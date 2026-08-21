https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/canakkalede-zirai-alanda-yangin-havadan-ve-karadan-mudahale-ediliyor-1108151192.html
Çanakkale’de zirai alanda yangın: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Çanakkale’de zirai alanda yangın: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Sputnik Türkiye
Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Gökköy’de bir meyve bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbarın ardından Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı... 21.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-21T15:46+0300
2026-08-21T15:46+0300
2026-08-21T15:46+0300
türki̇ye
çanakkale
yangın
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/15/1108151243_83:0:942:483_1920x0_80_0_0_87d22094afc87bd35b68f781688d89e5.jpg
Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde zirai alanda çıkan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.Yangın, ilçeye bağlı Gökköy’deki bir meyve bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.Hava ve kara unsurları bölgeye sevk edildiYangının bildirilmesi üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara unsurları bölgeye sevk edildi.Ekipler, alevlerin kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/turkiye-israil-basbakani-netanyahu-icin-kirmizi-bulten-talep-etti-1108150324.html
türki̇ye
çanakkale
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/15/1108151243_190:0:834:483_1920x0_80_0_0_71efd3ba527683113a83f035e6b9b687.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
çanakkale, yangın
Çanakkale’de zirai alanda yangın: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Gökköy’de bir meyve bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbarın ardından Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara unsurları bölgeye sevk edildi.
Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde zirai alanda çıkan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.
Yangın, ilçeye bağlı Gökköy’deki bir meyve bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.
Hava ve kara unsurları bölgeye sevk edildi
Yangının bildirilmesi üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara unsurları bölgeye sevk edildi.
Ekipler, alevlerin kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale başlattı.