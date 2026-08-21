https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/alberta-kanadadan-ayrilip-bagimsizligini-ilan-edecek-mi-1108139681.html
Alberta, Kanada'dan ayrılıp bağımsızlığını ilan edecek mi?
Alberta, Kanada'dan ayrılıp bağımsızlığını ilan edecek mi?
Sputnik Türkiye
Kanada'nın petrol ve doğal gaz zengini Alberta eyaleti, ülkenin geleceğini ve birliğini doğrudan etkileyebilecek tarihi bir oylamaya hazırlanıyor. Eyalet, ekim... 21.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-21T07:53+0300
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Ayrılık talebi, eyalet genelinde düzenlenen toplantıların ardından başlatılan ve 300 binin üzerinde imza toplanan vatandaş girişiminden doğdu. Ancak bu imza kampanyası eyalet mahkemesi tarafından durduruldu.Yargıç, bağımsızlık kararından doğrudan etkilenecek olan İlk Uluslar (First Nations) adıyla bilinen yerli halklarla anayasal olarak gerekli danışma sürecinin yürütülmediğine hükmetti.Buna rağmen Alberta Başbakanı Danielle Smith, mahkeme kararını temyize götürdüklerini belirterek yüz binlerce vatandaşın talebinin görmezden gelinemeyeceğini vurguladı ve oylamanın yapılacağını duyurdu.Öte yandan, eski Alberta Başbakan Yardımcısı Thomas Lukaszuk liderliğindeki ayrılık karşıtı "Sonsuza Dek Kanadalı" (Forever Canadian) grubu ise Kanada'da kalma yönünde 400 binden fazla imza toplayarak tepkisini gösterdi.Seçmenlere ne sorulacak?Sandıkta oy kullanacak vatandaşlara tek ve net bir "kal" veya "ayrıl" sorusu yerine iki seçenekli bir yapı sunulacak:1. Seçenek: Alberta, Kanada'nın bir eyaleti olarak kalmaya devam etmelidir.2. Seçenek: Alberta Hükümeti, Alberta'nın Kanada'dan ayrılıp ayrılmaması konusunda bağlayıcı bir eyalet referandumu düzenlemek için Kanada Anayasası uyarınca gerekli hukuki süreci başlatmalıdır.Bu oylama doğrudan bir bağımsızlık ilanı anlamına gelmiyor; fakat ikinci seçeneğin öne çıkması halinde Kanada'dan ayrılma sürecinin hukuki zemini resmi olarak başlatılmış olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/petrol-fiyatlari-firladi-hurmuz-kriziyle-94-dolara-dayandi-1108139185.html
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alberta, haberler, abd
Alberta, Kanada'dan ayrılıp bağımsızlığını ilan edecek mi?
Kanada'nın petrol ve doğal gaz zengini Alberta eyaleti, ülkenin geleceğini ve birliğini doğrudan etkileyebilecek tarihi bir oylamaya hazırlanıyor. Eyalet, ekim ayında vatandaşlara Alberta'nın Kanada'nın bir parçası olarak kalması mı gerektiği yoksa bağımsızlık konusunda bağlayıcı bir referandum sürecinin mi başlatılması gerektiği sorusunu soracak.
Ayrılık talebi, eyalet genelinde düzenlenen toplantıların ardından başlatılan ve 300 binin üzerinde imza toplanan vatandaş girişiminden doğdu. Ancak bu imza kampanyası eyalet mahkemesi tarafından durduruldu.
Yargıç, bağımsızlık kararından doğrudan etkilenecek olan İlk Uluslar (First Nations) adıyla bilinen yerli halklarla anayasal olarak gerekli danışma sürecinin yürütülmediğine hükmetti.
Buna rağmen Alberta
Başbakanı Danielle Smith, mahkeme kararını temyize götürdüklerini belirterek yüz binlerce vatandaşın talebinin görmezden gelinemeyeceğini vurguladı ve oylamanın yapılacağını duyurdu.
Öte yandan, eski Alberta Başbakan Yardımcısı Thomas Lukaszuk liderliğindeki ayrılık karşıtı "Sonsuza Dek Kanadalı" (Forever Canadian) grubu ise Kanada'da
kalma yönünde 400 binden fazla imza toplayarak tepkisini gösterdi.
Sandıkta oy kullanacak vatandaşlara tek ve net bir "kal" veya "ayrıl" sorusu yerine iki seçenekli bir yapı sunulacak:
1. Seçenek: Alberta, Kanada'nın bir eyaleti olarak kalmaya devam etmelidir.
2. Seçenek: Alberta Hükümeti, Alberta'nın Kanada'dan ayrılıp ayrılmaması konusunda bağlayıcı bir eyalet referandumu düzenlemek için Kanada Anayasası uyarınca gerekli hukuki süreci başlatmalıdır.
Bu oylama doğrudan bir bağımsızlık ilanı anlamına gelmiyor; fakat ikinci seçeneğin öne çıkması halinde Kanada'dan ayrılma sürecinin hukuki zemini resmi olarak başlatılmış olacak.