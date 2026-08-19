https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/altin-fiyatlari-yeniden-yukseliste-gozler-fed-tutanaklarinda-1108091301.html

Altın fiyatları yeniden yükselişte: Gözler bugün açıklanacak Fed tutanaklarında

Altın fiyatları yeniden yükselişte: Gözler bugün açıklanacak Fed tutanaklarında

Sputnik Türkiye

Salı günü yaşanan sert satışların ardından altın fiyatları 19 Ağustos sabahında yeniden toparlandı. Ons altın 4.354 dolar seviyesine çıkarken gram altın 6.700... 19.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-19T07:17+0300

2026-08-19T07:17+0300

2026-08-19T07:18+0300

ekonomi̇

abd

fed

merkez bankası

fed açık piyasa komitesi (fomc)

değerli metaller

neel kashkari

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Haftanın ikinci gününde küresel tahvil faizlerindeki sert sıçramayla değer kaybeden altın, yeni işlem gününe tepki alımlarıyla giriş yaptı. Pazartesi günü 4.420 doları test ettikten sonra tahvil getirilerindeki yükselişin baskısıyla 4.344 dolara kadar gerileyen ons altın, 19 Ağustos sabahında yeniden 4.354 dolar seviyesine tırmandı.Yaşanan geri çekilmede, ABD 30 yıllık tahvil faizi oranının yüzde 5,33'ü aşarak 2007'den bu yana en yüksek düzeye çıkması ve faiz getirisi olmayan altının fırsat maliyetini artırması belirleyici olmuştu.Gece saatlerinde ABD 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 4,70'e, 30 yıllık getirilerin ise yüzde 5,28 bölgesine çekilmesi değerli metaller üzerindeki satış baskısını hafifletti. Eş zamanlı olarak dolar endeksi seviyesinin 99,65 bandına gerileyerek zayıf seyrini koruması, altına olan küresel talebi canlandırdı.Petrol fiyatları ve faiz riski masada kalmaya devam ediyorToparlanma eğilimine karşın Orta Doğu kaynaklı jeopolitik riskler, piyasalarda ikili bir etki yaratıyor. Yükselen petrol fiyatları enflasyon endişelerini canlı tutarak ABD Merkez Bankası (Fed) tarafında şahin para politikası beklentilerini besliyor. Bu durum altının yukarı yönlü hareket alanını dönemsel olarak sınırlıyor.İç piyasada ise küresel toparlanmanın etkisi hissediliyor. Gram altın fiyatı sabah saatlerinde 6.700 TL seviyesinin üzerinde işlem görürken, çeyrek altın 11 bin lira civarındaki seyrini koruyor.Kritik saat 21.00: Fed tutanakları piyasaların yönünü çizecekPiyasaların kaderini belirleyecek ana gelişme bu akşam yaşanacak. Fed’in 28-29 Temmuz tarihli FOMC toplantı tutanakları, Türkiye saatiyle 21.00'de kamuoyuna açıklanacak. Politika faizinin yüzde 3,50-3,75 bandında sabit tutulduğu toplantıda 3 üyenin (Beth Hammack, Neel Kashkari, Lorie Logan) faiz artışı yönünde oy kullanmış olması, tutanaklardaki görüş ayrılıklarını daha kritik hale getiriyor.Piyasalarda Fed'in eylül ayında faizleri sabit bırakma ihtimali yüzde 65, 25 baz puanlık artış ihtimali ise yüzde 35 olarak fiyatlanıyor. Tutanakların ardından tahvil getirilerinde yaşanacak hareketlilik doğrultusunda ons altında 4.400 dolar direnci ile 4.300 dolar destek seviyesi yakından izlenecek.

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abd, fed, merkez bankası, fed açık piyasa komitesi (fomc), değerli metaller, neel kashkari