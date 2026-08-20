https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/turkiye-misir-ve-katardan-israilin-gazzedeki-saldirilarina-kinama-1108128849.html

Türkiye, Mısır ve Katar'dan İsrail'in Gazze'deki saldırılarına kınama

Türkiye, Mısır ve Katar'dan İsrail'in Gazze'deki saldırılarına kınama

Sputnik Türkiye

Türkiye, Mısır ve Katar, İsrail'in, Gazze Şeridi'nde kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere sivillerin hayatını kaybetmesine yol açan son saldırılarını en... 20.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-20T15:27+0300

2026-08-20T15:27+0300

2026-08-20T15:27+0300

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Türkiye, Mısır ve Katar, İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği ve kadınlar ile çocuklar da dahil sivillerin hayatını kaybetmesine neden olan son saldırılara tepki gösterdi.Üç ülke, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki son saldırılarını en güçlü biçimde kınadı.'Katar, Mısır ve Türkiye, Gazze’deki ateşkes anlaşmasının uygulanması konusunda ısrarcı'Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile bugün düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmasında "Katar, Mısır ve Türkiye, Gazze’deki ateşkes anlaşmasının uygulanması konusunda ısrarcı" ifadesini kullanarak bu konuda İsrail’den sorumluluklarını yerine getirmesini beklediklerini söylemişti. İsrail’in Gazze’de yükümlülüklerini yerine getirmesi için uluslararası baskı oluşturulmasına yönelik çabalar yürütülmesi gerektiğini kaydeden Al Sani, ABD ve Avrupa’nın da İsrail’e baskı yapmasını beklediklerini ifade etti.

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