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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/canakkalede-zirai-alanda-yangin-havadan-ve-karadan-mudahale-ediliyor-1108151192.html
Çanakkale’de zirai alanda yangın: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Çanakkale’de zirai alanda yangın: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
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Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Gökköy’de bir meyve bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbarın ardından Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı... 21.08.2026, Sputnik Türkiye
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Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde zirai alanda çıkan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.Yangın, ilçeye bağlı Gökköy’deki bir meyve bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.Hava ve kara unsurları bölgeye sevk edildiYangının bildirilmesi üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara unsurları bölgeye sevk edildi.Ekipler, alevlerin kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/turkiye-israil-basbakani-netanyahu-icin-kirmizi-bulten-talep-etti-1108150324.html
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çanakkale, yangın
çanakkale, yangın

Çanakkale’de zirai alanda yangın: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

15:46 21.08.2026
© AAÇanakkale orman yangını
Çanakkale orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2026
© AA
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Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Gökköy’de bir meyve bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbarın ardından Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara unsurları bölgeye sevk edildi.
Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde zirai alanda çıkan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.
Yangın, ilçeye bağlı Gökköy’deki bir meyve bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

Hava ve kara unsurları bölgeye sevk edildi

Yangının bildirilmesi üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara unsurları bölgeye sevk edildi.
Ekipler, alevlerin kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale başlattı.
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