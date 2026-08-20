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Ünlü iş insanı motosikletiyle kaza yaptı: Acil ameliyata alındı
Ünlü iş insanı motosikletiyle kaza yaptı: Acil ameliyata alındı
Sputnik Türkiye
İş insanı İzzet Özilhan'ın motosiklet kazası geçirdiği ve yaralandığı öğrenildi. Ameliyat edilen Özilhan'ın sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi. 20.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-20T10:31+0300
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Ünlü iş insanı İzzet Özilhan’ın motosikletiyle ciddi bir trafik kazası geçirdiği öğrenildi. İzzet Özilhan'ın sağlık durumu nasıl?Motosiklet tutkusu ile bilinen Özilhan, kazanın ardından bacağından ameliyat edildi. Gerçekleştirilen operasyonun başarılı geçtiği ve Özilhan’ın sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.Sabah'ın haberine göre, halen hastanede tedavisi devam eden Özilhan’ın yanında annesi Emine Özilhan ve ablası Türkan Özilhan’ın dönüşümlü olarak refakatçi olduğu öğrenildi. Özilhan’ın tedavisinin tamamlanmasının ardından kısa süre içinde taburcu edilerek iyileşme sürecini evinde sürdüreceği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/ak-parti-grup-baskanvekili-leyla-sahin-usta-trafik-kazasi-gecirdi-1108060852.html
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i̇zzet özilhan, yasemin özilhan, tuncay özilhan
i̇zzet özilhan, yasemin özilhan, tuncay özilhan

Ünlü iş insanı motosikletiyle kaza yaptı: Acil ameliyata alındı

10:31 20.08.2026
İzzet Özilhan
İzzet Özilhan - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2026
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İş insanı İzzet Özilhan'ın motosiklet kazası geçirdiği ve yaralandığı öğrenildi. Ameliyat edilen Özilhan'ın sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.
Ünlü iş insanı İzzet Özilhan’ın motosikletiyle ciddi bir trafik kazası geçirdiği öğrenildi.

İzzet Özilhan'ın sağlık durumu nasıl?

Motosiklet tutkusu ile bilinen Özilhan, kazanın ardından bacağından ameliyat edildi. Gerçekleştirilen operasyonun başarılı geçtiği ve Özilhan’ın sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.
Sabah'ın haberine göre, halen hastanede tedavisi devam eden Özilhan’ın yanında annesi Emine Özilhan ve ablası Türkan Özilhan’ın dönüşümlü olarak refakatçi olduğu öğrenildi.
Özilhan’ın tedavisinin tamamlanmasının ardından kısa süre içinde taburcu edilerek iyileşme sürecini evinde sürdüreceği ifade edildi.
Leyla Şahin Usta - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2026
TÜRKİYE
AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta trafik kazası geçirdi
17 Ağustos, 18:33
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