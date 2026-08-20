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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/zonguldakta-denize-girisler-yasaklandi-1108134542.html
Zonguldak'ta denize girişler yasaklandı
Zonguldak'ta denize girişler yasaklandı
Sputnik Türkiye
Zonguldak Valiliği, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle 21 Ağustos Cuma günü ve 22 Ağustos Cumartesi günü saat 12.00'ye kadar kent genelinde denize... 20.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-20T21:06+0300
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türki̇ye
zonguldak valiliği
deniz
yüzme
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yüzme dersi
yasak
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Zonguldak'ta olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girişler yasaklandı.Valilikten yapılan açıklamaya göre, 21 Ağustos Cuma günü ve 22 Ağustos Cumartesi günü saat 12.00'ye kadar il genelinde denize girmek yasak olacak.Yetkililer, halktan can güvenliği açısından yasağa uymalarını istedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/giresunda-denizde-hortum-olustu-3-gun-denize-girmek-yasaklandi-1107992008.html
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zonguldak valiliği, deniz, yüzme, yüzme yarışı, yüzme dersi, yasak
zonguldak valiliği, deniz, yüzme, yüzme yarışı, yüzme dersi, yasak

Zonguldak'ta denize girişler yasaklandı

21:06 20.08.2026
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Deniz, dalga - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2026
© AA
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Zonguldak Valiliği, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle 21 Ağustos Cuma günü ve 22 Ağustos Cumartesi günü saat 12.00'ye kadar kent genelinde denize girişleri yasakladı.
Zonguldak'ta olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girişler yasaklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 21 Ağustos Cuma günü ve 22 Ağustos Cumartesi günü saat 12.00'ye kadar il genelinde denize girmek yasak olacak.
Yetkililer, halktan can güvenliği açısından yasağa uymalarını istedi.
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