https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/unlu-is-insani-motosikletiyle-kaza-yapti-acil-ameliyata-alindi-1108114180.html
Ünlü iş insanı motosikletiyle kaza yaptı: Acil ameliyata alındı
Ünlü iş insanı motosikletiyle kaza yaptı: Acil ameliyata alındı
Sputnik Türkiye
İş insanı İzzet Özilhan'ın motosiklet kazası geçirdiği ve yaralandığı öğrenildi. Ameliyat edilen Özilhan'ın sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi. 20.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-20T10:31+0300
2026-08-20T10:31+0300
2026-08-20T10:31+0300
yaşam
i̇zzet özilhan
yasemin özilhan
tuncay özilhan
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Ünlü iş insanı İzzet Özilhan’ın motosikletiyle ciddi bir trafik kazası geçirdiği öğrenildi. İzzet Özilhan'ın sağlık durumu nasıl?Motosiklet tutkusu ile bilinen Özilhan, kazanın ardından bacağından ameliyat edildi. Gerçekleştirilen operasyonun başarılı geçtiği ve Özilhan’ın sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.Sabah'ın haberine göre, halen hastanede tedavisi devam eden Özilhan’ın yanında annesi Emine Özilhan ve ablası Türkan Özilhan’ın dönüşümlü olarak refakatçi olduğu öğrenildi. Özilhan’ın tedavisinin tamamlanmasının ardından kısa süre içinde taburcu edilerek iyileşme sürecini evinde sürdüreceği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/ak-parti-grup-baskanvekili-leyla-sahin-usta-trafik-kazasi-gecirdi-1108060852.html
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i̇zzet özilhan, yasemin özilhan, tuncay özilhan
i̇zzet özilhan, yasemin özilhan, tuncay özilhan
Ünlü iş insanı motosikletiyle kaza yaptı: Acil ameliyata alındı
İş insanı İzzet Özilhan'ın motosiklet kazası geçirdiği ve yaralandığı öğrenildi. Ameliyat edilen Özilhan'ın sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.
Ünlü iş insanı İzzet Özilhan’ın motosikletiyle ciddi bir trafik kazası geçirdiği öğrenildi.
İzzet Özilhan'ın sağlık durumu nasıl?
Motosiklet tutkusu ile bilinen Özilhan, kazanın ardından bacağından ameliyat edildi. Gerçekleştirilen operasyonun başarılı geçtiği ve Özilhan’ın sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.
Sabah'ın haberine göre, halen hastanede tedavisi devam eden Özilhan’ın yanında annesi Emine Özilhan ve ablası Türkan Özilhan’ın dönüşümlü olarak refakatçi olduğu öğrenildi.
Özilhan’ın tedavisinin tamamlanmasının ardından kısa süre içinde taburcu edilerek iyileşme sürecini evinde sürdüreceği ifade edildi.