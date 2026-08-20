https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/rosatom-6-ulkede-17-yeni-nukleer-santral-blogu-insa-edecek-1108129733.html
Rosatom 6 ülkede 17 yeni nükleer santral bloğu inşa edecek
Rosatom 6 ülkede 17 yeni nükleer santral bloğu inşa edecek
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, küresel pazardaki varlığını genişletmeye devam ediyor. Şirket, altı ülkede 17 yeni nükleer reaktör bloğu inşa... 20.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-20T16:42+0300
2026-08-20T16:42+0300
2026-08-20T16:42+0300
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nükleer güç santrali
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla düzenlenen ve Rus nükleer sektörünün 81. kuruluş yıldönümünün kutlandığı nükleer enerjiyi geliştirme toplantısında konuşan Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, şirketin uluslararası projelerine dair güncel verileri paylaştı.Yurt dışı projelerinin planlanan takvime uygun şekilde ilerlediğini belirten Lihaçev, şu detayları aktardı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/putin-rusya-dunyada-nukleer-enerji-zincirinin-tamaminda-uzmanliga-sahip-olan-tek-ulkedir-1108129613.html
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rusya, rosatom, aleksey lihaçev, vladimir putin, nükleer güç santrali, türkiye, çin, hindistan
rusya, rosatom, aleksey lihaçev, vladimir putin, nükleer güç santrali, türkiye, çin, hindistan
Rosatom 6 ülkede 17 yeni nükleer santral bloğu inşa edecek
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, küresel pazardaki varlığını genişletmeye devam ediyor. Şirket, altı ülkede 17 yeni nükleer reaktör bloğu inşa etmek üzere anlaşma sağladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla düzenlenen ve Rus nükleer sektörünün 81. kuruluş yıldönümünün kutlandığı nükleer enerjiyi geliştirme toplantısında konuşan Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, şirketin uluslararası projelerine dair güncel verileri paylaştı.
Yurt dışı projelerinin planlanan takvime uygun şekilde ilerlediğini belirten Lihaçev, şu detayları aktardı:
Aktif inşaatlar:
Halihazırda 9 ülkede büyük, küçük ve orta güçte olmak üzere toplam 28 reaktör bloğunun inşası sürüyor.
Proje yürütülen ülkeler:
Türkiye, Hindistan, Çin, Mısır, İran, Bangladeş ve Macaristan’daki santral projeleri kesintisiz ve ritmik bir şekilde devam ediyor.
Yeni anlaşmalar:
6 ülkede 17 yeni reaktör bloğu için imzalar atıldı. Bu kapsamda son olarak Vietnam ile hükümetler arası resmi anlaşma sağlandı.
Gelecek hedefleri:
Rosatom, nükleer santral inşası için 15 farklı ülkeyle daha müzakerelerini sürdürüyor.