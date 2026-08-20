https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/ukrayna-hava-savunma-yetersizliginden-sikayetci-ama-abden-saldiri-silahi-istiyor-1108131431.html
Ukrayna hava savunma yetersizliğinden şikayetçi ama AB'den saldırı silahı istiyor
Ukrayna hava savunma yetersizliğinden şikayetçi ama AB'den saldırı silahı istiyor
Sputnik Türkiye
Ukrayna yönetimi hava savunma sistemlerindeki eksiklikleri dile getirmesine rağmen, Avrupa Birliği’nden (AB) talep ettiği askeri yardım paketinde önceliği... 20.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-20T18:01+0300
2026-08-20T18:01+0300
2026-08-20T18:05+0300
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silah
silah yardımı
hava savunma
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Kiev yönetiminin AB ile yürüttüğü 90 milyar dolarlık askeri finansman programının detayları belli oldu. Ukrayna'nın talep listesinde hava savunma sistemlerinden ziyade ağırlıklı olarak insansız hava araçları (İHA), füzeler ve savaş uçaklarının yer aldığı bildirildi.Avrupa Komisyonu: ‘Hava savunma talebi gelmedi’Konuya ilişkin açıklama yapan Avrupa Komisyonu Sözcüsü Balazs Ujvari, Ukrayna'nın hava savunma sistemleri talep etme hakkı bulunduğunu, ancak Kiev'den gelen mevcut taleplerin tamamının diğer askeri teçhizat ve taarruz silahları üzerinde yoğunlaştığını belirtti.60 milyar euro doğrudan askeri teçhizata ayrılacakAB, 11 Şubat’ta Ukrayna için 90 milyar euroluk bir kredi paketini onaylamıştı. Bu dev finansmanın 60 milyar euroluk kısmının doğrudan Ukrayna'nın savunma kabiliyetini artırmak ve yeni askeri teçhizat satın almasını sağlamak amacıyla kullanılacağı açıklanmıştı.Rusya yönetimi, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmesinin çatışmanın çözümünü zorlaştırdığını ve NATO ülkelerini doğrudan krizin parçası haline getirdiğini dile getiriyor. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah taşıyan her türlü kargonun Rusya için meşru hedef teşkil edeceğini belirtirken Kremlin, Batı'nın askeri yardımlarının müzakere sürecine katkı sağlamadığını kaydediyor.
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ukrayna, avrupa birliği, avrupa komisyonu, silah, silah yardımı, hava savunma
ukrayna, avrupa birliği, avrupa komisyonu, silah, silah yardımı, hava savunma
Ukrayna hava savunma yetersizliğinden şikayetçi ama AB'den saldırı silahı istiyor
18:01 20.08.2026 (güncellendi: 18:05 20.08.2026)
Ukrayna yönetimi hava savunma sistemlerindeki eksiklikleri dile getirmesine rağmen, Avrupa Birliği’nden (AB) talep ettiği askeri yardım paketinde önceliği taarruz silahlarına verdi.
Kiev yönetiminin AB ile yürüttüğü 90 milyar dolarlık askeri finansman programının detayları belli oldu. Ukrayna'nın talep listesinde hava savunma sistemlerinden ziyade ağırlıklı olarak insansız hava araçları (İHA), füzeler ve savaş uçaklarının yer aldığı bildirildi.
Avrupa Komisyonu: ‘Hava savunma talebi gelmedi’
Konuya ilişkin açıklama yapan Avrupa Komisyonu Sözcüsü Balazs Ujvari, Ukrayna'nın hava savunma sistemleri talep etme hakkı bulunduğunu, ancak Kiev'den gelen mevcut taleplerin tamamının diğer askeri teçhizat ve taarruz silahları üzerinde yoğunlaştığını belirtti.
60 milyar euro doğrudan askeri teçhizata ayrılacak
AB, 11 Şubat’ta Ukrayna için 90 milyar euroluk bir kredi paketini onaylamıştı. Bu dev finansmanın 60 milyar euroluk kısmının doğrudan Ukrayna'nın savunma kabiliyetini artırmak ve yeni askeri teçhizat satın almasını sağlamak amacıyla kullanılacağı açıklanmıştı.
Rusya yönetimi, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmesinin çatışmanın çözümünü zorlaştırdığını ve NATO ülkelerini doğrudan krizin parçası haline getirdiğini dile getiriyor. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah taşıyan her türlü kargonun Rusya için meşru hedef teşkil edeceğini belirtirken Kremlin, Batı'nın askeri yardımlarının müzakere sürecine katkı sağlamadığını kaydediyor.