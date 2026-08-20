https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/yaz-gelmeden-bitiyor-meteorolojiden-saganak-ve-kuvvetli-ruzgar-uyarisi-1108109737.html

Yaz gelmeden bitiyor: Meteoroloji'den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Yaz gelmeden bitiyor: Meteoroloji'den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Sputnik Türkiye

Meteoroloji, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için gök gürültülü sağanak yağış ve 60 km/sa hıza ulaşan kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı. Batı ve güneyde ise... 20.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-20T06:56+0300

2026-08-20T06:56+0300

2026-08-20T06:56+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son hava tahmin raporuna göre, Türkiye'nin kuzeydoğu kesimlerinde yerel yağışlar etkili olurken, diğer bölgelerde az bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Doğu Karadeniz kıyı kesimleri, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri ile Iğdır'ın güneyi ve Ağrı'nın doğu çevrelerinde öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Hava sıcaklıklarının batı ve güney bölgelerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece, iç kesimlerde 1 ila 3 derece üzerinde seyretmesi öngörülürken; doğu bölgelerde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında kalacak.İki bölgeye kritik uyarı: Rüzgarın hızı 60 km/saate çıkacakMeteoroloji, özellikle akşam saatlerinden itibaren etkisini artıracak rüzgar nedeniyle vatandaşları uyardı. Doğu Anadolu Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde kuzeyli yönlerden esecek rüzgarın hızının 40 ila 60 km/sa hıza (kuvvetli rüzgar) ulaşması bekleniyor. Yetkililer, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.Bölgelerde güncel hava durumu ve sıcaklıklarYurdun batısında yüksek sıcaklıklar etkisini sürdürürken, büyükşehirlerde ve bölgelerde beklenen hava durumu şöyle şekillendi:Denizlerde ise genel olarak fırtına beklenmezken dalga boyunun yer yer 2 ila 2,5 metreye ulaşabileceği tahmin ediliyor.

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