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100 yaşını aşanların bağışıklığında kanserle savaşan hücrelerin arttığı tespit edildi
100 yaşını aşanların bağışıklığında kanserle savaşan hücrelerin arttığı tespit edildi
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Cell Press'te yayımlanan yeni araştırma, 100 yaşını aşan asırlık bireylerin bağışıklık sisteminde kanserli ve enfekte hücreleri yok eden özel öldürücü T... 20.08.2026, Sputnik Türkiye
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Bilim dünyası, asırlık insanların uzun ve sağlıklı yaşam sırlarını aydınlatacak kritik bir biyolojik mekanizmayı ortaya çıkardı. Cell Press bünyesinde yayımlanan çalışmaya göre, 100 yaşını geride bırakan bireylerin bağışıklık sistemi, yaşlanmayla birlikte tükenmek yerine kanser ve enfeksiyonlara karşı daha güçlü bir adaptasyon geliştiriyor.Japonya'daki Osaka Üniversitesi bünyesinde görev yapan immünolog Kosuke Hashimoto liderliğinde yürütülen araştırmada, normal koşullarda bağışıklıkta yardımcı görev üstlenen CD4 T hücrelerinin zamanla doğrudan öldürücü T hücrelerine (CD4 CTL) dönüştüğü tespit edildi. Bu hücreler, vücutta enfekte olmuş veya kanserleşme eğilimi gösteren anormal hücreleri doğrudan hedef alarak yok ediyor.Yaş i̇lerledikçe hücre oranı 4 katına çıkıyorJaponya'da 28 katılımcının kan örnekleri üzerinden yürütülen hücresel analizler çarpıcı veriler sundu. 70, 80 ve 90'lı yaş gruplarında öldürücü hücre oranı ortalama yüzde 4 seviyesinde kalırken, bu oran 100 yaşındaki bireylerde yüzde 9,6'ya, 110 yaşını aşan "süper asırlıklarda" ise yüzde 17,6'ya kadar yükseldi.Elde edilen bulgular, 100 yaşın üzerindeki katılımcılarda bahsi geçen hücrelerin yaklaşık üçte birinin tek bir orijinal hücrenin klonlanmasıyla çoğaldığını gösterdi.Olağanüstü uzun yaşamın ve kanser kalkanının sırrıUzmanlar, yaş ilerledikçe artan tümör ve kanser tehditlerine karşı insan vücudunun bu özel hücreleri kopyalayarak güçlü bir savunma hattı kurduğunu vurguluyor. Araştırmacılar, bu hücresel dönüşümün anlaşılmasının kanserle mücadele ve yaşlanma biyolojisi alanındaki yeni tedavilere ışık tutacağını belirtiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/kanser-asisinda-cigir-acan-gelisme-nuks-riskini-dusurdu-1108109940.html
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japonya, bilim, sanayi ve teknoloji bakanlığı, türkiye, yaş, kanser, kanser tedavisi, kanser ilacı
japonya, bilim, sanayi ve teknoloji bakanlığı, türkiye, yaş, kanser, kanser tedavisi, kanser ilacı

100 yaşını aşanların bağışıklığında kanserle savaşan hücrelerin arttığı tespit edildi

07:46 20.08.2026
© AA / ArşivYaşlılık
Yaşlılık - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2026
© AA / Arşiv
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Cell Press'te yayımlanan yeni araştırma, 100 yaşını aşan asırlık bireylerin bağışıklık sisteminde kanserli ve enfekte hücreleri yok eden özel öldürücü T hücrelerinin belirgin biçimde arttığını kanıtladı.
Bilim dünyası, asırlık insanların uzun ve sağlıklı yaşam sırlarını aydınlatacak kritik bir biyolojik mekanizmayı ortaya çıkardı. Cell Press bünyesinde yayımlanan çalışmaya göre, 100 yaşını geride bırakan bireylerin bağışıklık sistemi, yaşlanmayla birlikte tükenmek yerine kanser ve enfeksiyonlara karşı daha güçlü bir adaptasyon geliştiriyor.
Japonya'daki Osaka Üniversitesi bünyesinde görev yapan immünolog Kosuke Hashimoto liderliğinde yürütülen araştırmada, normal koşullarda bağışıklıkta yardımcı görev üstlenen CD4 T hücrelerinin zamanla doğrudan öldürücü T hücrelerine (CD4 CTL) dönüştüğü tespit edildi. Bu hücreler, vücutta enfekte olmuş veya kanserleşme eğilimi gösteren anormal hücreleri doğrudan hedef alarak yok ediyor.

Yaş i̇lerledikçe hücre oranı 4 katına çıkıyor

Japonya'da 28 katılımcının kan örnekleri üzerinden yürütülen hücresel analizler çarpıcı veriler sundu. 70, 80 ve 90'lı yaş gruplarında öldürücü hücre oranı ortalama yüzde 4 seviyesinde kalırken, bu oran 100 yaşındaki bireylerde yüzde 9,6'ya, 110 yaşını aşan "süper asırlıklarda" ise yüzde 17,6'ya kadar yükseldi.
Elde edilen bulgular, 100 yaşın üzerindeki katılımcılarda bahsi geçen hücrelerin yaklaşık üçte birinin tek bir orijinal hücrenin klonlanmasıyla çoğaldığını gösterdi.

Olağanüstü uzun yaşamın ve kanser kalkanının sırrı

Uzmanlar, yaş ilerledikçe artan tümör ve kanser tehditlerine karşı insan vücudunun bu özel hücreleri kopyalayarak güçlü bir savunma hattı kurduğunu vurguluyor. Araştırmacılar, bu hücresel dönüşümün anlaşılmasının kanserle mücadele ve yaşlanma biyolojisi alanındaki yeni tedavilere ışık tutacağını belirtiyor.
Aşı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2026
SAĞLIK
Kanser aşısında çığır açan gelişme: Nüks riskini düşürdü
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