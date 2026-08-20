https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/zonguldakta-denize-girisler-yasaklandi-1108134542.html

Zonguldak'ta denize girişler yasaklandı

Zonguldak'ta denize girişler yasaklandı

Sputnik Türkiye

Zonguldak Valiliği, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle 21 Ağustos Cuma günü ve 22 Ağustos Cumartesi günü saat 12.00'ye kadar kent genelinde denize... 20.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-20T21:06+0300

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zonguldak valiliği

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yüzme dersi

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Zonguldak'ta olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girişler yasaklandı.Valilikten yapılan açıklamaya göre, 21 Ağustos Cuma günü ve 22 Ağustos Cumartesi günü saat 12.00'ye kadar il genelinde denize girmek yasak olacak.Yetkililer, halktan can güvenliği açısından yasağa uymalarını istedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/giresunda-denizde-hortum-olustu-3-gun-denize-girmek-yasaklandi-1107992008.html

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zonguldak valiliği, deniz, yüzme, yüzme yarışı, yüzme dersi, yasak