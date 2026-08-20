https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/avustralyada-kus-gribi-alarmi-yuzlerce-yabani-kus-telef-oldu-1108124658.html
Avustralya’da kuş gribi alarmı: Yüzlerce yabani kuş telef oldu
Avustralya’da kuş gribi alarmı: Yüzlerce yabani kuş telef oldu
Sputnik Türkiye
Avustralya'da H5N1 kuş gribinin yabani kuşlar arasında yayılmasının ardından binden fazla kuşun öldüğü değerlendiriliyor. Yetkililer toplu ölümleri yakından... 20.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-20T13:10+0300
2026-08-20T13:10+0300
2026-08-20T13:10+0300
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güney avustralya
kuş gribi
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Avustralya'nın Güney Avustralya eyaletinde 1000'den fazla yabani kuşun telef olmasının, ülke genelinde yayılan H5N1 türü kuş gribi virüsüyle bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor.Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre, Güney Avustralya eyalet yetkilileri, eyalete bağlı bir adanın açıklarında 1000'den fazla tepeli sumru kuşunun öldüğü üç ayrı toplu ölüm vakası tespit etti.Yetkililer, Tazmanya eyaletinde de 28 penguenin telef olduğunu ve bu ölümlerin H5N1 kuş gribi virüsünden kaynaklanmış olabileceğini belirtti.Güney Avustralya Eyalet Başbakanı Peter Malinauskas, eyalet parlamentosunda yaptığı açıklamada, kuş ölümlerinin "oldukça endişe verici" olduğunu belirterek olayların ciddiyetle ele alındığını söyledi.Kuş gribi yabani kuşlar arasında yayılıyorAvustralya'da H5N1 kuş gribinden şüphelenilen ilk vaka 19 Haziran'da tespit edilmişti. 29 Temmuz'da ise virüsün yabani kuşlar arasında "yerel olarak" yayıldığı belirlenmişti.H5 tipi kuş gribi nedeniyle yabani kuşlarda ilk toplu ölüm vakası da 3 Ağustos'ta görülmüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260620/h5n1-avustralyada-tespit-edildi-kus-gribi-artik-tum-kitalara-yayilmis-oldu-1106660997.html
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güney avustralya, kuş gribi
güney avustralya, kuş gribi
Avustralya’da kuş gribi alarmı: Yüzlerce yabani kuş telef oldu
Avustralya'da H5N1 kuş gribinin yabani kuşlar arasında yayılmasının ardından binden fazla kuşun öldüğü değerlendiriliyor. Yetkililer toplu ölümleri yakından takip ettiklerini aktarırken toplu ölüm vakalarında artışlar gözlemlendi.
Avustralya'nın Güney Avustralya eyaletinde 1000'den fazla yabani kuşun telef olmasının, ülke genelinde yayılan H5N1 türü kuş gribi virüsüyle bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor.
Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre, Güney Avustralya eyalet yetkilileri, eyalete bağlı bir adanın açıklarında 1000'den fazla tepeli sumru kuşunun öldüğü üç ayrı toplu ölüm vakası tespit etti.
Yetkililer, Tazmanya eyaletinde de 28 penguenin telef olduğunu ve bu ölümlerin H5N1 kuş gribi virüsünden kaynaklanmış olabileceğini belirtti.
Güney Avustralya Eyalet Başbakanı Peter Malinauskas, eyalet parlamentosunda yaptığı açıklamada, kuş ölümlerinin "oldukça endişe verici" olduğunu belirterek olayların ciddiyetle ele alındığını söyledi.
Kuş gribi yabani kuşlar arasında yayılıyor
Avustralya'da H5N1 kuş gribinden şüphelenilen ilk vaka 19 Haziran'da tespit edilmişti. 29 Temmuz'da ise virüsün yabani kuşlar arasında "yerel olarak" yayıldığı belirlenmişti.
H5 tipi kuş gribi nedeniyle yabani kuşlarda ilk toplu ölüm vakası da 3 Ağustos'ta görülmüştü.
Kuş gribi, başta yabani ve evcil kuşları etkileyen, influenza A virüslerinin neden olduğu bulaşıcı bir hastalık grubudur. H5N1, son yıllarda yabani kuşlar ve kümes hayvanları arasında dünya genelinde yaygınlaşan başlıca kuş gribi türlerinden biridir.
Virüs, bazı durumlarda memelilere ve nadiren insanlara da bulaşabilmektedir. İnsanlarda enfeksiyon çoğunlukla enfekte hayvanlarla veya virüsle kirlenmiş ortamlarla yakın temas sonrasında ortaya çıkarken, insandan insana sürdürülebilir bulaş olduğuna dair kanıt bulunmamakta.