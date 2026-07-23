Tarım Bakanlığı taklit ve tağşiş listesi açıklandı: 20 peynir ve yoğurt markası ifşa edildi
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştursüt ve peynir
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Tarım Bakanlığı taklit ve tağşiş listesi 2026 açıklandı. Güncel ifşa listesine 20 peynir ve yoğurt markası eklendi.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 23 Temmuz 2026 tarihli taklit ve tağşiş listesi güncellendi. Denetimlerde hileli peynir ve yoğurtların yer aldığı gıda ürünleri tek tek açıklandı. Peki, hangi süt ürünlerinde hile var?
Tarım Bakanlığı taklit ve tağşiş listesi yayınlandı
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda denetimleri kapsamında hazırlanan güncel taklit ve tağşiş listesini yayımladı. Son kontrollerde peynir ve yoğurt başta olmak üzere bazı süt ürünlerinde mevzuata aykırı içerikler tespit edildi.
20 peynir ve yoğurt markası ifşa edildi
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerine yönelik denetimlerin ardından hazırlanan taklit ve tağşiş listesini güncelledi. Bakanlığın yayımladığı son listede, süt ürünleri kategorisinde yer alan bazı peynir ve yoğurt markalarında mevzuata aykırı içerik tespit edildiği açıklandı.
Gıda güvenliği denetimleri kapsamında hazırlanan taklit ve tağşiş listesi güncellendi. Tarım Bakanlığı tarafından açıklanan yeni listede süt ürünleri kategorisinde yer alan bazı peynir ve yoğurtlarda uygunsuzluk belirlendi. İşte Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı marka ve ürün listesi.
Tarım Bakanlığı taklit ve tağşiş listesi açıklandı: 20 peynir ve yoğurt markası ifşa edildi
Tarım Bakanlığı taklit ve tağşiş listesi açıklandı: 20 peynir ve yoğurt markası ifşa edildi
Tarım Bakanlığı ifşa listesinde hangi süt ürünleri var?
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı güncel taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesine 20 peynir ve yoğurt markası eklendi.
Bakanlık, denetimlerde elde edilen sonuçları 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında kamuoyuyla paylaşabiliyor.
Son güncellemede listeye eklenen ürünler arasında tam yağlı yoğurt, koyun yoğurdu, kaşar peyniri, beyaz peynir ve eritme peynir çeşitleri yer aldı.
Tarım Bakanlığı taklit ve tağşiş listesi açıklandı: 20 peynir ve yoğurt markası ifşa edildi
Tarım Bakanlığı taklit ve tağşiş listesi açıklandı: 20 peynir ve yoğurt markası ifşa edildi
Tarım Bakanlığı taklit ve tağşiş listesine eklenen peynir ve yoğurt markaları
Marka Ürün İl / İlçe
Şirin Tam yağlı yoğurt Bitlis - Tatvan
Doy Horeka Tam yağlı taze kaşar peyniri (1 kg) Mersin - Mut
Yaylacık Çiftliği Koyun yoğurdu İstanbul - Başakşehir
Tekar Süt Ürünleri Yarım yağlı taze kaşar peyniri (2 kg) İzmir - Tire
Ebrar Alya Tam yağlı taze eritme peynir Konya - Meram
Formia (Pizzalık Peynir) Tam yağlı taze eritme peynir Sakarya - Hendek
Doy Horeka Tam yağlı taze kaşar peynir Mersin - Mut
Doy Horeka Tam yağlı taze kaşar peynir Mersin - Mut
Mirsan Akşehir Yarım yağlı beyaz peynir Konya - Akşehir
Mirsan Akşehir Yarım yağlı taze beyaz peynir Konya - Akşehir
Mirsan Akşehir Yarım yağlı taze beyaz peynir Konya - Akşehir
Al Süt Yarım yağlı beyaz peynir Konya - Akşehir
Mirsan Tam yağlı beyaz peynir Konya - Akşehir
Berener Tam yağlı taze beyaz peynir Konya - Ereğli
Erkon Tam yağlı taze kaşar peynir Konya - Ereğli
Ebrar Alya Yarım yağlı taze eritme peynir Konya - Meram
Doğuş Yarım yağlı taze beyaz peynir Kütahya - Gediz
Takışoğlu Tam yağlı taze kaşar peynir Manisa - Kula
Mora Çiftlik Dilimli kaşar peynir Manisa - Kula
Hamm Süt Yarım yağlı eritme peynir Sakarya - Pamukova
Tarım Bakanlığı taklit ve tağşiş listesi açıklandı: 20 peynir ve yoğurt markası ifşa edildi
Tarım Bakanlığı taklit ve tağşiş listesi açıklandı: 20 peynir ve yoğurt markası ifşa edildi