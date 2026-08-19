https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/tutuklanan-alihan-kurisin-baskasi-adina-kayitli-hat-kullandigi-ortaya-cikti-1108100802.html

Tutuklanan Alihan Kuriş'in başkası adına kayıtlı hat kullandığı ortaya çıktı

Tutuklanan Alihan Kuriş'in başkası adına kayıtlı hat kullandığı ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Alihan Kuriş'in, başkası adına kayıtlı GSM hatları kullandığı belirlendi. 19.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-19T15:40+0300

2026-08-19T15:40+0300

2026-08-19T15:40+0300

türki̇ye

alihan kuriş

cumhuriyet başsavcılığı

telefon hattı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Alihan Kuriş suç örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve telefon kullanmadığını söyleyen Alihan Kuriş'in başkası adına kayıtlı hatlar kullandığı ortaya çıktı. Hattın şirketinde çalışan bir personelin üzerine kayıtlı olduğu belirlendi. Gizlilik tedbirleri kapsamında hareket ettiği belirlendiAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 'Alihan Kuriş suç örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; örgüt lideri Alihan Kuriş’in gizlilik tedbirleri kapsamında hareket ettiği belirlendi.Şirketinde çalışan birinin hattını kullanıyorİfadesinde, 'Telefon kullanmıyorum' diyen Kuriş'in takip edilmemek adına başkası adına kayıtlı hatlar kullandığı tespit edildi. Kuriş'in, yüzde 13,43 hissesinin bulunduğu şirkette sigortalı çalışan A.K. adına kayıtlı bir GSM hattını kullandığı, emniyet ve savcılık ifadesinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu belirlendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/alihan-kuris-operasyonunda-bilinmeyen-detay-ortaya-cikti-gizli-bolmede-saklanirken-yakalandi-1107998384.html

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alihan kuriş, cumhuriyet başsavcılığı, telefon hattı