https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/aylar-sonra-ilk-kez-altin-7-bin-lirayi-asti-1108139981.html

Aylar sonra ilk kez: Altın 7 bin lirayı aştı

Aylar sonra ilk kez: Altın 7 bin lirayı aştı

Sputnik Türkiye

Altın fiyatları, küresel piyasalardaki dolar değer kaybı ve ABD Hazine Bakanlığı'nın tahvil geri alım programını genişletme kararı ile yükselişe geçti. 21.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-21T09:29+0300

2026-08-21T09:29+0300

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Altın, art arda üçüncü haftalık kazancına doğru ilerliyor.Değerli metal piyasalarında altın, üst üste üçüncü haftayı da kazançla kapatmaya hazırlanıyor. Küresel piyasalarda doların değer kaybetmesi ve ABD Hazine Bakanlığı'nın tahvil geri alım programını genişletme kararı, altının ons fiyatını haziran başından bu yana en yüksek seviyesine taşıdı.Altın fiyatları 21 AğustosSpot altının ons fiyatı yüzde 0,5'lik bir artışla 4.540,18 dolara ulaşırken, haftalık bazda yüzde 3,6 oranında değer kazandı. Gram altın yüzde 0,9 yükselişle 7027 TL seviyesine çıktı. Spot gümüş ise yüzde 1,3 artışla 68,92 dolardan alıcı buluyor.ABD tahvil adımı mı yükseltti?ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in açıklamalarına göre, uzun vadeli tahvillerde geri alım miktarı iki katına çıkarılarak operasyon başına en az 4 milyar dolara yükseltilecek. Bu durum yükselişi tetikleyen faktörlerin başında geliyor.Piyasalar, Fed'in önümüzdeki ay faizleri sabit tutma ihtimalini fiyatlıyor. Faiz artış ihtimalinin düşük kalması, faiz getirisi olmayan altının cazibesini korumasını sağlıyor.Bakan Bessent'in İran'a yönelik ülke tarihinin "en sert yaptırımlarının" yolda olduğunu belirtmesi, güvenli liman olarak görülen altına olan talebi canlı tutuyor.Uzmanlar, yatırımcıların önümüzdeki süreçte Fed'in politikalarını, ABD enflasyon ve istihdam verilerini, merkez bankalarının altın taleplerini ve jeopolitik gelişmeleri yakından izlemeye devam edeceğini belirtiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/altin-fiyatlari-yeniden-yukseliste-gozler-fed-tutanaklarinda-1108091301.html

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