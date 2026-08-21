https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/alihan-kuris-sorusturmasi-hilmi-tuna-kuris-ve-erhan-yilmaz-yakalandi-1108142598.html

Kuriş soruşturması: Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz yakalandı, kullanılan araç İdris Naim Şahin adına tahsisli çıktı

Kuriş soruşturması: Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz yakalandı, kullanılan araç İdris Naim Şahin adına tahsisli çıktı

Sputnik Türkiye

Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında aranan Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz, yurt dışına kaçma hazırlığı yaptıkları sırada yakalandı. 21.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-21T10:53+0300

2026-08-21T10:53+0300

2026-08-21T10:56+0300

türki̇ye

alihan kuriş

i̇dris naim şahin

mehmet özmen

i̇yi̇ parti

ankara

türkiye

hilmi tuna kuriş

erhan yılmaz

muğla

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında, yurt dışına kaçma hazırlığındayken Marmaris Bozburun’da yakalanan firari Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz’ın kaçış organizasyonuna ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.Araç İdris Naim Şahin adına tahsisli çıktıSoruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre, şüphelilerin Muğla’ya götürülmesinde kullanılan aracın, eski İçişleri Bakanı ve son olarak İYİ Parti Ordu 1. sıra milletvekili adayı olan İdris Naim Şahin adına 2030 yılına kadar tahsisli olduğu belirlendi.Yapılan incelemelerde 34 SL 313 plakalı aracın 16 Ağustos 2026 tarihinde İzmir’in Selçuk ilçesi Kozpınar mevkisindeki bir akaryakıt istasyonundan yakıt aldığı, aracın sürücüsünün ise Mehmet Özmen olduğu tespit edildi.PTS ve diğer görüntülerde, Özmen’in araçtan indiği, araç içerisindeki diğer kişilerin ise tedbir amacıyla araçtan inmediği tespit edildi. Özmen’in şüphelileri Muğla’ya bıraktıktan sonra araçla yeniden İstanbul’a döndüğü değerlendirildi.Soruşturmadaki bir diğer dikkat çekici tespitte ise Özmen’in kullandığı belirlenen GSM hattını 16 Ağustos günü saat 12.31 sıralarında kapattığı, 34 SL 313 plakalı aracın ise aynı gün 15.05 sıralarında ViaPort Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarına girdiği belirlendi.Telefonu kapatmışÖzmen’in gidiş ve dönüş güzergâhında telefonunu kapalı tuttuğu, hattın 17 Ağustos günü saat 11.05’te aracın ViaPort PTS kaydıyla uyumlu şekilde yeniden aktif hale geldiği tespit edildi. Bu veriler doğrultusunda, Özmen’in İstanbul’a dönüşünün ardından telefonunu tekrar açtığı anlaşıldı.Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz’ın gayriresmî yollarla yurt dışına çıkarılmasına yönelik organizasyonda kimlerin yer aldığı, 34 SL 313 plakalı aracın hangi şekilde temin edildiği ve kaçışa yardım eden diğer kişilerin tespitine yönelik soruşturma derinleştiriliyor.NE olmuştu?Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturmada ilk operasyon geçen hafta yapıldı.Örgüte yönelik soruşturma; yolsuzluk, kara para aklama, yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketi oluşturma suçlamalarıyla yürütülüyor.Soruşturmada gözaltına alınan Alihan Kuriş ve beraberindeki 32 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi.

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