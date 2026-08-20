https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/ibb-davasinda-67-durusma-veri-sizintisi-iddialarina-yanit-geldi-1108109407.html

İBB davasında 67. duruşma: Veri sızıntısı iddialarına yanıt geldi

İBB davasında 67. duruşma: Veri sızıntısı iddialarına yanıt geldi

Sputnik Türkiye

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 53'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı davada 14 tutuksuz sanık savunma yaptı; "İstanbul Senin" ve "İBB Hanem" verileriyle... 20.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-20T06:42+0300

2026-08-20T06:42+0300

2026-08-20T06:42+0300

türki̇ye

ekrem i̇mamoğlu

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

haberler

türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/19/1094834222_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_3752bc03b138e3c34f4ae8e0f0034e28.jpg

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran davada 67. duruşma geride kaldı. Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yürütülen oturumda, 14 tutuksuz sanığın savunması alındı. Yaklaşık 13 saat süren duruşmada toplam dinlenen tutuksuz sanık sayısı 34'e ulaştı.Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde savunma kürsüsüne çıkan "İstanbul Senin" uygulamasını geliştiren şirketin sahibi tutuksuz sanık İsmet Koyun, hakkındaki suçlamaları reddetti. Çapraz sorguda söz alan Ekrem İmamoğlu, Koyun'a "İstanbul Senin uygulaması üzerinden bir veri sızdırmamız mümkün müdür?" sorusunu yöneltti. Sanık Koyun, böyle bir durumun teknik olarak mümkün olmadığını dile getirdi.'Ortak baz kaydı tesadüf, hiyerarşi hayatın olağan akışına aykırı'Eski İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Naim Erol Özgüner, iddianamede sanık Hüseyin Gün'ün hiyerarşisinde gösterildiğini ancak kendisini hiç tanımadığını vurguladı. 2019 yılında İBB Kasımpaşa Yerleşkesi'nde yapılan bir toplantı nedeniyle ortak baz kaydı oluştuğunu belirten Özgüner, "Ben bu toplantıya davet edilmedim ve katılmadım ama o gün orada aynı binada olmamızdan ötürü ortak baz vermişiz. Hiçbir iletişimim olmayan bir kişiyle örgüt hiyerarşisinde olmam hayatın olağan akışına aykırıdır." ifadelerini kullandı.Özgüner'in avukatının, "İBB Hanem" uygulamasındaki kişisel verilerin sızdırıldığı iddiasıyla ilgili suç duyurusunu hatırlatması üzerine Mahkeme Başkanı Selçuk Aylan, savcılığın yeni bir iddianame düzenlemesi durumunda ek savunma alınacağını belirtti. Çapraz sorguda İmamoğlu'nun örgüte dair izlenim sorusuna net bir şey söyleyemeyeceğini belirten Özgüner ile İmamoğlu arasında kısa süreli bir diyalog yaşandı.Sunucular ve veri güvenliği: 'Yetkim ve erişimim yoktu'Yazılım geliştirme uzmanı tutuksuz sanık Abdullah Uygun, uygulamanın kişisel verilerin korunması ve sunucu yönetimi süreçlerine dair teknik detayları aktardı. 3,5 milyon kullanıcıya ulaşan platformun sunucularının İBB Başakşehir Veri Merkezi bünyesinde olduğunu aktaran Uygun; veri tabanlarının yönetiminin doğrudan İBB'de bulunduğunu, kendisinin ise yalnızca koordinasyondan sorumlu bir çalışan olarak sunuculara erişim yetkisinin olmadığını savundu.Duruşmada aralarında Emin Türe, Emre Manav, Özgür Türkmen, Metin Gül, Erhan Ünal, Nahit Kiler, Hüsnücan Şen, İdris Yıldırım, Onur Büyükhatipoğlu, Hüseyin Yurddaş ve Mahir Gün'ün de bulunduğu isimlerin savunmaları tamamlandı. Mahkeme heyeti, kalan tutuksuz sanıkların dinlenmesi için duruşmayı yarına erteledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/yeni-parti-gaziantep-il-baskani-erhan-deniz-gungen-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1108107200.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ekrem i̇mamoğlu, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), haberler, türkiye