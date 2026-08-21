https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/canakkalede-zirai-alanda-yangin-havadan-ve-karadan-mudahale-ediliyor-1108151192.html

Çanakkale’de zirai alanda yangın: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Çanakkale’de zirai alanda yangın: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Sputnik Türkiye

Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Gökköy’de bir meyve bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbarın ardından Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı... 21.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-21T15:46+0300

2026-08-21T15:46+0300

2026-08-21T15:46+0300

türki̇ye

çanakkale

yangın

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Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde zirai alanda çıkan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.Yangın, ilçeye bağlı Gökköy’deki bir meyve bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.Hava ve kara unsurları bölgeye sevk edildiYangının bildirilmesi üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara unsurları bölgeye sevk edildi.Ekipler, alevlerin kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale başlattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/turkiye-israil-basbakani-netanyahu-icin-kirmizi-bulten-talep-etti-1108150324.html

türki̇ye

çanakkale

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