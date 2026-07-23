https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/tarim-bakanligi-taklit-ve-tagsis-listesi-aciklandi-20-peynir-ve-yogurt-markasi-ifsa-edildi-1107496636.html

Tarım Bakanlığı taklit ve tağşiş listesi açıklandı: 20 peynir ve yoğurt markası ifşa edildi

Tarım Bakanlığı taklit ve tağşiş listesi açıklandı: 20 peynir ve yoğurt markası ifşa edildi

Sputnik Türkiye

Tarım Bakanlığı taklit ve tağşiş listesi 2026 açıklandı. Güncel ifşa listesine 20 peynir ve yoğurt markası eklendi. 23.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-23T17:07+0300

2026-07-23T17:07+0300

2026-07-23T17:07+0300

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tarım ve orman bakanlığı

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tağşiş

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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 23 Temmuz 2026 tarihli taklit ve tağşiş listesi güncellendi. Denetimlerde hileli peynir ve yoğurtların yer aldığı gıda ürünleri tek tek açıklandı. Peki, hangi süt ürünlerinde hile var?Tarım Bakanlığı taklit ve tağşiş listesi yayınlandıTarım ve Orman Bakanlığı, gıda denetimleri kapsamında hazırlanan güncel taklit ve tağşiş listesini yayımladı. Son kontrollerde peynir ve yoğurt başta olmak üzere bazı süt ürünlerinde mevzuata aykırı içerikler tespit edildi. 20 peynir ve yoğurt markası ifşa edildiTarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerine yönelik denetimlerin ardından hazırlanan taklit ve tağşiş listesini güncelledi. Bakanlığın yayımladığı son listede, süt ürünleri kategorisinde yer alan bazı peynir ve yoğurt markalarında mevzuata aykırı içerik tespit edildiği açıklandı.Gıda güvenliği denetimleri kapsamında hazırlanan taklit ve tağşiş listesi güncellendi. Tarım Bakanlığı tarafından açıklanan yeni listede süt ürünleri kategorisinde yer alan bazı peynir ve yoğurtlarda uygunsuzluk belirlendi. İşte Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı marka ve ürün listesi.Tarım Bakanlığı ifşa listesinde hangi süt ürünleri var?Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı güncel taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesine 20 peynir ve yoğurt markası eklendi.Bakanlık, denetimlerde elde edilen sonuçları 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında kamuoyuyla paylaşabiliyor.Son güncellemede listeye eklenen ürünler arasında tam yağlı yoğurt, koyun yoğurdu, kaşar peyniri, beyaz peynir ve eritme peynir çeşitleri yer aldı.Tarım Bakanlığı taklit ve tağşiş listesine eklenen peynir ve yoğurt markalarıMarka Ürün İl / İlçeŞirin Tam yağlı yoğurt Bitlis - TatvanDoy Horeka Tam yağlı taze kaşar peyniri (1 kg) Mersin - MutYaylacık Çiftliği Koyun yoğurdu İstanbul - BaşakşehirTekar Süt Ürünleri Yarım yağlı taze kaşar peyniri (2 kg) İzmir - TireEbrar Alya Tam yağlı taze eritme peynir Konya - MeramFormia (Pizzalık Peynir) Tam yağlı taze eritme peynir Sakarya - HendekDoy Horeka Tam yağlı taze kaşar peynir Mersin - MutDoy Horeka Tam yağlı taze kaşar peynir Mersin - MutMirsan Akşehir Yarım yağlı beyaz peynir Konya - AkşehirMirsan Akşehir Yarım yağlı taze beyaz peynir Konya - AkşehirMirsan Akşehir Yarım yağlı taze beyaz peynir Konya - AkşehirAl Süt Yarım yağlı beyaz peynir Konya - AkşehirMirsan Tam yağlı beyaz peynir Konya - AkşehirBerener Tam yağlı taze beyaz peynir Konya - EreğliErkon Tam yağlı taze kaşar peynir Konya - EreğliEbrar Alya Yarım yağlı taze eritme peynir Konya - MeramDoğuş Yarım yağlı taze beyaz peynir Kütahya - GedizTakışoğlu Tam yağlı taze kaşar peynir Manisa - KulaMora Çiftlik Dilimli kaşar peynir Manisa - KulaHamm Süt Yarım yağlı eritme peynir Sakarya - Pamukova

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haberler, tarım ve orman bakanlığı, taklit, tağşiş, yoğurt