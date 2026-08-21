https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/ak-parti-sozcusu-celikten-israil-yonetimine-tepki-bu-isgalcilik-hirsizlik-ve-soykirimci-siddettir-1108145962.html

Ak Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail yönetimine tepki: Bu işgalcilik, hırsızlık ve soykırımcı şiddettir

Ak Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail yönetimine tepki: Bu işgalcilik, hırsızlık ve soykırımcı şiddettir

Sputnik Türkiye

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail yönetimine '"İsrail'in yasa dışı yerleşim yerlerini genişleterek Filistinlileri vatansızlaştırmaya dönük saldırganlığı... 21.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-21T12:35+0300

2026-08-21T12:35+0300

2026-08-21T12:35+0300

türki̇ye

i̇srail

batı şeria

ömer çelik

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail yönetimine tepki gösterdi. Çelik yaptığı açıklamada, "İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın bir bölgesinde daha yeni işgalci-yerleşimci konut inşaatı için ihale açma planını şiddetle kınıyoruz. Bu saldırganlık, Batı Şeria'yı fiilen ikiye bölmeyi ve Doğu Kudüs'ü izole etmeyi hedeflemektedir." ifadesini kullandı.Soykırım politikası devam ediyorSosyal medya hesabından bir açıklama yapan Çelik, "Netanyahu şebekesinin Batı Şeria'yı 'Gazzeleştirme'ye dönük soykırım politikası devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu. Çelik açıklamasını şöyle sürdürdü: "İsrail'in yasa dışı yerleşim yerlerini genişleterek Filistinlileri vatansızlaştırmaya dönük saldırganlığı mekansal soykırımdır. 'Yerleşim' ve 'yerleşimci' kavramları yanlıştır, bu işgalcilik, hırsızlık ve soykırımcı şiddettir. İsrail'in Batı Şeria'da yürürlüğe koymaya çalıştığı E1 planı soykırımcı şiddetin yeni ve tehlikeli bir aşamasıdır. İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın bir bölgesinde daha yeni işgalci-yerleşimci konut inşaatı için ihale açma planını şiddetle kınıyoruz. Bu saldırganlık, Batı Şeria'yı fiilen ikiye bölmeyi ve Doğu Kudüs'ü izole etmeyi hedeflemektedir.Bu da iki devletli çözüm perspektifini yok etme amacı taşımaktadır. Cumhurbaşkanımız yıllardır BM başta olmak üzere pek çok zeminde 'İsrail'in sınırları neresidir?' diye sorarak bu işgalciliğe tüm dünyanın dikkatini çekmektedir. İsrail, uluslararası toplumun tüm kurallarını çiğnemektedir. İsrail'in adımları sadece Gazze ve Batı Şeria'yı değil, tüm insanlığı ve kuralları hedef almaktadır. Adına "yerleşim" ve "yerleşimci" denilen işgalcilik, hırsızlık ve soykırımcılığa herkes karşı çıkmalıdır. Buna karşı tüm ülkeler ortak ve somut adımlar atmalıdır."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/bahceliden-israil-tepkisi-turkiyeyi-kiskirtmaktan-vazgecmelidir-1108145364.html

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