https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/alberta-kanadadan-ayrilip-bagimsizligini-ilan-edecek-mi-1108139681.html

Alberta, Kanada'dan ayrılıp bağımsızlığını ilan edecek mi?

Alberta, Kanada'dan ayrılıp bağımsızlığını ilan edecek mi?

Sputnik Türkiye

Kanada'nın petrol ve doğal gaz zengini Alberta eyaleti, ülkenin geleceğini ve birliğini doğrudan etkileyebilecek tarihi bir oylamaya hazırlanıyor. Eyalet, ekim... 21.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-21T07:53+0300

2026-08-21T07:53+0300

2026-08-21T07:53+0300

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Ayrılık talebi, eyalet genelinde düzenlenen toplantıların ardından başlatılan ve 300 binin üzerinde imza toplanan vatandaş girişiminden doğdu. Ancak bu imza kampanyası eyalet mahkemesi tarafından durduruldu.Yargıç, bağımsızlık kararından doğrudan etkilenecek olan İlk Uluslar (First Nations) adıyla bilinen yerli halklarla anayasal olarak gerekli danışma sürecinin yürütülmediğine hükmetti.Buna rağmen Alberta Başbakanı Danielle Smith, mahkeme kararını temyize götürdüklerini belirterek yüz binlerce vatandaşın talebinin görmezden gelinemeyeceğini vurguladı ve oylamanın yapılacağını duyurdu.Öte yandan, eski Alberta Başbakan Yardımcısı Thomas Lukaszuk liderliğindeki ayrılık karşıtı "Sonsuza Dek Kanadalı" (Forever Canadian) grubu ise Kanada'da kalma yönünde 400 binden fazla imza toplayarak tepkisini gösterdi.Seçmenlere ne sorulacak?Sandıkta oy kullanacak vatandaşlara tek ve net bir "kal" veya "ayrıl" sorusu yerine iki seçenekli bir yapı sunulacak:1. Seçenek: Alberta, Kanada'nın bir eyaleti olarak kalmaya devam etmelidir.2. Seçenek: Alberta Hükümeti, Alberta'nın Kanada'dan ayrılıp ayrılmaması konusunda bağlayıcı bir eyalet referandumu düzenlemek için Kanada Anayasası uyarınca gerekli hukuki süreci başlatmalıdır.Bu oylama doğrudan bir bağımsızlık ilanı anlamına gelmiyor; fakat ikinci seçeneğin öne çıkması halinde Kanada'dan ayrılma sürecinin hukuki zemini resmi olarak başlatılmış olacak.

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