Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/ak-parti-sozcusu-celikten-israil-yonetimine-tepki-bu-isgalcilik-hirsizlik-ve-soykirimci-siddettir-1108145962.html
Ak Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail yönetimine tepki: Bu işgalcilik, hırsızlık ve soykırımcı şiddettir
Ak Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail yönetimine tepki: Bu işgalcilik, hırsızlık ve soykırımcı şiddettir
Sputnik Türkiye
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail yönetimine '"İsrail'in yasa dışı yerleşim yerlerini genişleterek Filistinlileri vatansızlaştırmaya dönük saldırganlığı... 21.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-21T12:35+0300
2026-08-21T12:35+0300
türki̇ye
i̇srail
batı şeria
ömer çelik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/02/1103944936_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3ad80fbf31c3e62131fd5a6164c50a99.jpg
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail yönetimine tepki gösterdi. Çelik yaptığı açıklamada, "İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın bir bölgesinde daha yeni işgalci-yerleşimci konut inşaatı için ihale açma planını şiddetle kınıyoruz. Bu saldırganlık, Batı Şeria'yı fiilen ikiye bölmeyi ve Doğu Kudüs'ü izole etmeyi hedeflemektedir." ifadesini kullandı.Soykırım politikası devam ediyorSosyal medya hesabından bir açıklama yapan Çelik, "Netanyahu şebekesinin Batı Şeria'yı 'Gazzeleştirme'ye dönük soykırım politikası devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu. Çelik açıklamasını şöyle sürdürdü: "İsrail'in yasa dışı yerleşim yerlerini genişleterek Filistinlileri vatansızlaştırmaya dönük saldırganlığı mekansal soykırımdır. 'Yerleşim' ve 'yerleşimci' kavramları yanlıştır, bu işgalcilik, hırsızlık ve soykırımcı şiddettir. İsrail'in Batı Şeria'da yürürlüğe koymaya çalıştığı E1 planı soykırımcı şiddetin yeni ve tehlikeli bir aşamasıdır. İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın bir bölgesinde daha yeni işgalci-yerleşimci konut inşaatı için ihale açma planını şiddetle kınıyoruz. Bu saldırganlık, Batı Şeria'yı fiilen ikiye bölmeyi ve Doğu Kudüs'ü izole etmeyi hedeflemektedir.Bu da iki devletli çözüm perspektifini yok etme amacı taşımaktadır. Cumhurbaşkanımız yıllardır BM başta olmak üzere pek çok zeminde 'İsrail'in sınırları neresidir?' diye sorarak bu işgalciliğe tüm dünyanın dikkatini çekmektedir. İsrail, uluslararası toplumun tüm kurallarını çiğnemektedir. İsrail'in adımları sadece Gazze ve Batı Şeria'yı değil, tüm insanlığı ve kuralları hedef almaktadır. Adına "yerleşim" ve "yerleşimci" denilen işgalcilik, hırsızlık ve soykırımcılığa herkes karşı çıkmalıdır. Buna karşı tüm ülkeler ortak ve somut adımlar atmalıdır."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/bahceliden-israil-tepkisi-turkiyeyi-kiskirtmaktan-vazgecmelidir-1108145364.html
türki̇ye
i̇srail
batı şeria
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/02/1103944936_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_849a1a9a389a99d341d23172d1eca2d5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇srail, batı şeria, ömer çelik
i̇srail, batı şeria, ömer çelik

Ak Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail yönetimine tepki: Bu işgalcilik, hırsızlık ve soykırımcı şiddettir

12:35 21.08.2026
© Osmancan GürdoğanAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2026
© Osmancan Gürdoğan
Abone ol
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail yönetimine '"İsrail'in yasa dışı yerleşim yerlerini genişleterek Filistinlileri vatansızlaştırmaya dönük saldırganlığı mekansal soykırımdır' sözleriyle tepki gösterdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail yönetimine tepki gösterdi. Çelik yaptığı açıklamada, "İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın bir bölgesinde daha yeni işgalci-yerleşimci konut inşaatı için ihale açma planını şiddetle kınıyoruz. Bu saldırganlık, Batı Şeria'yı fiilen ikiye bölmeyi ve Doğu Kudüs'ü izole etmeyi hedeflemektedir." ifadesini kullandı.

Soykırım politikası devam ediyor

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Çelik, "Netanyahu şebekesinin Batı Şeria'yı 'Gazzeleştirme'ye dönük soykırım politikası devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu. Çelik açıklamasını şöyle sürdürdü:
"İsrail'in yasa dışı yerleşim yerlerini genişleterek Filistinlileri vatansızlaştırmaya dönük saldırganlığı mekansal soykırımdır. 'Yerleşim' ve 'yerleşimci' kavramları yanlıştır, bu işgalcilik, hırsızlık ve soykırımcı şiddettir. İsrail'in Batı Şeria'da yürürlüğe koymaya çalıştığı E1 planı soykırımcı şiddetin yeni ve tehlikeli bir aşamasıdır. İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın bir bölgesinde daha yeni işgalci-yerleşimci konut inşaatı için ihale açma planını şiddetle kınıyoruz. Bu saldırganlık, Batı Şeria'yı fiilen ikiye bölmeyi ve Doğu Kudüs'ü izole etmeyi hedeflemektedir.
Bu da iki devletli çözüm perspektifini yok etme amacı taşımaktadır. Cumhurbaşkanımız yıllardır BM başta olmak üzere pek çok zeminde 'İsrail'in sınırları neresidir?' diye sorarak bu işgalciliğe tüm dünyanın dikkatini çekmektedir. İsrail, uluslararası toplumun tüm kurallarını çiğnemektedir. İsrail'in adımları sadece Gazze ve Batı Şeria'yı değil, tüm insanlığı ve kuralları hedef almaktadır. Adına "yerleşim" ve "yerleşimci" denilen işgalcilik, hırsızlık ve soykırımcılığa herkes karşı çıkmalıdır. Buna karşı tüm ülkeler ortak ve somut adımlar atmalıdır."
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2026
POLİTİKA
Bahçeli'den İsrail tepkisi: 'Türkiye’yi kışkırtmaktan vazgeçmelidir'
12:19
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала