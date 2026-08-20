https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/milyonlarca-adayin-bekledigi-yks-raporu-aciklandi-universiteye-yerlestirme-orani-en-yuksek-liseler-1108113356.html

Milyonlarca adayın beklediği YKS raporu açıklandı: : Üniversiteye yerleştirme oranı en yüksek liseler belli oldu

Milyonlarca adayın beklediği YKS raporu açıklandı: : Üniversiteye yerleştirme oranı en yüksek liseler belli oldu

Sputnik Türkiye

YKS yerleştirme sonuçlarıyla birlikte en yüksek üniversiteye yerleştirme oranı sosyal bilimler lisesinde gerçekleşti. 20.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-20T10:00+0300

2026-08-20T10:00+0300

2026-08-20T10:05+0300

yaşam

üniversite

kabataş erkek lisesi

kabataş erkek lisesi

yükseköğretim kurumları sınavı (yks)

türkiye

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2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) yerleştirme sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Üniversite yerleşme istatistikleri de belli oldu.YKS sonuçlarına göre, en yüksek yerleştirme oranı sosyal bilimler liselerinde gerçekleşti. Tercih yapan öğrencilerin yüzde 85,73'ü üniversiteyi kazandı.İkinci sırada ise yüzde 82,68'lik oranla fen liseleri yer aldı.Yabancı dilde eğitim veren özel liseler ise yüzde 75,83'lük yerleşme oranı elde etti.Anadolu liseleri 4. sıradaAnadolu liselerinde ise yerleşme oranı 65,02 olurken imam hatip liselerinde ise bu oran yüzde 59,47 olarak açıklandı.Mesleki eğitim veren liselerde de yerleşme oranı yüzde 39,09 oldu.Liselerin başarı oranlarıİstanbul'da Kabataş Erkek Lisesi öğrencileri YKS'de ilk 5 sırayı aldı ve ilk 100'e 22 öğrenci girdi.29 kişi ​İstanbul Teknik Üniversitesi'ne, 18 öğrenci ​Boğaziçi Üniversitesi'ne, 18 ​kişi de İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne gidecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/yks-belgesini-paylasanlar-dikkat-kisisel-verilerini-calinabilir-1108098943.html

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üniversite, kabataş erkek lisesi, kabataş erkek lisesi, yükseköğretim kurumları sınavı (yks), türkiye