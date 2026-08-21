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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/ataturkun-istihbarat-servislerini-atlatmasina-yardim-eden-buyukelci-kimdi-1108143523.html
Atatürk’ün istihbarat servislerini atlatmasına yardım eden büyükelçi kimdi?
Atatürk’ün istihbarat servislerini atlatmasına yardım eden büyükelçi kimdi?
Sputnik Türkiye
Büyük Taarruz öncesinde düşman istihbaratı Mustafa Kemal Atatürk’ü adım adım takip ederken, onun gizlice cepheye gitmesi gerekiyordu. Atatürk’ün cepheye... 21.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-21T11:13+0300
2026-08-21T11:13+0300
dünya
ankara
atatürk
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Büyük Taarruz hazırlıkları gizlice yürütülürken, emperyalist devletlerin ajanları da Ankara’da Mustafa Kemal Atatürk’ü adım adım takip ediyorlardı. Atatürk’ün Ankara’da gideceği yerleri takip ederek onun cepheden uzak kalıp kalmadığını anlamaya çalıyorlardı.Mustafa Kemal Atatürk ise Büyük Taarruz’u başlatmak üzere cepheye gitmenin yollarını arıyordu. Bunun için bir plan yapıldı. Mustafa Kemal Atatürk, Büyük Taarruz’un son hazırlıkları için 16 Ağustos’ta gizlice Ankara’dan ayrılarak cepheye gitti. Atatürk'ün cepheye gideceğini söylediği sayılı kişilerden bir tanesi de Sovyet Rusya’nın Türkiye Büyükelçisi Aralov oldu. Aralov Ankara’da verdiği bir davet ile Atatürk’ün cepheye gidişini sakladı.Kurtuluş Savaşı’nın en kritik noktalarının başında Büyük Taarruz geliyor. İşgalden kurtuluşun önemli dönüm noktasında gizlilik en önemli faktördü. Büyük Taarruz için planlar gizlilikle yapılırken, Mustafa Kemal Atatürk’ün de cepheye gittiğinin gizlenmesi gerekiyordu.16 Ağustos’u 17 Ağustos’a bağlayan gece Mustafa Kemal Atatürk gizlice Ankara’dan ayrılarak Büyük Taarruz’un hazırlıkları için Konya’ya hareket etti. Baskın niteliği taşıyan taarruzun gizli kalmasına büyük önem verilmişti. Atatürk’ün Ankara’dan ayrıldığının duyulmaması için o Ankara’daymış gibi hareket edildi. Gizlilik içinde yürütülen bu sürece o dönemin Sovyet Büyükelçisi Semyon Aralov da dahil oldu.Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara'da olduğu izlenimini vermek için 21 Ağustos tarihinde Çankaya Köşkü’nde bir çay partisi verdiği haberleri gazetelerde yayımlandı. Bunun yanı sıra Atatürk’ün ricası üzerine Sovyet Büyükelçiliği’nde Mustafa Kemal Atatürk’ün katılacağı bir davet verileceği ilan edildi. 17 Ağustos günü gerçekleşen davete Ankara’da bulunan tüm yabancı misyon üyeleri de davet edildi. Davetin başladığı saatlerde davetliler Atatürk’ü beklerken, yaveri gelerek ‘kendisinin rahatsızlandığını bu nedenle davete gelemeyeceği’ haberini salondakilere verdi. Atatürk ise bu sırada cephede ordunun son hazırlıkları üzerinde çalışıyordu.Aralov anılarında anlattıTürk ordusunun taarruz hazırlıklarını yakından takip eden dönemin Sovyet Rusya Büyükelçisi Semyon Aralov anılarında o günü şöyle anlattı:“Taarruz büyük bir gizlilik içinde hazırlanıyordu. Abilov yoldaşla ben de bu gizliliğe biraz katıldık. Kemal Paşa’nın cepheye giderken, köşkünde meclis üyelerine bir çay partisi vereceğini etrafa yaydığı ve bu durumun gazetelerde resmi olarak ilan edildiği bilinmektedir. Bu doğrudur. Ama bundan başka Mustafa Kemal Paşa, elçiliğimizde onun da katılacağı büyük bir kabul töreni düzenlememizi, bunu bütün Ankara’ya yaymamızı, öteki devlet elçilerini de kabul törenine çağırmamızı benden rica etti. Herkes toplanıp Mustafa Kemal’in gelişini beklediği sırada yaveri gelerek Mustafa Kemal’in biraz rahatsız olduğunu ve gelemeyeceğinden ötürü özür dilediğini haber verdi. Mustafa Kemal ise bu sırada gizlice cepheye, Konya’ya hareket etmişti."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/rusya-ankara-buyukelciligi-10-kasimi-rus-ressamin-1922-yilinda-cizdigi-ataturk-portresi-ile-andi--1090233763.html
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Osman Nuri Cerit
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ankara, atatürk
ankara, atatürk

Atatürk’ün istihbarat servislerini atlatmasına yardım eden büyükelçi kimdi?

11:13 21.08.2026
© FotoğrafAtatürk: 'Özgürlüğümüz ve gücümüz Sovyet Rusya ile dostluğa bağlı'
Atatürk: 'Özgürlüğümüz ve gücümüz Sovyet Rusya ile dostluğa bağlı' - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2026
© Fotoğraf
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Osman Nuri Cerit - Sputnik Türkiye
Osman Nuri Cerit
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Özel
Büyük Taarruz öncesinde düşman istihbaratı Mustafa Kemal Atatürk’ü adım adım takip ederken, onun gizlice cepheye gitmesi gerekiyordu. Atatürk’ün cepheye gidişini gizlemek için bir plan yapıldı. Planın en büyük aktörü ise Sovyetlerin Ankara Büyükelçisi Aralov’du.
Büyük Taarruz hazırlıkları gizlice yürütülürken, emperyalist devletlerin ajanları da Ankara’da Mustafa Kemal Atatürk’ü adım adım takip ediyorlardı. Atatürk’ün Ankara’da gideceği yerleri takip ederek onun cepheden uzak kalıp kalmadığını anlamaya çalıyorlardı.
Mustafa Kemal Atatürk ise Büyük Taarruz’u başlatmak üzere cepheye gitmenin yollarını arıyordu. Bunun için bir plan yapıldı. Mustafa Kemal Atatürk, Büyük Taarruz’un son hazırlıkları için 16 Ağustos’ta gizlice Ankara’dan ayrılarak cepheye gitti. Atatürk'ün cepheye gideceğini söylediği sayılı kişilerden bir tanesi de Sovyet Rusya’nın Türkiye Büyükelçisi Aralov oldu. Aralov Ankara’da verdiği bir davet ile Atatürk’ün cepheye gidişini sakladı.
Kurtuluş Savaşı’nın en kritik noktalarının başında Büyük Taarruz geliyor. İşgalden kurtuluşun önemli dönüm noktasında gizlilik en önemli faktördü. Büyük Taarruz için planlar gizlilikle yapılırken, Mustafa Kemal Atatürk’ün de cepheye gittiğinin gizlenmesi gerekiyordu.
16 Ağustos’u 17 Ağustos’a bağlayan gece Mustafa Kemal Atatürk gizlice Ankara’dan ayrılarak Büyük Taarruz’un hazırlıkları için Konya’ya hareket etti. Baskın niteliği taşıyan taarruzun gizli kalmasına büyük önem verilmişti. Atatürk’ün Ankara’dan ayrıldığının duyulmaması için o Ankara’daymış gibi hareket edildi. Gizlilik içinde yürütülen bu sürece o dönemin Sovyet Büyükelçisi Semyon Aralov da dahil oldu.
Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara'da olduğu izlenimini vermek için 21 Ağustos tarihinde Çankaya Köşkü’nde bir çay partisi verdiği haberleri gazetelerde yayımlandı. Bunun yanı sıra Atatürk’ün ricası üzerine Sovyet Büyükelçiliği’nde Mustafa Kemal Atatürk’ün katılacağı bir davet verileceği ilan edildi. 17 Ağustos günü gerçekleşen davete Ankara’da bulunan tüm yabancı misyon üyeleri de davet edildi. Davetin başladığı saatlerde davetliler Atatürk’ü beklerken, yaveri gelerek ‘kendisinin rahatsızlandığını bu nedenle davete gelemeyeceği’ haberini salondakilere verdi. Atatürk ise bu sırada cephede ordunun son hazırlıkları üzerinde çalışıyordu.

Aralov anılarında anlattı

Türk ordusunun taarruz hazırlıklarını yakından takip eden dönemin Sovyet Rusya Büyükelçisi Semyon Aralov anılarında o günü şöyle anlattı:
“Taarruz büyük bir gizlilik içinde hazırlanıyordu. Abilov yoldaşla ben de bu gizliliğe biraz katıldık. Kemal Paşa’nın cepheye giderken, köşkünde meclis üyelerine bir çay partisi vereceğini etrafa yaydığı ve bu durumun gazetelerde resmi olarak ilan edildiği bilinmektedir. Bu doğrudur. Ama bundan başka Mustafa Kemal Paşa, elçiliğimizde onun da katılacağı büyük bir kabul töreni düzenlememizi, bunu bütün Ankara’ya yaymamızı, öteki devlet elçilerini de kabul törenine çağırmamızı benden rica etti. Herkes toplanıp Mustafa Kemal’in gelişini beklediği sırada yaveri gelerek Mustafa Kemal’in biraz rahatsız olduğunu ve gelemeyeceğinden ötürü özür dilediğini haber verdi. Mustafa Kemal ise bu sırada gizlice cepheye, Konya’ya hareket etmişti."
Atatürk - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2024
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Rusya Ankara Büyükelçiliği, 10 Kasım'ı Rus ressamın 1922 yılında çizdiği Atatürk portresi ile andı
10 Kasım 2024, 13:16
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