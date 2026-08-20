https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/zelenskiyin-yakin-cevresine-yolsuzluk-darbesi-midas-sorusturmasinda-yeni-sebeke-cokertildi-1108133557.html

Zelenskiy’in yakın çevresine yolsuzluk darbesi: ‘Midas’ soruşturmasında yeni şebeke çökertildi

Zelenskiy’in yakın çevresine yolsuzluk darbesi: ‘Midas’ soruşturmasında yeni şebeke çökertildi

Sputnik Türkiye

Ukrayna Yolsuzlukla Mücadele Özel Savcılığı (SAP) ve Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU), Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Ofisi’ndeki üst düzey... 20.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-20T19:51+0300

2026-08-20T19:51+0300

2026-08-20T19:51+0300

ukrayna kri̇zi̇

ukrayna

ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu)

vladimir zelenskiy

andrey yermak

rustem umerov

yolsuzluk

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Kamuoyunda ‘Midas Operasyonu’ olarak bilinen soruşturmanın yeni dalgasında; usulsüzlük, gayrimenkul gaspı, kara para aklama ve hatta insan kaçırma planları yer alıyor.Soruşturma dosyasına göre, örgüt üyeleri Adalet Bakanlığı’nın bilgi ağlarına yetkisiz erişim sağlayarak, mahkeme kararlarında ve tapu belgelerinde sahtecilik yaptı. Yargı mensuplarına ve kolluk kuvvetlerine baskı, tehdit ve rüşvet uygulayan şebekenin imza attığı suçlar şöyle sıralandı:Zelenskiy’in yardımcısı görevden alındı, evine baskın yapıldıOperasyonun en dikkat çeken ayaklarından biri, Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı İrina Mudraya oldu. NABU tarafından yayınlanan ses kayıtlarında, Mudraya’nın devlet kontrolündeki Sense Bank’ın yönetimini ele geçirme planları yaptığı ortaya çıktı.Gelişmelerin ardından:‘Mindiç kasetleri’ ve siyasi deprem‘Midas’ adı verilen bu dev operasyon, ilk olarak geçen yıl kasım ayında Zelenskiy’e yakın iş insanı Timur Mindiç önderliğindeki enerji yolsuzluğuyla patlak vermişti. Soruşturma kapsamında elde edilen 1.000 saatlik ses kayıtları Ukrayna siyasetini sarsmaya devam ediyor:Soruşturma çerçevesinde suçlanan kişilerin resmi isim listesinin mahkeme sürecine paralel olarak açıklanması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/rusya-disisleri-bakanligi-duma-secimleri-icin-100den-fazla-ulkeye-gozlemci-daveti-gonderildi-1108132539.html

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ukrayna, ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu), vladimir zelenskiy, andrey yermak, rustem umerov, yolsuzluk