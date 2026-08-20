https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/unlu-is-insani-motosikletiyle-kaza-yapti-acil-ameliyata-alindi-1108114180.html

Ünlü iş insanı motosikletiyle kaza yaptı: Acil ameliyata alındı

Ünlü iş insanı motosikletiyle kaza yaptı: Acil ameliyata alındı

Sputnik Türkiye

İş insanı İzzet Özilhan'ın motosiklet kazası geçirdiği ve yaralandığı öğrenildi. Ameliyat edilen Özilhan'ın sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi. 20.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-20T10:31+0300

2026-08-20T10:31+0300

2026-08-20T10:31+0300

yaşam

i̇zzet özilhan

yasemin özilhan

tuncay özilhan

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Ünlü iş insanı İzzet Özilhan’ın motosikletiyle ciddi bir trafik kazası geçirdiği öğrenildi. İzzet Özilhan'ın sağlık durumu nasıl?Motosiklet tutkusu ile bilinen Özilhan, kazanın ardından bacağından ameliyat edildi. Gerçekleştirilen operasyonun başarılı geçtiği ve Özilhan’ın sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.Sabah'ın haberine göre, halen hastanede tedavisi devam eden Özilhan’ın yanında annesi Emine Özilhan ve ablası Türkan Özilhan’ın dönüşümlü olarak refakatçi olduğu öğrenildi. Özilhan’ın tedavisinin tamamlanmasının ardından kısa süre içinde taburcu edilerek iyileşme sürecini evinde sürdüreceği ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/ak-parti-grup-baskanvekili-leyla-sahin-usta-trafik-kazasi-gecirdi-1108060852.html

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Sputnik Türkiye

i̇zzet özilhan, yasemin özilhan, tuncay özilhan