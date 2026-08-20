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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/milyonlarca-adayin-bekledigi-yks-raporu-aciklandi-universiteye-yerlestirme-orani-en-yuksek-liseler-1108113356.html
Milyonlarca adayın beklediği YKS raporu açıklandı: : Üniversiteye yerleştirme oranı en yüksek liseler belli oldu
Milyonlarca adayın beklediği YKS raporu açıklandı: : Üniversiteye yerleştirme oranı en yüksek liseler belli oldu
Sputnik Türkiye
YKS yerleştirme sonuçlarıyla birlikte en yüksek üniversiteye yerleştirme oranı sosyal bilimler lisesinde gerçekleşti. 20.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-20T10:00+0300
2026-08-20T10:05+0300
yaşam
üniversite
kabataş erkek lisesi
kabataş erkek lisesi
yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
türkiye
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2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) yerleştirme sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Üniversite yerleşme istatistikleri de belli oldu.YKS sonuçlarına göre, en yüksek yerleştirme oranı sosyal bilimler liselerinde gerçekleşti. Tercih yapan öğrencilerin yüzde 85,73'ü üniversiteyi kazandı.İkinci sırada ise yüzde 82,68'lik oranla fen liseleri yer aldı.Yabancı dilde eğitim veren özel liseler ise yüzde 75,83'lük yerleşme oranı elde etti.Anadolu liseleri 4. sıradaAnadolu liselerinde ise yerleşme oranı 65,02 olurken imam hatip liselerinde ise bu oran yüzde 59,47 olarak açıklandı.Mesleki eğitim veren liselerde de yerleşme oranı yüzde 39,09 oldu.Liselerin başarı oranlarıİstanbul'da Kabataş Erkek Lisesi öğrencileri YKS'de ilk 5 sırayı aldı ve ilk 100'e 22 öğrenci girdi.29 kişi ​İstanbul Teknik Üniversitesi'ne, 18 öğrenci ​Boğaziçi Üniversitesi'ne, 18 ​kişi de İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne gidecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/yks-belgesini-paylasanlar-dikkat-kisisel-verilerini-calinabilir-1108098943.html
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üniversite, kabataş erkek lisesi, kabataş erkek lisesi, yükseköğretim kurumları sınavı (yks), türkiye
üniversite, kabataş erkek lisesi, kabataş erkek lisesi, yükseköğretim kurumları sınavı (yks), türkiye

Milyonlarca adayın beklediği YKS raporu açıklandı: : Üniversiteye yerleştirme oranı en yüksek liseler belli oldu

10:00 20.08.2026 (güncellendi: 10:05 20.08.2026)
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturÜniversite öğrencisi
Üniversite öğrencisi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2026
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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YKS yerleştirme sonuçlarıyla birlikte en yüksek üniversiteye yerleştirme oranı sosyal bilimler lisesinde gerçekleşti.
2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) yerleştirme sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Üniversite yerleşme istatistikleri de belli oldu.
YKS sonuçlarına göre, en yüksek yerleştirme oranı sosyal bilimler liselerinde gerçekleşti. Tercih yapan öğrencilerin yüzde 85,73'ü üniversiteyi kazandı.
İkinci sırada ise yüzde 82,68'lik oranla fen liseleri yer aldı.
Yabancı dilde eğitim veren özel liseler ise yüzde 75,83'lük yerleşme oranı elde etti.

Anadolu liseleri 4. sırada

Anadolu liselerinde ise yerleşme oranı 65,02 olurken imam hatip liselerinde ise bu oran yüzde 59,47 olarak açıklandı.
Mesleki eğitim veren liselerde de yerleşme oranı yüzde 39,09 oldu.

Liselerin başarı oranları

İstanbul'da Kabataş Erkek Lisesi öğrencileri YKS'de ilk 5 sırayı aldı ve ilk 100'e 22 öğrenci girdi.
29 kişi ​İstanbul Teknik Üniversitesi'ne, 18 öğrenci ​Boğaziçi Üniversitesi'ne, 18 ​kişi de İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne gidecek.
yks sonuç - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2026
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