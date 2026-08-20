https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/avustralyada-kus-gribi-alarmi-yuzlerce-yabani-kus-telef-oldu-1108124658.html

Avustralya’da kuş gribi alarmı: Yüzlerce yabani kuş telef oldu

Avustralya’da kuş gribi alarmı: Yüzlerce yabani kuş telef oldu

Sputnik Türkiye

Avustralya'da H5N1 kuş gribinin yabani kuşlar arasında yayılmasının ardından binden fazla kuşun öldüğü değerlendiriliyor. Yetkililer toplu ölümleri yakından... 20.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-20T13:10+0300

2026-08-20T13:10+0300

2026-08-20T13:10+0300

sağlik

güney avustralya

kuş gribi

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Avustralya'nın Güney Avustralya eyaletinde 1000'den fazla yabani kuşun telef olmasının, ülke genelinde yayılan H5N1 türü kuş gribi virüsüyle bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor.Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre, Güney Avustralya eyalet yetkilileri, eyalete bağlı bir adanın açıklarında 1000'den fazla tepeli sumru kuşunun öldüğü üç ayrı toplu ölüm vakası tespit etti.Yetkililer, Tazmanya eyaletinde de 28 penguenin telef olduğunu ve bu ölümlerin H5N1 kuş gribi virüsünden kaynaklanmış olabileceğini belirtti.Güney Avustralya Eyalet Başbakanı Peter Malinauskas, eyalet parlamentosunda yaptığı açıklamada, kuş ölümlerinin "oldukça endişe verici" olduğunu belirterek olayların ciddiyetle ele alındığını söyledi.Kuş gribi yabani kuşlar arasında yayılıyorAvustralya'da H5N1 kuş gribinden şüphelenilen ilk vaka 19 Haziran'da tespit edilmişti. 29 Temmuz'da ise virüsün yabani kuşlar arasında "yerel olarak" yayıldığı belirlenmişti.H5 tipi kuş gribi nedeniyle yabani kuşlarda ilk toplu ölüm vakası da 3 Ağustos'ta görülmüştü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260620/h5n1-avustralyada-tespit-edildi-kus-gribi-artik-tum-kitalara-yayilmis-oldu-1106660997.html

güney avustralya

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güney avustralya, kuş gribi