https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/yargitaydan-bosanma-karari-ayri-yasamak-ekonomik-sorumlulugu-ortadan-kaldirmiyor-1108114657.html
Yargıtay’dan boşanma kararı: Ayrı yaşamak ekonomik sorumluluğu ortadan kaldırmıyor
Yargıtay’dan boşanma kararı: Ayrı yaşamak ekonomik sorumluluğu ortadan kaldırmıyor
Sputnik Türkiye
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, boşanma davasının sürmesinin, eşlerin ayrı yaşamasının veya uzaklaştırma kararı bulunmasının ekonomik yükümlülükleri ortadan... 20.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-20T10:55+0300
2026-08-20T10:55+0300
2026-08-20T10:55+0300
türki̇ye
yargıtay
boşanma
boşanma davası
yüksek mahkeme
ankara
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Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, boşanma sürecindeki eşlerin ekonomik sorumluluklarına ilişkin dikkat çeken bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, boşanma davasının açılmış olmasının, eşlerin ayrı yaşamasının veya uzaklaştırma kararı bulunmasının eşlerin ekonomik yükümlülüklerini sona erdirmediğine hükmetti.Yargıtay, boşanma sürecinde eşe ve çocuğa ekonomik destek sağlamamanın kusur olarak değerlendirilmesi gerektiğine karar vererek alt mahkemenin kararını bozdu.Kadın nafaka ve tazminat talep ettiTürkiye Gazetesi'nin haberine göre, Ankara'da görülen boşanma davasında kadın, eşinin kendisine şiddet uyguladığını, ailesiyle görüşmesini engellediğini ve boşanma sürecinde evle ilgilenmediğini öne sürdü.Kadın, mahkemeden nafaka ve tazminat talebinde bulundu.İlk derece mahkemesi erkeği ağır kusurlu bulduDavayı değerlendiren ilk derece mahkemesi, erkeği ağır kusurlu bularak tarafların boşanmasına karar verdi.Mahkeme ayrıca kadın lehine tedbir nafakası ve tazminata hükmetti.İstinaf mahkemesi farklı değerlendirdiDosya daha sonra Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesine taşındı.İstinaf mahkemesi, erkekte kusur bulunduğuna ilişkin kesin delil olmadığı gerekçesiyle davayı reddetti.Yargıtay alt mahkemenin kararını bozduDosyanın temyiz edilmesinin ardından Yargıtay 2. Hukuk Dairesi uyuşmazlığı değerlendirdi.Yargıtay, boşanma davasının devam etmesinin, eşlerin ayrı yaşamasının veya uzaklaştırma kararının bulunmasının ekonomik yükümlülükleri ortadan kaldırmadığını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/milyonlarca-adayin-bekledigi-yks-raporu-aciklandi-universiteye-yerlestirme-orani-en-yuksek-liseler-1108113356.html
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yargıtay, boşanma, boşanma davası, yüksek mahkeme, ankara
yargıtay, boşanma, boşanma davası, yüksek mahkeme, ankara
Yargıtay’dan boşanma kararı: Ayrı yaşamak ekonomik sorumluluğu ortadan kaldırmıyor
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, boşanma davasının sürmesinin, eşlerin ayrı yaşamasının veya uzaklaştırma kararı bulunmasının ekonomik yükümlülükleri ortadan kaldırmadığına karar verdi. Yüksek Mahkeme, boşanma sürecinde eşe ve çocuğa maddi destek sağlamamayı kusur olarak değerlendirdi ve alt mahkemenin kararını bozdu.
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, boşanma sürecindeki eşlerin ekonomik sorumluluklarına ilişkin dikkat çeken bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, boşanma davasının açılmış olmasının, eşlerin ayrı yaşamasının veya uzaklaştırma kararı bulunmasının eşlerin ekonomik yükümlülüklerini sona erdirmediğine hükmetti.
Yargıtay, boşanma sürecinde eşe ve çocuğa ekonomik destek sağlamamanın kusur olarak değerlendirilmesi gerektiğine karar vererek alt mahkemenin kararını bozdu.
Kadın nafaka ve tazminat talep etti
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Ankara'da görülen boşanma davasında kadın, eşinin kendisine şiddet uyguladığını, ailesiyle görüşmesini engellediğini ve boşanma sürecinde evle ilgilenmediğini öne sürdü.
Kadın, mahkemeden nafaka ve tazminat talebinde bulundu.
İlk derece mahkemesi erkeği ağır kusurlu buldu
Davayı değerlendiren ilk derece mahkemesi, erkeği ağır kusurlu bularak tarafların boşanmasına karar verdi.
Mahkeme ayrıca kadın lehine tedbir nafakası ve tazminata hükmetti.
İstinaf mahkemesi farklı değerlendirdi
Dosya daha sonra Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesine taşındı.
İstinaf mahkemesi, erkekte kusur bulunduğuna ilişkin kesin delil olmadığı gerekçesiyle davayı reddetti.
Yargıtay alt mahkemenin kararını bozdu
Dosyanın temyiz edilmesinin ardından Yargıtay 2. Hukuk Dairesi uyuşmazlığı değerlendirdi.
Yargıtay, boşanma davasının devam etmesinin, eşlerin ayrı yaşamasının veya uzaklaştırma kararının bulunmasının ekonomik yükümlülükleri ortadan kaldırmadığını belirtti.