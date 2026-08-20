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İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/turkiye-misir-ve-katardan-israilin-gazzedeki-saldirilarina-kinama-1108128849.html
Türkiye, Mısır ve Katar'dan İsrail'in Gazze'deki saldırılarına kınama
Türkiye, Mısır ve Katar'dan İsrail'in Gazze'deki saldırılarına kınama
Sputnik Türkiye
Türkiye, Mısır ve Katar, İsrail'in, Gazze Şeridi'nde kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere sivillerin hayatını kaybetmesine yol açan son saldırılarını en... 20.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-20T15:27+0300
2026-08-20T15:27+0300
i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi
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Türkiye, Mısır ve Katar, İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği ve kadınlar ile çocuklar da dahil sivillerin hayatını kaybetmesine neden olan son saldırılara tepki gösterdi.Üç ülke, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki son saldırılarını en güçlü biçimde kınadı.'Katar, Mısır ve Türkiye, Gazze’deki ateşkes anlaşmasının uygulanması konusunda ısrarcı'Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile bugün düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmasında "Katar, Mısır ve Türkiye, Gazze’deki ateşkes anlaşmasının uygulanması konusunda ısrarcı" ifadesini kullanarak bu konuda İsrail’den sorumluluklarını yerine getirmesini beklediklerini söylemişti. İsrail’in Gazze’de yükümlülüklerini yerine getirmesi için uluslararası baskı oluşturulmasına yönelik çabalar yürütülmesi gerektiğini kaydeden Al Sani, ABD ve Avrupa’nın da İsrail’e baskı yapmasını beklediklerini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/filistin-yonetimine-bagli-kudus-valiligi-israil-guneyde-yeni-bir-yahudi-yerlesim-birimi-kurmayi-1107910558.html
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türkiye, mısır, katar, gazze
türkiye, mısır, katar, gazze

Türkiye, Mısır ve Katar'dan İsrail'in Gazze'deki saldırılarına kınama

15:27 20.08.2026
© AP Photo / Jehad AlshrafiGazze
Gazze - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2026
© AP Photo / Jehad Alshrafi
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Türkiye, Mısır ve Katar, İsrail'in, Gazze Şeridi'nde kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere sivillerin hayatını kaybetmesine yol açan son saldırılarını en güçlü biçimde kınadı.
Türkiye, Mısır ve Katar, İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği ve kadınlar ile çocuklar da dahil sivillerin hayatını kaybetmesine neden olan son saldırılara tepki gösterdi.
Üç ülke, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki son saldırılarını en güçlü biçimde kınadı.

'Katar, Mısır ve Türkiye, Gazze’deki ateşkes anlaşmasının uygulanması konusunda ısrarcı'

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile bugün düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmasında "Katar, Mısır ve Türkiye, Gazze’deki ateşkes anlaşmasının uygulanması konusunda ısrarcı" ifadesini kullanarak bu konuda İsrail’den sorumluluklarını yerine getirmesini beklediklerini söylemişti.
İsrail’in Gazze’de yükümlülüklerini yerine getirmesi için uluslararası baskı oluşturulmasına yönelik çabalar yürütülmesi gerektiğini kaydeden Al Sani, ABD ve Avrupa’nın da İsrail’e baskı yapmasını beklediklerini ifade etti.
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İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
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