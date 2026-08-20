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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/zelenskiyin-yakin-cevresine-yolsuzluk-darbesi-midas-sorusturmasinda-yeni-sebeke-cokertildi-1108133557.html
Zelenskiy’in yakın çevresine yolsuzluk darbesi: ‘Midas’ soruşturmasında yeni şebeke çökertildi
Zelenskiy’in yakın çevresine yolsuzluk darbesi: ‘Midas’ soruşturmasında yeni şebeke çökertildi
Sputnik Türkiye
Ukrayna Yolsuzlukla Mücadele Özel Savcılığı (SAP) ve Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU), Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Ofisi’ndeki üst düzey... 20.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-20T19:51+0300
2026-08-20T19:51+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu)
vladimir zelenskiy
andrey yermak
rustem umerov
yolsuzluk
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Kamuoyunda ‘Midas Operasyonu’ olarak bilinen soruşturmanın yeni dalgasında; usulsüzlük, gayrimenkul gaspı, kara para aklama ve hatta insan kaçırma planları yer alıyor.Soruşturma dosyasına göre, örgüt üyeleri Adalet Bakanlığı’nın bilgi ağlarına yetkisiz erişim sağlayarak, mahkeme kararlarında ve tapu belgelerinde sahtecilik yaptı. Yargı mensuplarına ve kolluk kuvvetlerine baskı, tehdit ve rüşvet uygulayan şebekenin imza attığı suçlar şöyle sıralandı:Zelenskiy’in yardımcısı görevden alındı, evine baskın yapıldıOperasyonun en dikkat çeken ayaklarından biri, Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı İrina Mudraya oldu. NABU tarafından yayınlanan ses kayıtlarında, Mudraya’nın devlet kontrolündeki Sense Bank’ın yönetimini ele geçirme planları yaptığı ortaya çıktı.Gelişmelerin ardından:‘Mindiç kasetleri’ ve siyasi deprem‘Midas’ adı verilen bu dev operasyon, ilk olarak geçen yıl kasım ayında Zelenskiy’e yakın iş insanı Timur Mindiç önderliğindeki enerji yolsuzluğuyla patlak vermişti. Soruşturma kapsamında elde edilen 1.000 saatlik ses kayıtları Ukrayna siyasetini sarsmaya devam ediyor:Soruşturma çerçevesinde suçlanan kişilerin resmi isim listesinin mahkeme sürecine paralel olarak açıklanması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/rusya-disisleri-bakanligi-duma-secimleri-icin-100den-fazla-ulkeye-gozlemci-daveti-gonderildi-1108132539.html
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ukrayna, ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu), vladimir zelenskiy, andrey yermak, rustem umerov, yolsuzluk
ukrayna, ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu), vladimir zelenskiy, andrey yermak, rustem umerov, yolsuzluk

Zelenskiy’in yakın çevresine yolsuzluk darbesi: ‘Midas’ soruşturmasında yeni şebeke çökertildi

19:51 20.08.2026
© AP Photo / Efrem LukatskyUkrayna, Kiev
Ukrayna, Kiev - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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Ukrayna Yolsuzlukla Mücadele Özel Savcılığı (SAP) ve Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU), Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Ofisi’ndeki üst düzey yetkililerin, milletvekillerinin ve bankacıların karıştığı devasa bir organize suç örgütünü daha ortaya çıkardı.
Kamuoyunda ‘Midas Operasyonu’ olarak bilinen soruşturmanın yeni dalgasında; usulsüzlük, gayrimenkul gaspı, kara para aklama ve hatta insan kaçırma planları yer alıyor.
Soruşturma dosyasına göre, örgüt üyeleri Adalet Bakanlığı’nın bilgi ağlarına yetkisiz erişim sağlayarak, mahkeme kararlarında ve tapu belgelerinde sahtecilik yaptı. Yargı mensuplarına ve kolluk kuvvetlerine baskı, tehdit ve rüşvet uygulayan şebekenin imza attığı suçlar şöyle sıralandı:
248 milyon grivna (5.5 milyon dolar) değerinde şirket gaspı: İki şirkete el konuldu.
207 milyon grivna (4.6 milyon dolar) değerinde gayrimenkul operasyonu: Başkent Kiev’de hedeflenen gayrimenkul gaspı girişiminin son anda engellendiği belirtildi.
150 milyon grivna (3.35 milyon dolar) kara para aklama: Haziran 2026’da bir devlet bankasının yetkilileriyle işbirliği yapılarak suç gelirleri legal dolaşıma sokuldu.
İnsan kaçırma planı: Bir ticari işletmenin kontrolünü ele geçirmek amacıyla yapılması planlanan bir insan kaçırma eyleminin kolluk kuvvetlerince zamanında önlendiği açıklandı.

Zelenskiy’in yardımcısı görevden alındı, evine baskın yapıldı

Operasyonun en dikkat çeken ayaklarından biri, Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı İrina Mudraya oldu. NABU tarafından yayınlanan ses kayıtlarında, Mudraya’nın devlet kontrolündeki Sense Bank’ın yönetimini ele geçirme planları yaptığı ortaya çıktı.
Gelişmelerin ardından:
Vladimir Zelenskiy, İrina Mudraya’yı görevden alan kararnameyi imzaladı.
Mudraya'nın evinde arama yapıldı ve gözaltı süreci başlatıldı.
Ukrayna Bakanlar Kurulu, soruşturmada adı geçen Sense Bank Gözetim Kurulu Başkanı Nikolay Gladışenko'yu görevden uzaklaştırdı.

‘Mindiç kasetleri’ ve siyasi deprem

‘Midas’ adı verilen bu dev operasyon, ilk olarak geçen yıl kasım ayında Zelenskiy’e yakın iş insanı Timur Mindiç önderliğindeki enerji yolsuzluğuyla patlak vermişti. Soruşturma kapsamında elde edilen 1.000 saatlik ses kayıtları Ukrayna siyasetini sarsmaya devam ediyor:
Andrey Yermak'ın istifası: Soruşturmanın ilk dalgalarında (Kasım 2025), Zelenskiy’in Ofis Başkanı Andrey Yermak’ın evinde aramalar yapılmış ve Yermak görevden alınmıştı.
Milyon dolarlık ihaleler ve lüks malikaneler: Sızan kasetlerde, Mindiç’in eski Savunma Bakanı (şu anki Dış İstihbarat Başkanı) Rustem Umerov ile milyon dolarlık drone ihalelerini ve ABD Büyükelçiliği atanmalarını görüştüğü; ayrıca ‘Vova’ (Vladimir) ve ‘Andrey’ için lüks malikaneler tasarladığı iddiaları yer alıyor.
Soruşturma çerçevesinde suçlanan kişilerin resmi isim listesinin mahkeme sürecine paralel olarak açıklanması bekleniyor.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2026
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