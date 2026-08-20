https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/rusya-disisleri-bakanligi-duma-secimleri-icin-100den-fazla-ulkeye-gozlemci-daveti-gonderildi-1108132539.html

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Duma seçimleri için 100’den fazla ülkeye gözlemci daveti gönderildi

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Duma seçimleri için 100’den fazla ülkeye gözlemci daveti gönderildi

Sputnik Türkiye

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma seçimleri öncesinde geniş kapsamlı bir uluslararası gözlem misyonu hazırlığı yürütülüyor. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü... 20.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-20T18:35+0300

2026-08-20T18:35+0300

2026-08-20T18:36+0300

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rusya parlamentosunun alt kanadı duma

duma

duma seçimleri

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, Eylül ayında düzenlenecek Devlet Duması seçimlerinin şeffaflığı ve uluslararası standartlara uygunluğu için yürütülen gözlemci daveti süreçlerine ilişkin detayları paylaştı.Zaharova, Moskova'nın Eylül seçimlerini takip etmek üzere 12 uluslararası kuruluşa ve 100'ü aşkın ülkeye resmi davet ilettiğini belirterek, şu anki tabloya ilişkin şu verileri aktardı:Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü; daveti kabul eden ve gözlemci göndereceğini teyit eden ülkeler arasında Rusya'nın geleneksel ortakları olan Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT), Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), BRICS ve ASEAN üyesi ülkelerin yanı sıra Afrika, Ortadoğu ve Latin Amerika ülkelerinin de yer aldığını vurguladı.Oy verme işlemi 3 gün sürecekRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Devlet Duması seçimlerinin 20 Eylül 2026 tarihinde yapılmasını öngören kararnameyi daha önce imzalamıştı. Seçmenler, 18-20 Eylül tarihleri arasında üç gün boyunca sandık başına giderek oylarını kullanabilecek. Devlet Başkanı Putin, yaklaşan parlamenter seçimleri ülkenin en önemli iç politika olayı olarak nitelendirmişti.

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