirdiğini söyledi.
Göz ve kalp kontrolleri yapıldı
Tarar, Han'ın bir göz doktoru, bir kardiyolog ve bir pratisyen hekimden oluşan ekip tarafından muayene edildiğini, kız kardeşinin de muayene sırasında hastanede bulunduğunu aktardı. Muayene ve diğer işlemlerin tamamlanmasının ardından Han'ın tekrardan hapishaneye geri götürüldüğü belirtildi.
İmran Han neden cezaevinde?
Pakistan'ın eski Başbakanı İmran Han, Nisan 2022'de Ulusal Mecliste yapılan güven oylamasını kaybederek görevinden uzaklaştırılmıştı.
Han, 9 Mayıs 2023'te başkent İslamabad'da paramiliter birlikler tarafından tutuklanmış, tutuklanmasının ardından ülke genelinde protestolar başlamıştı. İslamabad, Ravalpindi, Lahor, Karaçi ve Peşaver başta olmak üzere birçok kentte düzenlenen gösterilerde 9 kişi hayatını kaybetmiş, 290'dan fazla kişi yaralanmıştı.
Mahkeme kararıyla 12 Mayıs 2023'te serbest bırakılan Han, yolsuzluk davasında verilen tutuklama kararının ardından 5 Ağustos 2023'te yeniden gözaltına alınarak cezaevine gönderilmişti.
Çeşitli davalar kapsamında yargılanan ve hakkında hapis cezaları bulunan Han, o tarihten bu yana cezaevinde tutuluyor.